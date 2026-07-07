Dónde ver la última película de Jason Statham sin XUPER TV ni Cuevana

Jason Statham regresa con Shelter: El protector, ya disponible en plataformas streaming. (Foto: Prime Video)

La última película de acción protagonizada por Jason Statham ya está disponible en streaming. Shelter: El protector llegó al catálogo de Prime Video, la plataforma de Amazon, tan solo cuatro meses después de su paso por salas de cine.

En Shelter: El protector, Statham asume el rol de un exasesino que intenta dejar atrás su pasado violento en una isla remota. El rescate de una joven durante una tormenta modifica su rutina y lo enfrenta a nuevas amenazas.

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En este sentido, se explica cómo los interesados en la película pueden acceder a la app de Prime Video o a su versión web, sumado a qué considerar al descargar aplicaciones en el dispositivo.

Cómo acceder a la película de Jason Statham en Prime Video

Prime Video permite ver la película con subtítulos y en alta definición para sus suscriptores. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

La plataforma de Amazon ofrece la posibilidad de ver Shelter: El protector desde cualquier dispositivo compatible, siempre que el usuario cuente con una suscripción activa.

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Para acceder al contenido, es necesario ingresar a la plataforma mediante una cuenta de Amazon y buscar el título en la sección correspondiente o usar el buscador interno. El servicio streaming incluye la opción de subtítulos en varios idiomas y calidad de imagen en alta definición.

El proceso de registro en Prime Video requiere una dirección de correo válida, un método de pago y la aceptación de los términos de uso. Una vez completados estos pasos, la película puede verse en televisores inteligentes, computadoras, tabletas y teléfonos.

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Qué se debe verificar antes de descargar la aplicación streaming

App Store y Google Play Store son dos tiendas de oficiales para descargar apps. (Fotocomposición Infobae: Apple / Europa Press)

Antes de instalar la aplicación de Prime Video, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) sugiere verificar la legitimidad de la fuente desde la que se descarga.

Es fundamental utilizar tiendas oficiales como Google Play o App Store, que aplican filtros para detectar aplicaciones maliciosas. Descargar la aplicación desde sitios no oficiales puede exponer el dispositivo a riesgos de seguridad y posibles fraudes.

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Otra pauta del INCIBE consiste en revisar los permisos que solicita la aplicación. Si se detectan solicitudes excesivas, como acceso a la cámara o contactos sin justificación, conviene denegar esos permisos o desistir de la instalación.

Además, las valoraciones y reseñas de otros usuarios ofrecen una referencia sobre el grado de confiabilidad de la aplicación oficial.

Por qué no se debe recurrir a XUPER TV o Cuevana para ver películas

XUPER TV es una de las plataformas piratas que más presentan riesgos al instalarla. (Fotocomposición Infobae)

El uso de aplicaciones como XUPER TV o portales como Cuevana representa una amenaza para la privacidad y la seguridad de los datos personales.

Estas plataformas no autorizadas suelen eludir los controles legales y, de acuerdo con el INCIBE, pueden incluir software malicioso capaz de robar información, mostrar anuncios intrusivos o comprometer el funcionamiento del dispositivo.

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Sumado a los riesgos informáticos, el consumo de contenido mediante servicios piratas vulnera los derechos de autor y puede derivar en sanciones legales.

Los proveedores de contenidos y las autoridades intensifican la vigilancia sobre el acceso ilegal a películas y series, por lo que se recomienda optar siempre por canales oficiales.

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Qué medidas de seguridad ayudan a proteger el dispositivo de amenazas

Es clave instalar un antivirus en los dispositivos para evitar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el sistema operativo actualizado es una de las principales estrategias para proteger el dispositivo de amenazas informáticas.

Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades y mejoran la seguridad tanto del sistema como de las aplicaciones instaladas. El INCIBE aconseja activar las actualizaciones automáticas y revisar periódicamente la disponibilidad de nuevas versiones.

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Asimismo, el uso de antivirus confiables y la realización de copias de seguridad periódicas son otras medidas efectivas. Los programas de seguridad pueden detectar y eliminar aplicaciones maliciosas, mientras que las copias de seguridad permiten recuperar datos en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Por esta razón, optar por aplicaciones legales es útil porque garantizan acceso seguro y sin virus a un catálogo amplio y en constante expansión sin exponer a los usuarios a riesgos informáticos.

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