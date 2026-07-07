La celebración de las mujeres de la selección tras la victoria ante Egipto

Argentina venció a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 de la manera más agónica posible: un penal errado por Lionel Messi, tres goles en los minutos finales y 100 minutos de tensión que mantuvieron a todo el país pegado a la pantalla. Cuando el árbitro francés sopló el silbato final en Atlanta, el alivio y la euforia se mezclaron en partes iguales. Y entre quienes lo vivieron desde adentro del estadio estaban Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni, Agustina Gandolfo, Camila Galante, Muri López Benítez, Emilia Ferrero, las parejas de Lionel Messi, Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Julián Álvarez no tardaron en compartir su emoción con sus seguidores.

Antonela estuvo en Atlanta y eligió las redes para expresar lo que no le alcanzaban las palabras. “Vamos Argentina @leomessi ya no quedan palabras”, escribió en su posteo, que acompañó con una serie de imágenes desde el estadio. En una de ellas aparece de frente, con la camiseta número 10 de la selección, sonriendo desde la platea con el campo de juego de fondo. En otra, de espaldas a la cámara, muestra el “MESSI 10” estampado en su espalda mientras sostiene una cartera celeste claro.

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Las fotos con sus hijos fueron otro de los ejes del posteo. En una selfie, Antonela abraza a dos de los tres hijos que tiene con Messi, los tres con camisetas albicelestes. En otra imagen, aparece junto a los tres chicos en la platea del estadio de Atlanta, todos vestidos con la número 10, con el campo iluminado de fondo.

La segunda voz del festejo llegó de la mano de Caro Calvagni, esposa del lateral Nicolás Tagliafico. Su mensaje fue directo y personal: “Mi amoooor! No me alcanzan las palabras. Como decís vos, siempre se puede un poco más. Te amoooo”, escribió junto a las imágenes que compartió desde el estadio.

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El posteo de Calvagni tuvo un detalle que lo diferenció de los demás: una de las fotos muestra de cerca la pierna de Tagliafico con la camiseta número 3 manchada de pasto y una marca visible en la rodilla, con la mano de Caro tomando la suya. La imagen, tomada en la platea tras el partido, habla del desgaste físico de un encuentro que se extendió hasta los 100 minutos.

Las otras imágenes del posteo muestran a la pareja reunida en el estadio ya vacío, con las butacas rojas del recinto de fondo y las pantallas del FIFA World Cup 2026 todavía encendidas. En una foto posan juntos, sonrientes, ambos con camisetas de la selección argentina. En otra se abrazan con fuerza en la platea desierta, en una postal que condensó el alivio colectivo de una clasificación que llegó sobre la hora.

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Agustina Gandolfo también estuvo en Atlanta para acompañar a Lautaro Martínez. La esposa del delantero llegó al estadio con la camiseta alternativa de Argentina —la versión oscura con el número 22 y las iniciales “L. MA” visibles en el pecho— combinada con un pantalón cargo negro y zapatillas blancas.

Una de las fotografías que publicó en sus redes la muestra sola, en el exterior del recinto, con el Mercedes-Benz Stadium y el Georgia World Congress Center como fondo. El cielo despejado de Atlanta y la señalética del torneo en los accesos completaban la escena.

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La segunda imagen es adentro del estadio, ya con las tribunas rojas vacías y el campo listo. Gandolfo y Lautaro Martínez aparecen abrazados en la platea, él con la camiseta titular celeste y blanca, ella con la alternativa oscura. El cartel del Mundial 2026 y la bandera estadounidense colgada en el techo del estadio cerraban el plano de fondo. Su publicación acompañó las imágenes con una frase directa: “Que hermoso ser argentino. Vamos mi amorrrr, siempre con vos @lautaromartinez“.

