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Un árbitro argentino fue designado para dirigir el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial

Facundo Tello impartirá justicia por tercera vez en esta Copa del Mundo

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Facundo Tello dirigirá Francia-Marruecos (REUTERS/Bernadett Szabo)
Facundo Tello dirigirá Francia-Marruecos (REUTERS/Bernadett Szabo)

La FIFA le encargó al árbitro argentino Facundo Tello la conducción del partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos, una decisión que llega en medio de la polémica que generó la designación del francés François Letexier para el cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto.

El equipo arbitral que acompañará a Tello estará integrado íntegramente por compatriotas suyos: Juan Pablo Belatti como primer asistente, Gabriel Chade como segundo juez de línea, Darío Herrera como cuarto árbitro y Cristian Navarro como quinto árbitro.

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La designación adquiere un peso simbólico en el contexto del debate abierto por la asignación de Letexier. El foco de la controversia no fue la capacidad técnica del árbitro francés sino la falta de prudencia de la Comisión de Árbitros de la FIFA al colocar a un juez de la misma nacionalidad que uno de los equipos en un partido de eliminación directa. Francia y Argentina sostienen una rivalidad de trascendencia mediática y emocional desde la final de Qatar 2022, lo que convirtió la elección de Letexier en un flanco de exposición para el organismo.

Facundo Tello en su foto oficial
Facundo Tello en su foto oficial

El propio Tello atraviesa su segundo Mundial consecutivo. En Qatar 2022, el árbitro oriundo de Bahía Blanca dirigió tres partidos: Suiza-Camerún en la fase de grupos, Corea del Sur-Portugal también en la fase de grupos, y el cuarto de final entre Marruecos y Portugal, según los registros de Transfermarkt. En el actual torneo, ya acumuló dos actuaciones en la fase de grupos —Canadá-Bosnia y Herzegovina, y Sudáfrica-Corea del Sur— antes de recibir esta asignación para la ronda de cuartos.

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A sus 44 años, Tello fue el primer árbitro argentino en debutar en el Mundial 2026, con el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en el BMO Field de Toronto. Junto a él, la FIFA incluyó en el torneo a otros dos jueces argentinos: Darío Herrera y Yael Falcón Pérez. Es la primera vez en la historia que tres árbitros de Argentina forman parte de un mismo Mundial.

Su perfil se distingue por una capacidad aeróbica que le permite mantenerse cerca de las jugadas durante los 90 minutos, lo que le da margen para aplicar la ley de ventaja e intervenir en situaciones de tensión dentro del campo. Desde Qatar 2022, Tello fue el árbitro argentino con mayor presencia en certámenes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, con participación en torneos Intercontinentales, el Mundial de Clubes y las Copas Mundiales Sub-17 y Sub-20.

El encuentro entre el elenco francés y el conjunto marroquí se jugará el jueves 9 de julio en el estadio Boston, desde las 17 (hora de Argentina). Les Blues vienen de un paso casi perfecto por la Copa del Mundo: ganaron el Grupo I con puntaje ideal al vencer 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. En 16avos de final, vencieron sin apuros a Suecia por 3-0. Ya en octavos, les tocó imponerse a Paraguay (1-0).

Marruecos, por su parte, terminó en la segunda colocación del Grupo C, con los mismos puntos que Brasil, pero peor diferencia de gol y se clasificó a 16avos con dos victorias y un empate. En dicha instancia, igualó 1-1 con Países Bajos en el tiempo reglamentario y se impuso en la tanda de penales. En octavos, en cambio, limpió a Canadá, uno de los anfitriones, por 3-0.

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