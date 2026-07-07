Deportes

La estrella de la NBA que ingresó la pelota al partido Argentina-Egipto: su particular look

Anthony Edwards, figura de los Minnesota Timberwolves, sorprendió con su vestimenta en la antesala al cruce por los octavos de final

Guardar
Google icon
anthony edwards argentina vs egipto
El extravagante look de Anthony Edwards (AP Photo/Erik S.Lesser)

El inicio del partido por los octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto tuvo un protagonista inesperado fuera del campo de juego. Anthony Edwards, figura de los Minnesota Timberwolves de la NBA, fue el encargado de portar la pelota oficial al césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El basquetbolista estadounidense sorprendió a todos los espectadores y a los medios presentes por su vestimenta, que se robó miradas y provocó comentarios en redes sociales.

El ingreso de Edwards al estadio no pasó inadvertido. El escolta de los Minnesota Timberwolves lució una bermuda con un diseño poco habitual en grandes eventos deportivos: en la zona de la entrepierna, la prenda formaba la cara de un monstruo, con dientes y ojos destacados. La elección del pantalón corto, sumada a la combinación con una remera blanca, una campera negra de la marca alemana que lo patrocina y una gorra, generó todo tipo de reacciones y se volvió tendencia entre los aficionados.

PUBLICIDAD

La selección argentina llegó a esta instancia luego de avanzar como primera de su grupo tras conseguir tres victorias en igual cantidad de presentaciones: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. Luego, en 16avos de final, sufrió para imponerse por 3-2 ante Cabo Verde.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, tiene a Lionel Messi como su principal figura. El capitán del conjunto confeccionado por Lionel Scaloni, a sus 39 años, es uno de los máximos artilleros de la competencia con 7 tantos.

PUBLICIDAD

Los Faraones, por su parte, fueron escoltas de Bélgica en el Grupo G, dejando en el camino a Irán y Nueva Zelanda. Luego, en 16avos, se impuso por penales ante Australia tras igualar 1-1.

Anthony Edwards es considerado una de las principales promesas del básquetbol estadounidense. Nacido en 2001, fue seleccionado como número uno del draft por los Minnesota Timberwolves en 2020 y rápidamente se consolidó como líder del equipo. Con una media superior a los 25 puntos por partido en la última temporada de la NBA, el escolta se destaca por su explosividad, capacidad atlética y carisma dentro y fuera de la cancha. Su popularidad creció no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su personalidad extrovertida y su relación con la moda, que volvió a quedar en evidencia durante el Mundial de fútbol.

El cruce entre Argentina y Egipto define a uno de los últimos clasificados a los cuartos de final. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del duelo que protagonizarán Suiza y Colombia. ¿Los otros emparejamientos? Francia-Marruecos, España-Bélgica y Noruega-Inglaterra.

La ceremonia de inicio, con la imagen de Edwards ingresando la pelota Trionda oficial, fue transmitida en directo por las señales internacionales. Las cámaras enfocaron el instante en que el basquetbolista avanzó por la alfombra central del estadio, generando una ovación entre los asistentes y multiplicando la repercusión en plataformas digitales.

El look de Anthony Edwards:

anthony edwards argentina vs egipto
Anthony Edwads sorprendió con su vestimenta en la previa al choque entre Argentina y Egipto (AP Photo/Erik S.Lesser)
anthony edwards argentina vs egipto
Anthony Edwards le llevó las miradas en la previa a Argentina-Egipto (AP Photo/Erik S.Lesser)
anthony edwards argentina vs egipto
Anthony Edwards ingresó con la pelota oficial del partido AP Photo/Erik S.Lesser)

Temas Relacionados

Selección Argentina Mundial 2026Selección ArgentinaMundial 2026CopaMundial2026Selección Egipto Mundial 2026NBAAnthony Edwards

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina vs Egipto, EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026: Messi falló un penal y pierde la Scaloneta

La selección de Lionel Scaloni busca meterse entre los mejores ocho equipos de la competencia ante los Faraones

Argentina vs Egipto, EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026: Messi falló un penal y pierde la Scaloneta

El penal que falló Lionel Messi ante Egipto en los octavos de final del Mundial

El capitán de la selección argentina tuvo la chance de igualar el marcador a los 20 minutos de la primera etapa, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa adivinó sus intenciones

El penal que falló Lionel Messi ante Egipto en los octavos de final del Mundial

La advertencia de la FIFA a los fanáticos de Argentina antes del partido contra Egipto en el Mundial

El organismo “inició de inmediato una investigación” tras tomar conocimiento de incidentes entre aficiones de la Albiceleste con el streamer IShowSpeed durante el juego contra Cabo Verde de 16avos de final

La advertencia de la FIFA a los fanáticos de Argentina antes del partido contra Egipto en el Mundial

Los Pumitas quedaron a las puertas de la hazaña tras caer con Inglaterra en el Mundial Juvenil

El combinado europeo venció por dos puntos a la Albiceleste M20 después de un cierre vibrante en Georgia, lo que dejó al equipo nacional fuera de las semifinales por el título

Los Pumitas quedaron a las puertas de la hazaña tras caer con Inglaterra en el Mundial Juvenil

La solitaria imagen de Roger Federer en las tribunas de Wimbledon durante un partido que recorre el mundo

El suizo acudió a la pista central durante la extensa jornada y su presencia no pasó desapercibida en ningún momento

La solitaria imagen de Roger Federer en las tribunas de Wimbledon durante un partido que recorre el mundo

DEPORTES

Argentina vs Egipto, EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026: Messi falló un penal y pierde la Scaloneta

Argentina vs Egipto, EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026: Messi falló un penal y pierde la Scaloneta

El penal que falló Lionel Messi ante Egipto en los octavos de final del Mundial

La advertencia de la FIFA a los fanáticos de Argentina antes del partido contra Egipto en el Mundial

Los Pumitas quedaron a las puertas de la hazaña tras caer con Inglaterra en el Mundial Juvenil

La solitaria imagen de Roger Federer en las tribunas de Wimbledon durante un partido que recorre el mundo

TELESHOW

Marcelo Tinelli, Marcela Tinayre, Marley y Vicky Xipolitakis: los famosos palpitan la previa de Argentina y Egipto

Marcelo Tinelli, Marcela Tinayre, Marley y Vicky Xipolitakis: los famosos palpitan la previa de Argentina y Egipto

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron al aire después de la polémica: “No somos amigas”

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

El nuevo pasatiempo de Antonela Roccuzzo que revela su pasión literaria en pleno Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

Protestas de taxistas en Honduras se mantienen por aumento en la tasa vehicular

Protestas de taxistas en Honduras se mantienen por aumento en la tasa vehicular

La crisis en Cuba a través de una familia que sobrevive con 60 dólares al mes

El presidente del Congreso de Guatemala encabeza una delegación oficial en Taiwán para ampliar la cooperación

“Aquí no hay embajada”: El crudo testimonio de un turista francés expulsado por el régimen de Ortega en Nicaragua

El Salvador registra el pico más alto de casos de sarampión en lo que va del año, afectando principalmente a adultos