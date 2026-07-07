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“El video del año”: un hincha egipcio grabó los alocados festejos argentinos en el estadio tras el gol de Enzo Fernández

La secuencia, registrada desde la tribuna, captó el desahogo y la emoción de los simpatizantes albicelestes luego del tanto de la remontada y rápidamente se volvió viral

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Una mujer con una bandera argentina atada al cuello se desploma en un área de circulación del estadio en Atlanta donde Enzo Fernández acaba de convertir el gol de la épica victoria sobre Egipto por los octavos de final del Mundial. Varias personas saltan y corren en diferentes direcciones, como si buscaran a alguien más para fundirse en un abrazo y compartir la alegría.

La escena sigue con un hombre sin remera que se acerca al egipcio que filma el video y le grita el gol en la cara; luego con otra mujer que aparece gritando repetidas veces, con los ojos cerrados y los puños apretados: “¡Vamos!”. Algunos se toman la cabeza, otros sueltan un largo suspiro. Las imágenes retratan todo el sufrimiento contenido y el desahogo tras un partido infartante que quedará grabado en la historia mundialista nacional.

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La filmación comenzó a viralizarse en las redes sociales poco después de finalizada la inolvidable remontada de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

La tarde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que estuvo colmado con más de 70 mil espectadores, había comenzado torcida para el campeón del mundo. Egipto sorprendió al abrir el marcador a los 14 minutos del primer tiempo, cuando el defensor Yasser Ibrahim conectó de cabeza un centro de Marwan Ateya y le ganó en el salto a Lisandro Martínez.

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Argentina pudo haber llegado al empate rápidamente, ya que cuatro minutos después, Nicolás Tagliafico fue derribado en el área y el árbitro sancionó el correspondiente penal. Lionel Messi se hizo cargo de la pena máxima pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa le detuvo el penal al capitán argentino al arrojarse a su lado izquierdo. El defensor del título tuvo otras tres ocasiones claras, pero el poste en una ocasión y el guardametas rival en otras dos evitar la igualdad.

El panorama se complicó aún más en el segundo tiempo. Tras un gol egipcio que fue anulado a instancias del VAR, el equipo liderado por Mohamed Salah volvió a golpear a los 67 minutos gracias a un contragolpe letal de Mostafa Ziko, quien definió ante la salida del Dibu Martínez luego de una asistencia de Haissem Hassan.

El aliento de los fanáticos albiceleste, infaltable en cada presentación de La Scaloneta (Reuters/Brett Davis)
El aliento de los fanáticos albiceleste, infaltable en cada presentación de La Scaloneta (Reuters/Brett Davis)

Argentina parecía estar al borde de la eliminación, pero la Scaloneta siguió atacando en busca del descuento y lo consiguió a los 79′ con un cabezazo del Cuti Romero luego de un centro perfecto de Messi. El capitán tuvo el suyo a los 83′ al capturar un rebote en el área y rematar con fuerzas para vulnerar a Shobeir. Era el empate agónico para los de Scaloni y el partido parecía encaminarse a la prórroga, tal como pasó contra Cabo Verde.

Pero faltaba algo más. A los 93 minutos, Argentina encontró el gol de la victoria gracias a un cabezazo perfecto de Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea conectó un centro de Lautaro Martínez y dejó estático al arquero rival. La pelota ingresó pegada al palo y desató la euforia en las tribunas, reflejada en los videos que rápidamente se divulgaron en las redes.

La celebración de los jugadores con su público tras la sufrida victoria (REUTERS/Marco Bello)
La celebración de los jugadores con su público tras la sufrida victoria (REUTERS/Marco Bello)

Tras el silbatazo final del árbitro, el desahogo se replicó entre los jugadores y los fanáticos que tiñeron Atlanta de celeste y blanco.

Argentina ahora espera al vencedor del duelo entre Colombia y Suiza. El choque correspondiente a los cuartos de final será el próximo sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City.

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