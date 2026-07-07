Cómo ver a Messi con la Selección Argentina frente a Egipto desde tu teléfono sin ver Magis TV ni Roja Directa

Argentina vs. Egipto en el celular, cómo ver a Messi sin caer en enlaces trampa - REUTERS/Amanda Perobelli

El duelo entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, con Lionel Messi como gran protagonista, ha disparado el interés de millones de aficionados que buscan seguir el partido desde su teléfono móvil.

La pasión por el fútbol y la facilidad de ver encuentros en cualquier lugar convierten a los dispositivos móviles en la opción preferida para no perderse la acción. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que elegir mal la plataforma puede poner en peligro la seguridad de los datos personales y financieros.

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Páginas a evitar: Magis TV, Roja Directa y similares

Magis TV y Roja Directa vuelven riesgosa la búsqueda de Argentina vs. Egipto por streaming

Especialistas como ESET, advierten que alternativas como Magis TV, Roja Directa, Tarjeta Roja, Pirlo TV o Futbol Libre no tienen derechos legales para transmitir partidos del Mundial. Además de infringir la propiedad intelectual, son portales frecuentemente utilizados para distribuir malware, ejecutar fraudes y obtener información confidencial.

Tras el cierre de dominios originales por acciones judiciales, proliferan copias que cambian de dirección web y resultan aún más difíciles de rastrear. Los riesgos incluyen:

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Ventanas emergentes y redirecciones constantes.

Descarga de archivos maliciosos, troyanos o spyware.

Solicitud de permisos excesivos en móviles.

Mensajes de “verificación de identidad” que piden datos bancarios.

Propagación de malware a otros dispositivos de la red doméstica.

A diferencia de las páginas ilegales, las plataformas oficiales y autorizadas para ver la Copa Mundial ofrecen transmisiones en alta calidad, sin interrupciones, con menor retraso y sin bombardear al usuario con publicidad invasiva. También reducen el riesgo de filtración de datos y fraudes, ya que cuentan con sistemas de seguridad robustos y soporte técnico.

Las opciones legales incluyen apps de operadores oficiales, servicios de streaming autorizados y, en muchos países, señales abiertas que transmiten los encuentros en directo para dispositivos móviles.

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Cuatro errores al ver Argentina vs. Egipto online desde el teléfono y cómo evitarlos - (Imagen ilustrativa Infobae)

En medio de la expectativa global, es común que circulen enlaces y aplicaciones que ofrecen transmisiones gratuitas, pero pueden convertirse en una trampa digital. Por eso, conocer las prácticas recomendadas y los riesgos de ciertas páginas es clave para disfrutar del partido sin sobresaltos.

4 errores frecuentes al ver partidos online desde el celular

1. Confiar en enlaces de “transmisión gratuita” Durante los grandes eventos, proliferan mensajes y enlaces en redes sociales, grupos de mensajería y sitios web desconocidos que prometen ver el partido gratis. De acuerdo con el equipo técnico de Inifix, muchos de estos sitios están diseñados para robar datos personales, mostrar publicidad engañosa o instalar software malicioso.

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Utiliza solo plataformas oficiales o servicios reconocidos por los organizadores del torneo. Si un enlace solicita información bancaria, descarga archivos sospechosos o te redirige insistentemente, abandónalo de inmediato.

2. Conectarse solo a redes WiFi públicas Ver el partido en lugares como cafeterías, aeropuertos o universidades puede parecer práctico, pero las redes públicas suelen ser vulnerables y saturarse rápidamente. Esto puede provocar cortes o caídas justo en los momentos clave.

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Ten siempre datos móviles suficientes y, si usas WiFi, asegúrate de que sea una red protegida y evita ingresar contraseñas o datos sensibles.

3. Olvidar la batería y el espacio del teléfono Transmitir en vivo, chatear, revisar estadísticas y guardar capturas consume batería y almacenamiento. El partido puede llegar a su clímax y el teléfono quedarse sin carga o espacio.

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Libera memoria antes del encuentro, verifica el nivel de batería y lleva un cargador portátil.

4. Probar la plataforma en el último minuto Intentar acceder a la app de streaming minutos antes del partido puede revelar problemas de contraseña, actualizaciones pendientes o fallos de cuenta.

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Inicia sesión y verifica tu suscripción con antelación para no perderte el inicio del encuentro.

Ver Argentina vs. Egipto con Messi desde el teléfono es completamente seguro si eliges plataformas oficiales y evitas atajos peligrosos como Magis TV o Roja Directa. La mejor jugada es siempre proteger tus datos y disfrutar del partido sin poner en riesgo tu privacidad.

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