Muri López Benítez estuvo en el estadio con la camiseta número 6 puesta, la misma que usa Lisandro Martínez cada vez que defiende los colores de la selección. Las imágenes que compartió la muestran en la Fan Zone previa al partido, con el bullicio mundialista de fondo: banderas, camisetas albicelestes y una marea de argentinos que tomaron Atlanta como propia. Su posteo llevó un título que resumió lo que sintieron miles: “Esto no se puede creer!!! VAMOS ARGENTINA!!!”

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No fue sola. La acompañó un grupo familiar que también se vistió de celeste y blanco para la ocasión. En una de las fotos, el grupo posa con una bandera personalizada que tiene estampado el rostro de Lisandro Martínez y la inscripción “Argentina”. Muri aparece en primer plano, sonriente, con la camiseta del defensor y un guiño cómplice a la cámara.

Otra de las postales que eligió para el posteo la muestra de espaldas, apoyada sobre un muro con vista a la Fan Zone, con el apellido “MARTINEZ” y el número 6 bien visibles en su espalda. La escena captura el ambiente previo al partido: la zona oficial del Mundial desbordada de hinchas, banderas de distintos países y los colores de Argentina dominando el paisaje.

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Pero la imagen que más repercusión generó entre sus seguidores fue la del bebé de la pareja. El pequeño aparece sentado en un sillón, con una enorme sonrisa, vestido con la camiseta celeste y blanca número 6 y zapatillas blancas.

Desde adentro del estadio, las imágenes que compartió cuentan otra historia: la de una tribuna desbordada de argentinos que convirtieron el recinto de Atlanta en una virtual cancha local. Una de las fotos muestra una marea compacta de camisetas celestes y blancas, con hinchas festejando a pleno, muchos sin remera, en lo que fue una noche de calor y adrenalina.

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Camila Galante y los tres hijos de la pareja viajaron a Atlanta para acompañar a Leandro Paredes, y las imágenes que la esposa del mediocampista compartió en sus redes sociales dejaron ver cada tramo de esa jornada: desde las tribunas hasta los pasillos del estadio.

Victoria, Giovanni y el pequeño Lautaro siguieron el partido desde una platea del estadio junto a otros familiares. Los cuatro llevaban camisetas con el apellido y el número 5 del volante, tanto en la versión titular celeste y blanca como en la alternativa oscura. Una de las fotografías los muestra de espaldas, mirando el campo vacío antes del pitido inicial, con el verde del césped como fondo y las letras “PAREDES” repetidas en cada espalda.

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El grupo en las tribunas era más amplio. Además de Camila y los chicos, había adultos mayores que también vistieron los colores de la selección, todos ubicados en una platea con vista directa al terreno de juego, con la señalética del torneo visible en las pantallas del estadio.

Terminado el partido, la familia bajó a los pasillos del recinto para el reencuentro con Paredes. Las fotos de ese momento son las más cargadas de movimiento: el jugador todavía con la camiseta de entrenamiento a rayas, sosteniendo a Lautaro en brazos mientras Giovanni se le pegaba al cuerpo. En otra imagen, los tres aparecen solos —padre e hijos— en un pasillo de paredes blancas, con el bebé vestido con una camiseta celeste y blanca que lleva el apellido familiar en la espalda.

El abrazo grupal con Camila quedó registrado también de espaldas: ella con la camiseta titular de Argentina y el número 5, cargando a Lautaro, mientras los otros dos chicos se sumaban al grupo. Paredes los recibía inclinado sobre ellos, con la cara hundida entre el pelo de su mujer. Su publicación resumió el momento con una frase: “Inexplicable. Aguante argentina. Te amamos muchooooooo“.

Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, compartió una foto juntos en la platea con Amadeo, el hijo de la pareja, en brazos. La imagen los muestra antes del partido, con el campo vacío y las pantallas del torneo al fondo. Los tres visten la camiseta alternativa de Argentina —la versión oscura con diseño a rayas— y Amadeo lleva su propio nombre bordado en la espalda. Álvarez sostiene al bebé mientras inclina la cabeza hacia Emilia, y ella apoya la frente contra la de él. La publicación que acompañó la foto fue la más escueta de todas: “Siempre juntos. Siempre Argentina”.