Guatemala

La embajada de Estados Unidos en Guatemala abre un fondo de USD 200,000 para subvenciones

La Sección de Diplomacia Pública del Departamento de Estado prioriza propuestas para reducir influencia del Partido Comunista Chino, exponer organizaciones transnacionales y promover capacitación y reintegración de deportados, además de impulsar firmas de EE UU

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Edificio alto, bandera de Estados Unidos, pancarta blanca con texto "U.S. EMBASSY" y "Fondo de Subvenciones - USD 200,000", personas, árboles.
La fachada de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala exhibe una pancarta que anuncia un fondo de 200.000 dólares para subvenciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala abrió una convocatoria de subvenciones con un fondo total de USD 200,000 para financiar hasta 10 proyectos alineados con prioridades de política exterior de Washington, con postulaciones abiertas hasta el 15 de julio de 2026 y montos individuales de hasta USD 100.000.

La iniciativa, lanzada por la Sección de Diplomacia Pública del Departamento de Estado en la sede diplomática de Ciudad de Guatemala, prevé proyectos con una duración de uno a 12 meses. Las organizaciones notificadas recibirán respuesta en un plazo máximo de 120 días tras el cierre de la convocatoria.

La misión diplomática difundió la invitación en redes sociales con una referencia al secretario Rubio: “Estados Unidos primero, no significa Estados Unidos solo”. En ese mensaje, la Embajada vinculó la búsqueda de propuestas con el marco de Freedom 250 y con el objetivo de construir “una región más segura, más fuerte y más próspera”.

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El programa fue identificado con el código PDS-GUA-FY26-01 y forma parte del Programa de Becas de Diplomacia Pública. Los formularios de solicitud están disponibles en el sitio web de la Embajada y en grants.gov, mientras que las consultas pueden enviarse al correo GTM-PASgrants@state.gov.

Póster con fondo azul, una bombilla amarilla con un cerebro dentro, texto de una convocatoria, la bandera de Estados Unidos y el nombre de su embajada
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala promueve iniciativas regionales con financiamiento de hasta US$100,000. (US Embassy Guatemala﻿ )

La convocatoria prioriza proyectos sobre China, crimen transnacional, migración y negocios

El primer eje estratégico apunta a contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en infraestructura, tecnología e instituciones guatemaltecas. El documento plantea fortalecer a periodistas, académicos y funcionarios públicos para identificar y resistir lo que describe como propaganda, coerción económica y riesgos tecnológicos vinculados a ese actor.

La segunda prioridad se concentra en las organizaciones criminales transnacionales. El financiamiento busca apoyar proyectos sobre tráfico de narcóticos, trata de personas y saqueo de patrimonio cultural, con énfasis en el trabajo de periodistas de investigación, organizaciones de la sociedad civil y comunidades universitarias para exponer y deslegitimar esas redes.

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La tercera línea de trabajo se enfoca en la migración irregular, caracterizada en el documento como una amenaza a la seguridad nacional alimentada por la falta de oportunidades económicas. Las propuestas deben orientarse a formación vocacional, emprendimiento y reintegración de deportados, con foco en jóvenes de entre 16 y 35 años que residen en departamentos con alta emigración.

El cuarto eje prioriza la expansión de empresas estadounidenses en el mercado guatemalteco. El objetivo declarado es fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países y reducir la dependencia de lo que el texto denomina “empresas estatales chinas no transparentes”.

Las propuestas deberán presentarse en inglés e incluir un componente de Freedom 250

Todos los proyectos deberán incorporar una actividad ligada a Freedom 250, la iniciativa del gobierno de Estados Unidos para conmemorar el 250 aniversario de su independencia. Esas actividades deberán desarrollarse en coordinación con la Embajada y promover lo que el documento define como “la excelencia estadounidense”.

La convocatoria está abierta a organizaciones sin fines de lucro registradas, organizaciones no gubernamentales, centros educativos públicos o privados, centros de investigación y personas individuales. Las entidades con fines de lucro quedan excluidas como beneficiarias directas, y cada organización podrá presentar una única propuesta bajo pena de descalificación total si envía más de una.

Las subvenciones disponibles van desde USD 10.000 hasta USD 100.000. En la difusión local de la convocatoria, la Embajada también indicó equivalencias aproximadas de Q76.500 para el tramo mínimo, Q765.000 para el máximo y Q1,53 millones para el fondo global.

La evaluación contemplará cinco criterios: calidad e innovación del proyecto, con 30 puntos; capacidad organizacional, con 25; planificación y viabilidad, con 20; presupuesto, con 10; y sostenibilidad, con cinco. Las personas y entidades interesadas deberán presentar su propuesta en inglés y cumplir los requisitos fijados por la misión diplomática antes del vencimiento del plazo.

Más información aquí (en Inglés): ow.ly/LPCc50Z4uIh Descarga los documentos para postular tu propuesta aquí: ow.ly/LzlC50Z4uI

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