Tras una denuncia, retiraron cuatro cabezas de ciervo de un histórico bar notable porteño: una pertenece a una especie protegida

El momento en el que retiraron las cabezas de ciervo

Cuatro cabezas de ciervo embalsamadas que durante años adornaron las paredes de The New Brighton, uno de los bares notables más emblemáticos del microcentro porteño, fueron secuestradas por la Justicia por falta de documentación legal.

El procedimiento, realizado este lunes en el local de Sarmiento al 600, fue impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Blas Matías Michienzi.

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Todo comenzó a partir de una denuncia sobre la exhibición de piezas de taxidermia de fauna autóctona y exótica en el establecimiento. Como se trata de un local abierto al público, el procedimiento no requirió una orden de allanamiento. Durante la inspección, el personal a cargo detectó cuatro ejemplares que decoraban el sitio: un ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), dos ciervos dama (Dama dama) —también conocidos como gamo común europeo— y un ciervo axis (Axis axis), denominado chital o ciervo moteado.

Cuando se les solicitó la documentación que acreditara la procedencia y tenencia legal de las piezas, los responsables del local no la aportaron, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

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El ciervo de los pantanos es una especie protegida

Ante esta situación, el fiscal a cargo de la UFEMA ordenó el secuestro de las cuatro cabezas en el marco de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

El operativo fue ejecutado por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal y de la Brigada Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Las piezas fueron trasladadas al depósito de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

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Según detallaron fuentes judiciales, la situación no sería idéntica para todas ellas. Los dos ciervos dama y el ciervo axis corresponden a especies cuya caza puede estar permitida bajo determinadas condiciones, acreditables con documentación de la autoridad de aplicación. Distinta es la situación del ciervo de los pantanos, especie protegida e incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que concentra el principal interés de la investigación.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal en pleno operativo

El procedimiento no derivó en la clausura del restaurante, que continuó funcionando con normalidad durante y después de la inspección. Tampoco trascendieron imputaciones penales contra los responsables del local, aunque la actuación podría derivar en sanciones por infracciones a la normativa de protección de fauna y en una multa económica.

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Más allá del aspecto judicial, el caso tomó estado público porque las piezas no estaban ocultas ni formaban parte de una colección privada: integraban la ambientación de uno de los restaurantes más tradicionales del centro porteño.

Las piezas integraban la ambientación de uno de los restaurantes más tradicionales del centro porteño

The New Brighton, fundado originalmente como sastrería inglesa en 1908 y reconvertido décadas después en restaurante, es uno de los bares notables de la ciudad y una locación frecuente para producciones cinematográficas y televisivas. Su estética —con boiserie de cedro, vitrales, espejos y objetos históricos— es una de sus marcas distintivas.

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Entre sus apariciones en pantalla, el salón fue escenario de una de las escenas más recordadas de Nada, la serie de Disney + protagonizada por Luis Brandoni, donde dos de las cabezas de ciervo, ahora bajo resguardo judicial, pueden verse colgadas en la pared durante una cena en el histórico salón.