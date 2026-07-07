Giro a la derecha en América Latina: Javier Milei viajará a las asunciones de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia

Argentina's President Javier Milei speaks during the closing plenary session at the Milken Institute Global Conference 2026 in Beverly Hills, California, U.S., May, 6, 2026. REUTERS/Mike Blake

El presidente Javier Milei viajará a Perú y Colombia entre fines de julio y comienzos de agosto para asistir a las asunciones de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella. La agenda está asociada a un giro en las relaciones bilaterales de Argentina con ambos países, ya que ambos dirigentes están más cerca ideológicos con Milei que sus respectivos sucesores.

Ambos viajes fueron confirmados a Infobae desde la propia Quinta de Olivos, aun así, no se especificó la comitiva que lo acompañará, aunque esta suele constar de la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y/o el canciller Pablo Quirno.

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La primera escala será el 28 de julio en Perú y la segunda el 7 de agosto en Colombia, de acuerdo con la planificación de ambas administraciones nacionales. Los resultados electorales que signaron las victorias en ambos países mostraron márgenes ajustados: en Colombia, de la Espriella se impuso por 0,94% en el preconteo del balotaje, mientras que en Perú Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos frente al 49,865% de Roberto Sánchez.

En el caso colombiano, de la Espriella, representante de la coalición de ultraderecha Defensores de la Patria, consiguió 12.949.162 votos, equivalentes al 49,65%. Su rival, Iván Cepeda, del Pacto Histórico que lidera el presidente Gustavo Petro, reunió 12.701.546 sufragios, con el 48,7 por ciento.

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La presidenta electa Keiko Fujimori saluda con la mano durante una rueda de prensa tras la proclamación por parte de las autoridades electorales de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada en Lima (Perú) el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Bruno Elias)

Tras ese resultado, Milei celebró la victoria de su par colombiano con un mensaje en X. “Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió el presidente argentino. En la misma publicación, tituló su mensaje “El león y el tigre rugen en Latinoamérica…!!!”. Luego agregó: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, antes de cerrar con su consigna habitual.

Después, Milei extendió sus felicitaciones a Fujimori, candidata de Fuerza Popular. “El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, afirmó.

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Más tarde, el presidente argentino comunicó que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta electa peruana. “Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”, señaló, y añadió: “El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”.

Brasil y Uruguay son los únicos dos países con administraciones que no se podrían ubicar en el cuadrante de la centroderecha. Esto es producto por el viraje de otros países en los años recientes como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay. El Presidente denomina a este fenómeno como una suerte de “marea azul” en la región.

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Eso motivó a que el presidente Javier Milei afirmó la semana pasada en Buenos Aires que hay un “nuevo despertar” en América Latina, pidió que la izquierda pierda en las elecciones de octubre en Brasil y vinculó ese giro político con su defensa de los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que presentó como herramienta para enfrentar el antisemitismo, el terrorismo y el narcotráfico.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso tras recibir su credencial del Consejo Nacional Electoral en Bogotá, Colombia, 25 de junio, 2026. REUTERS/Sergio Acero

“Hay un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia, y en Perú. Espero que en octubre pierdan en Brasil”, sostuvo el mandatario durante la apertura de la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina.

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Entre los asistentes estuvo el senador brasileño Flávio Bolsonaro, a quien el texto identifica como uno de los principales referentes de la derecha de su país y potencial candidato presidencial. Después del acto, Milei mantuvo una reunión con el legislador brasileño.

“Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC”, publicó en redes el presidente al anunciar el encuentro que mantuvo con el senador carioca y candidato a presidente de Brasil.

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El retrato del libertario con el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y el principal candidato a disputarle el mando a Lula da Silva, debe ser leído como un nuevo gesto de apoyo electoral antes de las elecciones que se celebrarán el próximo 4 de octubre en el país vecino. La señal cobra relevancia además porque se produce en la antesala de la Cumbre del Mercosur, donde finalmente Milei no participó luego de cancelar su viaje a Asunción.