Política

La CGT comenzará su plan de lucha el 22 de este mes: cuál será la primera medida y qué incluye la agenda de las protestas

Los líderes cegetistas, de las dos CTA y de las confederaciones sectoriales acordaron un esquema que prioriza las movilizaciones y no contempla paros. Jubilados, endeudados, San Cayetano y la visita del Papa como puntos centrales

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Reunión del consejo directivo de la CGT del 25/6/2026
La CGT avanza con el plan de lucha basado en el "modelo francés"

La CGT ya definió cómo será el esquema del plan de lucha “a la francesa”, con eje en movilizaciones callejeras, que comenzará el 22 de este mes con una marcha ante el Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.

La resolución se adoptó en la primera reunión de la comisión organizativa de las protestas, que se hizo en la sede de Azopardo 802, con participación de dirigentes de la CGT, de las dos CTA y de representantes de las confederaciones sindicales de la industria, del transporte, la energía, la alimentación y las comunicaciones.

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Según la agenda acordada, luego de la marcha del 22 se realizará el 7 de agosto una marcha de San Cayetano y se seguirá, en fechas por definir, una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar, la participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria (el 2 de septiembre), una acción para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo y otra marcha cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En la reunión, se coincidió en no esperar a que termine el Mundial de Fútbol para comenzar con el plan de lucha y buscar la solidaridad de otros sectores sociales a los reclamos sindicales. Por eso se hará una marcha en favor de los jubilados, que se movilizan todos los miércoles ante el Congreso, y una movilización ante el Ministerio de Economía en adhesión a los trabajadores y dueños de pymes que se endeudaron para mantenerse.

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De la misma forma, más de algunos paros que se dispongan en determinadas actividades, se priorizará la presencia en la calle, la realización de asambleas en los lugares de trabajo y “acciones disruptivas” como la entrega de folletos explicativos de los reclamos en estaciones de trenes y aeropuertos en todo el país.

Será una manera, además, de eludir los límites que impone la Ley de Modernización Laboral a las huelgas en los servicios esenciales y el descuento del día no trabajado a quienes acaten el cese de actividades.

El cotitular de la CGT Jorge Sola (seguros) propuso, entre otros puntos, la presencia de 15 a 20 dirigentes por gremio para acompañar conflictos o temas puntuales, tanto en el AMBA como en el interior, y reuniones con las delegaciones regionales de la central obrera.

En ese sentido, distintos sindicalistas plantearon acciones en todo el país y en forma conjunta con entidades empresariales provinciales. Allí fue cuando Rodolfo Daer (Alimentación) propuso hacer una movilización el 2 de septiembre, día en que se celebra el Día de la Industria, con el fin de visibilizar los problemas que atraviesan empresas y trabajadores del sector.

Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, líder de la CTA Autónoma, sumó una propuesta: pensar en cómo “capitalizar” la visita del Papa a nuestro país en noviembre, para lo cual planteó realizar “una gran marcha y paro antes de la llegada” del Sumo Pontífice.

Otra idea aprobada por las 3 centrales obreras fue una movilización con los movimientos sociales el próximo 7 de agosto, en el Día de San Cayetano, que será organizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que lidera Alejandro Gramajo.

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