El truco del correo falso: el silencioso método con el que los hackers están vulnerando a las víctimas

El correo falso impulsa ciberataques industriales en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El phishing y los documentos maliciosos han convertido al correo electrónico en el principal punto de entrada para ciberataques industriales en América Latina, una región que hoy se ubica como la segunda más expuesta a este tipo de amenazas a nivel global.

El auge de campañas que utilizan correos falsos y archivos adjuntos maliciosos está impactando especialmente a sectores críticos como energía, manufactura y automatización de edificios, donde el acceso sigiloso a credenciales puede desencadenar incidentes operativos o la propagación de ransomware.

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El informe más reciente de Kaspersky ICS CERT revela que 20,4% de las computadoras de Sistemas de Control Industrial (ICS) en la región sufrieron ataques con objetos maliciosos, superando el promedio global y destacando a México y Uruguay como puntos críticos. El silencioso método de los hackers: aprovechar la confianza en el correo para infiltrar redes corporativas y tecnológicas sin levantar sospechas.

Los hackers explotan la falta de capacitación y el desconocimiento de los empleados para desplegar sofisticadas técnicas de ingeniería social que facilitan el acceso no autorizado a sistemas y datos sensibles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo opera el truco del correo falso

El método más común inicia con un correo electrónico aparentemente legítimo, que incluye documentos adjuntos o enlaces. Estos pueden ser facturas falsas, notificaciones de pago, solicitudes de empleo o comunicaciones internas. Al abrir el archivo o hacer clic en el enlace, el usuario permite la entrada de malware o spyware que actúa de forma sigilosa, recolectando credenciales y facilitando el acceso lateral a sistemas cada vez más críticos.

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La sofisticación de estos ataques radica en su capacidad para evitar el daño inmediato y priorizar el acceso inicial sin ser detectados. Una vez dentro, los ciberdelincuentes explotan la información obtenida para moverse por la red, comprometer sistemas operativos industriales y, en casos extremos, desplegar ransomware que puede paralizar operaciones enteras.

El reporte de ciberseguridad indicó que la tasa de computadoras industriales afectadas por correos maliciosos en la región es 1,9 veces superior al promedio mundial. México lidera con un 9,5% de equipos industriales afectados, seguido de Uruguay (8,5%). Los sectores más atacados incluyen:

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Energía eléctrica (19%)

Construcción (9%)

Ingeniería e integración de ICS (7%)

Manufactura (7%)

Automatización de edificios (4%)

Biometría (1%)

La industrialización y digitalización acelerada de estos sectores los hace especialmente vulnerables, ya que una brecha en la seguridad puede tener consecuencias económicas y sociales graves.

Los atacantes envían correos que parecen legítimos y, al abrir documentos o acceder a páginas falsas, instalan malware que recolecta credenciales y habilita movimiento lateral, una táctica diseñada para pasar desapercibida hasta comprometer operaciones críticas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de documentos infectados y páginas de phishing sigue creciendo. Los hackers emplean scripts y archivos diseñados para capturar datos de autenticación, credenciales de acceso y hasta información biométrica. Panamá destaca con una tasa del 18,2% de computadoras ICS comprometidas por campañas dirigidas a sitios gubernamentales.

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En muchos casos, los ataques comienzan con simples correos falsos que logran evadir los filtros básicos de seguridad y terminan con el control total de redes industriales.

Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza que los empleados depositan en el correo y la falta de capacitación continua en técnicas de ingeniería social. El acceso inicial es sigiloso y, a menudo, no se detecta hasta que el daño es irreversible. Los hackers buscan evitar alarmas y se mueven lateralmente por la red, escalando privilegios para comprometer procesos críticos.

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Cómo protegerse del phishing y los correos maliciosos

Kaspersky recomienda a las organizaciones implementar varias medidas clave:

Filtrado y monitoreo avanzado de correos: Emplear sistemas de seguridad que detecten y bloqueen campañas de phishing y archivos adjuntos sospechosos.

Segmentación estricta de redes: Separar la red corporativa (TI) de la red industrial (OT), limitando accesos y supervisando conexiones.

Control de medios extraíbles: Restringir el uso de USB y dispositivos externos, exigiendo escaneos previos para evitar la propagación de malware.

Capacitación continua: Entrenar al personal para identificar correos fraudulentos y técnicas de ingeniería social.

Tecnología especializada en seguridad industrial: Soluciones especializadas refuerzan la protección y la respuesta ante incidentes en sistemas OT e ICS.

El truco del correo falso es hoy una de las principales amenazas silenciosas para las organizaciones en América Latina. Adoptar políticas de seguridad, actualizar la capacitación y utilizar tecnología especializada son pasos fundamentales para mitigar riesgos y mantener la integridad operativa frente a campañas de phishing cada vez más sofisticadas.

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