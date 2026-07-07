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Los Pumitas quedaron a las puertas de la hazaña tras caer con Inglaterra en el Mundial Juvenil

El combinado europeo venció por dos puntos a la Albiceleste M20 después de un cierre vibrante en Georgia, lo que dejó al equipo nacional fuera de las semifinales por el título

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Un jugador de rugby con camiseta celeste y blanca corre con la pelota ovalada. Otro jugador con camiseta azul yace en el suelo en primer plano. Varios jugadores detrás y tribunas azules al fondo
Los Pumitas cayeron en un final drámatico

El seleccionado argentino juvenil de rugby vivió una mañana de emociones intensas en Georgia. Los Pumitas cayeron 40-38 ante Inglaterra en la tercera fecha del Mundial Juvenil M20 y quedaron sin chances de pelear por una medalla. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda finalizó segundo en el Grupo C y ahora buscará el quinto puesto en el torneo.

El inicio del partido mostró a Argentina con iniciativa y eficacia. Un try de Tomás Dandé tras una corrida de toda la cancha puso en ventaja a Los Pumitas en los primeros minutos. La diferencia pudo ampliarse después de una jugada colectiva, pero el TMO intervino y anuló la conquista por una infracción en el ruck. La respuesta de Inglaterra fue inmediata, logrando el empate tras una jugada de varias fases que desarmó la defensa argentina.

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El encuentro cambió de rumbo a los 16 minutos, cuando el árbitro, tras consultar al TMO, mostró tarjeta amarilla a Benjamín Ordiz por una limpieza que consideraron peligrosa en el ruck, luego cambiada a roja de 20 minutos. La decisión dejó a Argentina en inferioridad numérica, este momento representó un punto de inflexión. Inglaterra aprovechó la ventaja y se fue al descanso con una diferencia parcial de 28-12, tras capitalizar errores en el contacto y fragilidades defensivas de Los Pumitas.

Jugador de rugby con camiseta celeste y blanca en plena zambullida sobre el césped con un balón ovalado. Otro jugador y asientos de estadio detrás
Los Pumitas pelearan por el quinto puesto

En la segunda mitad, Inglaterra aumentó la distancia con un try al comenzar el complemento. Bautista Lescano descontó rápidamente, pero la presión inglesa continuó y sumó otra conquista, además de una amonestación para Bautista Benavides. A pesar de la desventaja, Los Pumitas mostraron su faceta más ofensiva: Simón Pfister apoyó un try que acercó a Argentina en el marcador y, con el correr de los minutos, el equipo recuperó el control del partido. Un nuevo try de Lescano a los 30 minutos y las amonestaciones a Elliot Williams y Will Knight dejaron a los argentinos con chances concretas de revertir la historia.

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A los 38 minutos del segundo tiempo, Pfister volvió a apoyar en el ingoal y la conversión de Manuel Giannantonio dejó la diferencia en solo dos puntos. El partido entró en una secuencia final cargada de tensión. Inglaterra cometió errores en la salida del scrum y Lescano interceptó una patada para mantener viva la ilusión. Argentina atacó durante cuatro minutos adicionales, pero la defensa inglesa resistió y recuperó la pelota en una jugada desordenada donde hubo varias decisiones llamativas por parte del árbitro sudafricano.

Jugador de rugby con camiseta celeste y blanca patea un balón de rugby en un campo verde. Otro jugador yace en el césped cerca del balón
Los Pumitas quedaron segundos en su zona

El plantel argentino formó con Benjamín Farías Cerioni, Manuel Cuneo Camargo, Bautista Salinas Mallea, Joaquín Pascual Viale, Bautista Benavides, Tomás Dandé (capitán), Jerónimo Sorondo, Federico Torre, Juan Preumayr, Federico Serpa Laporte, Luciano Avaca, Benjamín Ordiz Yujnovsky, Pedro Coll, Bautista Lescano y Simón Pfister. Durante el partido ingresaron Nicolás Cambiasso, Fabrizio Cebron, Federico Narváez, Felipe Hygonenq, Basilio Cañas, Valentino Reggiardo, Manuel Giannantonio y Ramón Fernández Miranda.

Por el lado de Inglaterra, los titulares incluyeron a Oliver Scola, Jimmy Staples, Ollie Streeter, Elliot Williams, Aiden Ainsworth-Cave, Tate Williams, Seb Kelly, Connor Treacey (capitán), Lucas Friday, Hugh Shields, Sam Winters, Will Knight, Nick Lilley, Tyler Offiah y James Pater.

El árbitro fue Christopher Allison, con asistencia de Ruairidh Campbell y Shota Tevzadze, mientras que el TMO estuvo a cargo de Matt Rodden.

Tras este resultado, Los Pumitas jugarán las semifinales por el quinto puesto, sin posibilidades de repetir el bronce conseguido en la edición anterior. El partido dejó como saldo la reacción ofensiva del equipo argentino y varias intervenciones arbitrales que marcaron el desarrollo de un duelo que mantuvo la incertidumbre hasta el último segundo.

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