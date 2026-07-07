Celular caliente y lento: estas son 5 señales que tu Android podría tener un virus

Un Android que se calienta sin motivo o funciona con lentitud inusual no siempre es señal de vejez: podría tener malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un celular Android que se calienta sin razón aparente o que de pronto parece funcionar con la velocidad de un aparato de hace una década puede ser algo más que un signo de envejecimiento: podría estar infectado con virus o malware.

La empresa de ciberseguridad McAfee identificó cinco señales concretas que indican que un dispositivo Android fue comprometido por un virus, y la mayoría de los usuarios las confunde con fallas técnicas comunes.

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El dispositivo se calienta sin ejecutar tareas exigentes

Cuando se descarga malware de forma accidental, los componentes internos del teléfono comienzan a trabajar con mayor intensidad para soportar el software malicioso que opera en segundo plano.

Al infectarse con malware, los componentes internos del teléfono trabajan más de lo normal para sostener el software malicioso que corre en segundo plano. (Infobae)

Ese esfuerzo adicional genera calor. Según McAfee, si el celular se entibia o llega al sobrecalentamiento sin que el usuario esté usando aplicaciones pesadas ni cargándolo, ese es uno de los primeros indicios de infección.

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El rendimiento disminuye y las aplicaciones se bloquean con frecuencia

Al igual que un virus biológico afecta al organismo completo, un virus digital deteriora todas las áreas del rendimiento del dispositivo. Los sitios web tardan más en cargar, las aplicaciones se cierran solas y la batería pierde carga a un ritmo inusual.

El rasgo distintivo, según la compañía de seguridad, es que el rendimiento lento persiste sin importar cuántas veces se reinicie el teléfono o cuántos archivos se eliminen.

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Ventanas emergentes frecuentes o aplicaciones desconocidas en la biblioteca del teléfono pueden indicar que el dispositivo aloja software malicioso que actúa por su cuenta. (Google)

Se abren ventanas emergentes solas y aparecen aplicaciones que el usuario nunca instaló

Si el teléfono abre ventanas emergentes con más frecuencia de lo habitual o muestra iconos de aplicaciones desconocidas en la biblioteca, el dispositivo podría estar alojando una aplicación maliciosa que opera de forma autónoma.

McAfee advierte que este comportamiento es uno de los síntomas más visibles de una infección activa, ya que el malware puede instalar software adicional sin intervención del usuario.

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Una táctica habitual del malware consiste en acceder a la lista de contactos del teléfono para enviar mensajes con enlaces infectados, ya sea por correo electrónico o a través de redes sociales.

El objetivo es propagar la infección de contacto en contacto. Si se detecta actividad inusual en las cuentas asociadas al dispositivo, la empresa recomienda cambiar las contraseñas de inmediato y analizar todos los dispositivos vinculados.

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Ante actividad inusual en las cuentas del dispositivo, lo recomendable es cambiar las contraseñas de inmediato y revisar todos los equipos vinculados. REUTERS/Kim Hong-Ji

Aparecen cargos no autorizados en extractos bancarios o de tarjeta de crédito

La quinta señal es también la más costosa. Según la empresa, algunos programas maliciosos realizan compras en nombre del usuario o se apropian de sus datos financieros para efectuar transacciones fraudulentas.

Si aparecen cargos desconocidos en los estados de cuenta, la empresa recomienda revisar las aplicaciones instaladas y realizar un análisis de seguridad exhaustivo antes de contactar a la entidad bancaria.

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Ante cualquiera de estas señales, se sugiere instalar un software antivirus móvil, eliminar las aplicaciones no descargadas por el usuario, borrar el historial de navegación y, en casos graves, restaurar el dispositivo a su configuración de fábrica tras respaldar los datos en la nube.

iOS no admite antivirus tradicionales porque sus aplicaciones corren de forma aislada, lo que bloquea cualquier análisis externo del sistema. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Cómo detectar si un iPhone tiene virus

En el caso de un iPhone, el proceso de detección difiere del de un Android. Apple no permite el uso de antivirus tradicionales en iOS porque sus aplicaciones se ejecutan de forma aislada entre sí, lo que impide que un programa externo analice el sistema en profundidad.

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Para identificar una posible infección, la revisión debe ser manual: controlar el consumo de batería y datos móviles en busca de aplicaciones desconocidas, borrar el historial de Safari y verificar que no haya perfiles de configuración extraños instalados en el dispositivo.

Las ventanas emergentes que aparecen de forma constante en el navegador y afirman que el dispositivo está infectado son una de las señales más frecuentes. En la mayoría de los casos se trata de páginas diseñadas para engañar al usuario y llevarlo a descargar software malicioso.

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