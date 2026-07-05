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Una Nintendo Game Boy logró una foto de Júpiter gracias a este astrónomo aficionado

Para lograr la imagen se ajustó un telescopio con un adaptador impreso en 3D

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Un experimiento exprime el dispositivo de Nintendo al máximo.

Que una Game Boy logre una foto de buena calidad actualmente es algo complicado, pero que la consola portátil de Nintendo consiga una foto de Júpiter parece casi imposible. No al menos para un músico y entusiasta por la astronomía, que con un experimiento lo consiguió.

Se trata de Chris Graue, quien logró registrar una imagen del planeta durante una visita al Observatorio Mount Wilson, demostrando el potencial oculto de la Game Boy Camera, un accesorio de Nintendo que muchos daban por obsoleto.

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El objetivo era comprobar hasta dónde podía llegar una cámara diseñada originalmente como un complemento para videojuegos portátiles, lanzada por Nintendo en 1998 y descontinuada cuatro años después.

Este dispositivo generaba imágenes diminutas en escala de grises y apenas cuatro tonos, pensadas para ser impresas en una impresora portátil similar a un recibo.

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Graue adaptó la Game Boy Camera con lentes de montura C y un adaptador impreso en 3D para conectarla al telescopio Hooker de 60 pulgadas.
Graue adaptó la Game Boy Camera con lentes de montura C y un adaptador impreso en 3D para conectarla al telescopio Hooker de 60 pulgadas.

Cómo la consola se convirtió en un telescopio

Convertir la Game Boy Camera en una herramienta de observación astronómica requirió una serie de adaptaciones técnicas. Graue y sus acompañantes acoplaron lentes de montura C al pequeño sensor de la consola portátil.

Posteriormente, recurrieron a un adaptador impreso en 3D, diseñado a medida para que la cámara pudiera ajustarse al ocular del telescopio Hooker de 60 pulgadas del Observatorio Mount Wilson. Con esta configuración, la Game Boy Camera terminó funcionando, en términos prácticos, como si disparara a través de una lente de 730.000 milímetros.

El primer blanco del experimento no fue Júpiter, sino la Luna. Sin embargo, la cercanía del satélite y la potencia del telescopio hicieron imposible obtener una imagen reconocible con un sensor tan básico.

Graue relató en sus redes sociales: “Lo que veo es genial, pero no es identificable como la Luna”. Este obstáculo llevó al equipo a cambiar de objetivo, eligiendo un destino más lejano y adecuado para la singular configuración técnica.

El experimento buscó medir el alcance de la Game Boy Camera, un accesorio de Nintendo lanzado en 1998 y descontinuado cuatro años después.
El experimento buscó medir el alcance de la Game Boy Camera, un accesorio de Nintendo lanzado en 1998 y descontinuado cuatro años después.

Así es la imagen de Júpiter obtenida con la cámara de la Game Boy

A una distancia media de casi 1.000 millones de kilómetros de la Tierra, Júpiter se presentó como el candidato ideal. Las imágenes obtenidas no poseen la nitidez de una cámara astronómica profesional, pero permiten distinguir algunas de las bandas nubosas del planeta y el contorno del gigante gaseoso.

El propio Graue celebró la experiencia con una frase que resume el espíritu del proyecto: “La respuesta es sí: si estás lo suficientemente comprometido, tú también puedes tomar una foto de Júpiter con tu Game Boy Camera”.

El experimento demostró que la combinación de hardware antiguo, tecnología actual como impresoras 3D y un potente instrumento óptico puede abrir posibilidades inesperadas para dispositivos a los que la industria relegó a la nostalgia.

La estética pixelada y el grano característico de la imagen se convirtieron en parte del atractivo de la captura, que fue compartida en redes sociales y valorada por la comunidad de aficionados a la astrofotografía y la tecnología retro.

Primer plano del planeta Júpiter contra un fondo negro, con su Gran Mancha Roja y bandas de nubes arremolinadas en tonos blancos y marrones.
La imagen de Júpiter no alcanzó la nitidez de una cámara astronómica profesional, pero mostró bandas nubosas y el contorno del planeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto histórico y precedente en Mount Wilson

La sesión fotográfica tuvo lugar en el histórico Observatorio Mount Wilson, un lugar cargado de significado para la astronomía. Según recordó el poeta Alfred Noyes, Júpiter fue el primer objeto observado durante la “primera luz” del telescopio de 100 pulgadas del observatorio en 1917.

La Game Boy Camera, por su parte, fue un accesorio singular lanzado por Nintendo en 1998, que ofrecía una resolución limitada y solo cuatro tonos de gris, pero que aún despierta el interés de quienes buscan explotar su potencial en terrenos impensados hace décadas.

La prueba realizada por Graue muestra que es posible obtener imágenes astronómicas reconocibles, aunque de baja resolución, con equipos no convencionales. Lo que ha inspirado a otros usuarios a intentar proyectos similares, prolongando la vida útil de dispositivos a los que la industria tecnológica ya había dado por cerrados.

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