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Comprar una pareja robot es posible: así te escucha y entiende tus sentimientos

Los modelos adaptan sus respuestas para ofrecer acompañamiento cotidiano y asistencia afectiva

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UBTech presentó el robot humanoide Uworld U1 como una opción de compañía diaria y apoyo emocional basada en inteligencia artificial.
Tener una pareja robot ya no es algo futurista o imposible. Tras el lanzamiento de un modelo humanoide de UBTech con el que es posible crear una relación, tener apoyo emocional o simplemente una compañía que tiene la capacidad de escuchar y entender nuestros sentimientos.

Estos androides, dotados de inteligencia artificial avanzada, están diseñados para interactuar con las personas, detectar sus emociones y brindar respuestas adaptadas a los estados anímicos de sus usuarios.

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A diferencia de los autómatas tradicionales empleados en fábricas o comercios, la nueva generación de robots emocionales centra su propuesta en el acompañamiento cotidiano y la asistencia afectiva.

Cómo funcionan los robots con inteligencia emocional

El Uworld U1 incorpora una serie de innovaciones tecnológicas que le permiten aproximarse al comportamiento humano en distintos niveles. En primer lugar, su aspecto puede personalizarse completamente: desde el tipo de ropa y peinado, hasta detalles de maquillaje y rasgos faciales, incluso emulando a personas queridas, celebridades o personajes ficticios.

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UBTech presentó el robot humanoide Uworld U1 como una opción de compañía diaria y apoyo emocional basada en inteligencia artificial.
UBTech presentó el robot humanoide Uworld U1 como una opción de compañía diaria y apoyo emocional basada en inteligencia artificial.

Este robot utiliza una piel biomimética de silicona blanda, desarrollada para reproducir la textura y el aspecto de la piel humana, aunque sin transmitir calor. La estructura interna incluye una columna cervical de doble pivote que le permite replicar hasta el 90 % de los movimientos fundamentales de las personas, según datos de la empresa.

Uno de los avances más destacados es su sistema propio de sincronización de gestos y habla. Gracias a la inteligencia artificial integrada, el U1 puede mover la cabeza, los ojos y la boca, logrando que los movimientos labiales coincidan con las palabras, con una latencia menor a 20 milisegundos.

La clave de su funcionamiento reside en la IA emocional, un modelo diseñado específicamente para detectar el estado anímico del usuario a través de la voz y la expresión facial. El sistema reconoce más de 20 estados emocionales distintos con una precisión superior al 90 %.

Este análisis permite que el robot adapte sus respuestas, ofreciendo palabras de aliento si percibe tristeza o fatiga, o manteniendo conversaciones más animadas cuando detecta alegría.

La inteligencia artificial emocional del Uworld U1 reconoce más de 20 estados anímicos a partir de la voz y la expresión facial con una precisión superior al 90 %.
La inteligencia artificial emocional del Uworld U1 reconoce más de 20 estados anímicos a partir de la voz y la expresión facial con una precisión superior al 90 %.

La IA se aloja en el propio robot, lo que significa que los datos personales y las conversaciones se mantienen en el dispositivo. La empresa asegura que estos datos están cifrados y no se utilizan para entrenar modelos externos, una medida destinada a responder a las preocupaciones sobre privacidad y confidencialidad.

Cómo el robot puede crear una relación con el humano

Los robots humanoides con inteligencia emocional han sido diseñados para cubrir un espectro amplio de aplicaciones, tanto en el ámbito doméstico como en el comercial y social. Según UBTech, el Uworld U1 puede emplearse en tareas de compañía diaria, apoyo emocional, mejora del estilo de vida y asistencia social.

Otras funciones incluyen la prestación de servicios de recepción y hostelería, cuidado de personas mayores, apoyo psicológico, turismo, exposiciones, investigación, educación y servicios domésticos de alto nivel. El robot puede recordar conversaciones pasadas, detectar problemas de salud, recordar la toma de medicamentos o incluso asesorar sobre el vestuario del usuario.

No obstante, la propia empresa aclara los límites del producto: el U1 no es un sirviente ni está pensado para tareas domésticas como limpiar, cocinar o planchar. Tampoco está destinado, al menos en su versión actual, para compañía en el dormitorio ni para relaciones íntimas. Su objetivo central es el acompañamiento emocional y la atención afectiva.

El Uworld U1 permite personalizar ropa, peinado, maquillaje y rasgos faciales, incluso con apariencia inspirada en personas conocidas o personajes ficticios.
El Uworld U1 permite personalizar ropa, peinado, maquillaje y rasgos faciales, incluso con apariencia inspirada en personas conocidas o personajes ficticios.

En la práctica, estos robots pueden permanecer sentados junto a la persona durante horas, escuchando problemas, conversando y proporcionando apoyo las 24 horas del día. La autonomía, sin embargo, está limitada a unas cuatro horas de funcionamiento continuo antes de requerir recarga.

Las limitaciones en la relación entre humanos y robots

La interacción con los robots emocionales todavía enfrenta desafíos. Aunque el realismo visual es uno de los puntos más logrados, aspectos como la fluidez de la conversación y la naturalidad de la mirada aún presentan limitaciones.

En las primeras pruebas, algunos usuarios han reportado que las respuestas pueden tardar hasta 10 segundos en llegar y que la mirada del robot resulta vacía, dificultando la creación de un vínculo genuino.

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