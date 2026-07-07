Julieta Ortega contó la escena de celos que le hizo a Iván Noble tras la separación: “Quise que se le parara el corazón”

Julieta Ortega confesó la escena de celos que le hizo a Iván Noble tras la separación (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

Julieta Ortega pasó por Otro Día Perdido (Eltrece) y dejó una confesión que nadie esperaba: cómo, ya separada de Iván Noble y con otra pareja, ideó una maniobra para hacerle creer al músico que le estaba dejando a su hijo Benito en la puerta de su casa, en un día que no correspondía, solo para arruinarle el momento. La actriz lo contó entre risas, con la distancia que da el tiempo, y lo definió ella misma con una sola frase: “De jodida, nada más”.

La conversación arrancó por otro lado. El conductor Mario Pergolini le preguntó cómo era el vínculo que mantenía con el padre de su hijo. Ortega respondió sin dudar: “Él es un muy buen exmarido”. Pergolini quiso saber si ella podía decir lo mismo de sí misma. “Yo ahora sí”, respondió la actriz, con un énfasis en el “ahora” que dejó abierta la puerta a lo que vendría.

PUBLICIDAD

El “ahora” tenía su historia. Ortega admitió que en los primeros tiempos después de la separación, ocurrida en 2009, los celos la dominaban con una intensidad que hoy la sorprende. “Era muy celosa al principio. Mejoré muchísimo. Yo era muy celosa y ahora detesto a la gente celosa. Me pone muy, muy de mal humor la gente celosa”, dijo, con la ironía de quien reconoce en el otro el defecto que alguna vez fue propio.

Julieta Ortega definió a Iván Noble como “un muy buen exmarido” al hablar del vínculo que mantienen como padres de Benito

Pergolini empujó un poco más y planteó una escena que la actriz no tardó en confirmar: llamadas al ex para reclamar por las fotos en revistas, comentarios sobre las mujeres que aparecían a su lado, el repertorio clásico de los celos post-ruptura. “Obvio. Todo eso”, respondió Ortega, sin rodeos. Y entonces agregó que había algo más, algo que calificó como “una cosa muy fea” que le hizo a Noble en esa época.

PUBLICIDAD

El relato fue preciso. Noble estaba saliendo con una mujer conocida, famosa y atractiva. Ortega, que ya tenía pareja desde hacía tiempo, reconoció que la situación la sacaba de quicio de todas formas. “Yo estaba que trinaba. Aparte, yo ya tenía novio hacía un montón. De jodida, nada más”, dijo. La motivación, según sus propias palabras, no era el amor sino la pura picardía.

Un día calculó que Noble probablemente estaba con esa mujer. Desde su casa, con Benito jugando a su lado, lo llamó por teléfono y le dijo que estaban entrando al barrio cerrado donde él vivía para dejarle al chico. Noble reaccionó desconcertado: “¿No era hoy el día?”. Ella insistió: “Sí, sí, bueno, te lo estoy dejando”. Todo era mentira. “Mi hijo estaba ahí al lado jugando, pero quise que se le parara el corazón un rato”, confesó Ortega ante las cámaras, sin dejar de reír.

PUBLICIDAD

La maniobra en el barrio cerrado consistió en hacerle creer a Iván Noble que le dejaba a Benito en un día que no correspondía

La reacción de Pergolini fue inmediata. “Se me paró a mí, que no tengo nada que ver”, dijo el conductor, antes de cerrar el momento con una broma: “No te hacía así, Julieta”. La escena, absurda y calculada al mismo tiempo, generó carcajadas en el estudio.

Lo que siguió fue una reflexión más amplia sobre los celos y sobre su propia evolución. Ortega aseguró que hoy se considera “totalmente curada”, aunque reconoció que la afirmación es difícil de verificar porque lleva mucho tiempo sin pareja. Pergolini no dejó pasar el detalle: “Sabés por qué no tenés novio”, lanzó, con el mismo humor con el que había recibido la anécdota del barrio cerrado.

PUBLICIDAD

La actriz también habló de su visión actual sobre las relaciones. “La pareja es un infierno, chicos, digamos la verdad”, dijo, y agregó que la considera “un proyecto casi imposible de que salga bien”. Al mismo tiempo, reconoció que la capacidad de Pergolini para mantener una relación estable a lo largo del tiempo es algo que le genera admiración genuina, una de las pocas cosas que, según sus palabras, le despierta algo parecido a la envidia.