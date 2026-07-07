La estrella de la NBA que ingresó la pelota al partido Argentina-Egipto: su particular look

El extravagante look de Anthony Edwards (AP Photo/Erik S.Lesser)

El inicio del partido por los octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto tuvo un protagonista inesperado fuera del campo de juego. Anthony Edwards, figura de los Minnesota Timberwolves de la NBA, fue el encargado de portar la pelota oficial al césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El basquetbolista estadounidense sorprendió a todos los espectadores y a los medios presentes por su vestimenta, que se robó miradas y provocó comentarios en redes sociales.

El ingreso de Edwards al estadio no pasó inadvertido. El escolta de los Minnesota Timberwolves lució una bermuda con un diseño poco habitual en grandes eventos deportivos: en la zona de la entrepierna, la prenda formaba la cara de un monstruo, con dientes y ojos destacados. La elección del pantalón corto, sumada a la combinación con una remera blanca, una campera negra de la marca alemana que lo patrocina y una gorra, generó todo tipo de reacciones y se volvió tendencia entre los aficionados.

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La selección argentina llegó a esta instancia luego de avanzar como primera de su grupo tras conseguir tres victorias en igual cantidad de presentaciones: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. Luego, en 16avos de final, sufrió para imponerse por 3-2 ante Cabo Verde.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, tiene a Lionel Messi como su principal figura. El capitán del conjunto confeccionado por Lionel Scaloni, a sus 39 años, es uno de los máximos artilleros de la competencia con 7 tantos.

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Los Faraones, por su parte, fueron escoltas de Bélgica en el Grupo G, dejando en el camino a Irán y Nueva Zelanda. Luego, en 16avos, se impuso por penales ante Australia tras igualar 1-1.

Anthony Edwards présent à Atlanta pour apporter la balle de 🇦🇷-🇪🇬 !pic.twitter.com/3dVezROh5I — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2026

Anthony Edwards es considerado una de las principales promesas del básquetbol estadounidense. Nacido en 2001, fue seleccionado como número uno del draft por los Minnesota Timberwolves en 2020 y rápidamente se consolidó como líder del equipo. Con una media superior a los 25 puntos por partido en la última temporada de la NBA, el escolta se destaca por su explosividad, capacidad atlética y carisma dentro y fuera de la cancha. Su popularidad creció no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su personalidad extrovertida y su relación con la moda, que volvió a quedar en evidencia durante el Mundial de fútbol.

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El cruce entre Argentina y Egipto define a uno de los últimos clasificados a los cuartos de final. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del duelo que protagonizarán Suiza y Colombia. ¿Los otros emparejamientos? Francia-Marruecos, España-Bélgica y Noruega-Inglaterra.

La ceremonia de inicio, con la imagen de Edwards ingresando la pelota Trionda oficial, fue transmitida en directo por las señales internacionales. Las cámaras enfocaron el instante en que el basquetbolista avanzó por la alfombra central del estadio, generando una ovación entre los asistentes y multiplicando la repercusión en plataformas digitales.

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El look de Anthony Edwards:

Anthony Edwads sorprendió con su vestimenta en la previa al choque entre Argentina y Egipto (AP Photo/Erik S.Lesser)

Anthony Edwards le llevó las miradas en la previa a Argentina-Egipto (AP Photo/Erik S.Lesser)

Anthony Edwards ingresó con la pelota oficial del partido AP Photo/Erik S.Lesser)