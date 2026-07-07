Entre grabaciones y familia, Benjamín Vicuña compartió su mes de junio: la foto que llamó la atención de sus fans

El actor Benjamín Vicuña posa para una sesión de fotos con un abrigo oscuro en un espacio de ambiente industrial.

La imagen de Benjamín Vicuña en silla de ruedas publicada en su perfil de Instagram generó sorpresa y comentarios entre sus seguidores. El actor, lejos de dejar lugar a especulaciones, aclaró rápidamente la situación: se trataba de una postal perteneciente a uno de sus proyectos recientes, y no de un accidente personal. En esa publicación, Vicuña acompañó la fotografía con una galería que sintetizaba los momentos más destacados y complejos de su mes, bajo el título: “Corazón Rodante, Secreto en la Montaña, hijos, broncoespasmos, magia, frío. JUNIO”.

El mes de junio fue especialmente intenso para Vicuña, quien encontró un equilibrio entre su agenda profesional y los momentos compartidos con su familia. A través de imágenes y breves relatos, el actor resumió las últimas semanas como una sucesión de rodajes, ensayos teatrales, celebraciones familiares y episodios de salud que pusieron a prueba su temple y sensibilidad.

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Uno de los ejes del mes fue el rodaje de Corazón Rodante, la película dirigida por Marcos Carnevale y producida para Netflix, donde Vicuña interpreta a un personaje que lo desafía física y emocionalmente. En varias de las imágenes compartidas, se lo puede ver junto a un grupo de atletas en silla de ruedas, lo que da cuenta del enfoque de la película en el deporte adaptado y la inclusión. El actor participó de ensayos y escenas que requirieron preparación especial, rodeado de un elenco que representa la diversidad y la capacidad de superación.

El actor Benjamín Vicuña aparece en una silla de ruedas a contraluz, creando una silueta marcada en un ambiente con grandes ventanas y el mensaje 'Fin Amor rodante'.

La publicación del intérprete incluyó momentos del detrás de escena del rodaje, imágenes del set y la claqueta con la inscripción Amor Rodante, sumando referencias visuales a la experiencia de filmar junto a personas con discapacidad motriz. En una de las fotos más simbólicas, se lo observa en una sala iluminada, con la silla de ruedas proyectando su sombra en el piso y el texto: “Fin Amor rodante”. Este fragmento, breve pero contundente, resume el espíritu del proyecto y la implicancia personal para el actor.

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Benjamín Vicuña posa sonriente junto a su hijo, que luce una camiseta de fútbol, frente a una torta de cumpleaños y globos festivos

Durante junio, Vicuña también estuvo abocado a la obra teatral Secreto en la Montaña, adaptación de Brokeback Mountain, que protagoniza junto a Esteban Lamothe. El actor compartió imágenes de los ensayos de la obra que explora temáticas de identidad y amor, y se consolidó como uno de los proyectos centrales de su agenda artística.

En paralelo a sus compromisos profesionales, dedicó tiempo y espacio a su familia. El carrusel publicado en redes sociales reveló escenas de cumpleaños, juegos y reuniones con sus hijos, en las que se percibe un vínculo cercano y afectuoso. En una de las imágenes, se lo ve celebrando con uno de sus hijos frente a una torta y globos, mientras otra captura los muestra en ropa casual, disfrutando de una jornada en casa.

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Benjamín Vicuña posa informalmente con una camisa a cuadros y un pañuelo, en un alto en la función de "Secretos en la Montaña".

Entre las postales familiares, el actor no evitó mostrar uno de los momentos más delicados del mes: la internación de uno de sus hijos a raíz de un cuadro de broncoespasmos. Aunque no profundizó en detalles, incluyó la fotografía como parte de su resumen, evidenciando la transparencia y el realismo con los que aborda tanto los logros como las dificultades familiares.

En el centro de la crónica, queda claro que para Benjamín Vicuña el mes de junio fue sinónimo de intensidad.

Benjamín Vicuña acompañó a su hijo, ecostado en una cama de hospital

La película Corazón Rodante, dirigida por Marcos Carnevale, está centrada en el deporte adaptado y la inclusión, y su rodaje reunió a atletas y actores en silla de ruedas para dar mayor autenticidad y profundidad a la historia.

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En el ámbito teatral, “Secreto en la Montaña” se mantuvo como uno de los títulos más convocantes, con funciones que agotaron localidades y un elenco que incluye a Esteban Lamothe.

Benjamín Vicuña conversa con un grupo de personas en sillas de ruedas durante el rodaje de su nuevo proyecto profesional.

El costado más íntimo de junio se refleja en los encuentros con sus hijos: cumpleaños celebrados con tortas y globos, tardes de juegos y reencuentros familiares que funcionan como contrapeso a la exposición pública y los desafíos laborales. La imagen de la internación por broncoespasmos, lejos de estar aislada, se integra a la narrativa del mes, mostrando la cotidianeidad de la vida familiar y la convivencia con episodios de salud.

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La publicación de Benjamín Vicuña se convierte así en una bitácora visual y emocional de un mes que combinó proyectos de gran exposición, desafíos personales y la búsqueda de equilibrio entre el trabajo y la familia.