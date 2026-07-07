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Ciberataque a conductores en Bogotá: cómo evitar exponer tus datos personales y los del vehículo

Es clave estar atentos a los canales oficiales ante advertencias de comparendos de tránsito o cambios de clave

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Hombre de mediana edad con camisa a cuadros se cubre el rostro con las manos dentro de un coche por la noche; la luz de combustible bajo se ve en el tablero
Un robo masivo de datos afectó a conductores de Bogotá tras un ataque a una base gestionada por un proveedor tecnológico de la Secretaría de Movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos personales de los conductores y vehículos también son un objetivo de los ciberdelincuentes. El incidente reciente que vivió la Secretaría de Movilidad de Bogotá es una muestra de este riesgo, por lo que es clave estar prevenidos y atentos ante los ataques.

La información que los ciberdelincuentes buscan van más allá de números de identificación o correos electrónicos, ellos también están interesados en registros vehículas como matriculas, seriales de chasis y de motor, y licencias de conducción.

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Cómo evitar exponer tus datos personales y los del vehículo

Para reducir el riesgo de que la información personal y vehicular termine en manos equivocadas, es fundamental que los conductores adopten prácticas de autoprotección digital.

La verificación constante de los canales oficiales antes de compartir cualquier dato es una medida clave. Si se recibe un correo o mensaje solicitando información sobre comparendos, licencias o vehículos, lo más seguro es confirmar la autenticidad del remitente directamente, según recomendaciones de Midatacredito.com.

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Primer plano de una mano sosteniendo un teléfono inteligente en una habitación oscura con luz azul; al fondo, un teclado de laptop con brillo rojo.
La Secretaría de Movilidad confirmó la exfiltración de información y señaló que los registros comprometidos pertenecen a una base de datos histórica de consulta interna.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental no abrir enlaces ni descargar archivos provenientes de fuentes desconocidas o sospechosas. Los criminales suelen utilizar la información robada para crear mensajes personalizados que buscan engañar a las víctimas y obtener aún más datos sensibles.

Además, cambiar periódicamente las contraseñas y mantenerlas robustas puede dificultar el acceso no autorizado a cuentas asociadas a trámites vehiculares.

Otra recomendación central es no responder llamadas o mensajes que soliciten pagos, actualizaciones de datos o información confidencial sin haber verificado previamente su legitimidad. Los estafadores pueden emplear datos filtrados para intentar fraudes o extorsiones.

La prevención también incluye la actualización de software y aplicaciones utilizadas para trámites o consultas relacionadas al vehículo. Mantener los sistemas operativos y programas al día ayuda a cerrar posibles puertas de entrada para ataques informáticos.

Un hombre joven conduce un coche por la noche, con las manos en el volante. Un smartphone con mapa está visible en el salpicadero. Luces de tráfico borrosas al fondo.
La Secretaría de Movilidad desmintió la eliminación de comparendos o multas de tránsito y aclaró que solo se confirmó la filtración de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de creer que se ha sido víctima de ciberataque o ver rumores de una situación, como lo que sucedió con la Secretaría de Movilidad, desde EDS Informática recomiendan buscar certezas de lo que está pasando para entender el alcance real y no caer en información falsa.

Cómo operan los delincuentes y qué riesgos existen

Los ciberdelincuentes suelen aprovechar vulnerabilidades en sistemas administrados por terceros para obtener accesos no autorizados. Una vez dentro, extraen la información y la utilizan para actividades ilícitas, desde venderla en foros clandestinos hasta extorsionar o realizar fraudes personalizados.

Entre las técnicas más comunes se encuentran el acceso remoto no autorizado, el uso de contraseñas débiles y la manipulación de permisos en plataformas de gestión. Los datos robados pueden alimentar campañas de phishing, suplantación de identidad y otros delitos informáticos dirigidos especialmente a quienes figuran en las bases comprometidas.

Por ese motivo, la vigilancia sobre las comunicaciones recibidas y la adopción de buenas prácticas digitales es fundamental para reducir los daños derivados de incidentes como el sucedido en Bogotá.

Ilustración de una mano presionando teclas de un teclado de ordenador portátil, iluminada en tonos azules sobre un fondo oscuro.
La filtración de datos expone a los conductores de Bogotá a fraude, phishing y uso indebido de identidad, por lo que se recomienda verificar mensajes sospechosos y no compartir información adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra vía para robar información es através de los usuarios. Con campañas de phishing por mensajes de texto o correo electrónico, crean alertas falsas de comparendos, cambios de contraseña o pagos para generar una reacción urgente y que los conductores entregen su información en sitios web falsos.

Por eso, es recomendable que los conductores estén atentos a comunicaciones sospechosas, no compartan información adicional con desconocidos y verifiquen siempre el remitente de cualquier mensaje relacionado con sus datos personales o vehículos.

Cómo fue el ataque que afectó a conductores en Bogotá

Un grupo de hackers aseguró haber accedido a información de casi 4,5 millones de conductores en Bogotá, incluyendo datos personales, números de licencia, póliza SOAT, detalles del vehículo, así como fotos y videos de infracciones. Un ataque que fue confirmado por Secretaría de Movilidad de la ciudad.

Aunque la entiedad no detalló el número exacto de afectados, sí aclaró que la base comprometida era histórica y utilizada solo para consultas internas. Además, desmintió que el ataque haya provocado la eliminación de multas o comparendos.

Tras detectar el incidente, la entidad activó protocolos de emergencia, conformó una mesa de crisis y preservó evidencias digitales. Se exigió al proveedor tecnológico responsable adoptar nuevas medidas de seguridad y entregar información técnica para esclarecer el suceso.

Las autoridades siguen revisando el alcance real de la filtración y la Secretaría mantiene como prioridad la protección de los datos personales, comprometiéndose a informar públicamente a medida que avance la investigación.

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