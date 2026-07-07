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El emotivo abrazo de Bizarrap a Lionel Messi al darle el premio al jugador del partido: “Sigue siendo el mejor”

El productor se reencontró con el capitán de la Selección Argentina y se deshizo en elogios hacia él

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Después de un intenso partido, en el cual Argentina superó por 3 a 2 a Egipto, la locura se apoderó de los miles de hinchas que vivieron el duelo en la ciudad de Atlanta. En ese marco, Lionel Messi fue elegido como la figura del encuentro tras convertir uno de los goles del conjunto de Lionel Scaloni. Como si las emociones no fueran suficientes, el 10 vivió otro emotivo momento al recibir el premio de las manos de un compatriota, Bizarrap.

Te amo para siempre, un pasito más Leo Messi”, escribió el productor en el posteo que le dedicó al capitán de la Selección. En la imagen se observa al músico y al deportista sonriendo a la cámara, al tiempo que ambos posan con el trofeo. Bizarrap lucía un conjunto deportivo de argentina junto a su clásica gorra y lentes. En otra de las fotos se los ve felices, cerrando el encuentro con un emotivo abrazo, el cual reflejaba el alivio que tenían.

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Esta no fue la única oportunidad en la que Bizarrap se deshizo en elogios a Messi. Tras el encuentro, el músico fue abordado por una periodista que le preguntó: “¿Cómo estás viviendo este posible último mundial de Leo Messi?”. Ante esta consulta, fiel a su estilo, el productor respondió con calma a la comunicadora de DAZN: “Y siempre se disfruta, como el anterior, que también en algún momento decían: “No, va a ser el último mundial”. Y sigue demostrando, codeándose con lo más grande del mundo de hoy en día, y él sigue mostrando que sigue siendo el mejor. Y se sigue codeando con los pibes más jóvenes. No sé, la verdad que ya ni hay palabras. No hay nada que pueda agregar yo. Simplemente es mi máximo ídolo, como de casi todo el que le gusta el fútbol. Cada uno puede tener preferencias, pero el que no admita que es el mejor de la historia es porque está medio complicado de sabiduría de fútbol, me parece”.

El productor es uno de los grandes fanáticos de Messi, al punto tal que ha vivido muchos de sus partidos en Estados Unidos en el Inter Miami. El productor protagonizó un momento inesperado durante el partido con Charlotte FC. El músico asistió al encuentro en el Chase Stadium y fue captado por las cámaras sin sus características gorra y lentes, lo que generó una gran sorpresa entre los espectadores.

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El partido, que terminó en empate 1-1, tuvo a Messi como figura destacada al marcar un gol a los 22 minutos del segundo tiempo. La presencia de Bizarrap en el estadio no pasó desapercibida, especialmente cuando una cámara de Apple TV lo enfocó en uno de los palcos. La imagen del DJ sin sus habituales accesorios se viralizó rápidamente, y el relator de la transmisión tardó varios segundos en reconocerlo.

El artista, que tuvo famosas colaboraciones con Nathy Peluso, Quevedo, Nicki Nicole, Shakira, Duki y muchos más, viajó a Miami para ver a Messi en acción con el Inter de Miami, equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino. Durante el partido, decidió quitarse la gorra y los lentes, sin percatarse de que las cámaras lo estaban captando. La sorpresa fue tal que su rostro apareció en la pantalla gigante del estadio y reflejó cierta incomodidad al ser captado.

Lionel Messi y Bizarrap
Bizarrap siguió los partidos de Messi en Inter Miami (Foto: @bizarrap)

El relator de la transmisión no reconoció de inmediato al productor musical, conocido por generar varios éxitos en los últimos años. Fue solo después de varios segundos que alguien le advirtió que se trataba de Bizarrap, lo que permitió identificar al artista en el estadio. “¡Está Biza!”, lanzó, mientras se lo veía a él tomando algo, vestido con la camiseta del club estadounidense.

Las reacciones en las redes no tardaron. Hubo comparaciones con otros famosos y personajes que eligen no mostrar su rostro públicamente y mucha sorpresa al ver su cara al descubierto. “Ver a Sia sin peluca. Ver el rostro de Kakashi sin la máscara. Ver a Bizarrap sin los lentes”, escribió un usuario de X. “Bizarrap para pasar desapercibido literalmente se tiene que quitar la gorra y las gafas”, puso otro.

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