Honduras: Supervisan modernización de Puerto Cortés con inversión de 624 millones de dólares

El Gobierno aseguró un monitoreo permanente de las obras portuarias en Puerto Cortés

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este lunes una reunión de trabajo para revisar el estado de ejecución del programa de modernización que desarrolla la Operadora Portuaria Centroamericana en Puerto Cortés, con una inversión total de USD 624 millones que se ejecutará de manera progresiva.

En el encuentro participaron el gerente de la Empresa Nacional Portuaria, Yaudet Burbara; representantes de la concesionaria OPC, ejecutivos de Banco Ficohsa y miembros del comité técnico encargado del seguimiento de las obras, quienes presentaron un informe sobre el avance de los proyectos contemplados en el plan de inversión.

La iniciativa busca transformar la infraestructura portuaria, incrementar la eficiencia operativa y responder al crecimiento del comercio marítimo nacional e internacional.

Obras previstas

Entre las obras previstas figuran la ampliación y modernización de los muelles 4 y 5, la incorporación de nuevas grúas pórtico y la adquisición de equipos especializados para optimizar el movimiento de contenedores y reducir los tiempos de operación.

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Las autoridades indicaron que estas mejoras permitirán aumentar la capacidad instalada del puerto y fortalecer su posición como centro logístico del Caribe y Centroamérica, al facilitar el tránsito de mercancías y el comercio regional.

La modernización de Puerto Cortés contempla la ampliación de los muelles 4 y 5, nuevas grúas pórtico y equipos especializados para el movimiento de contenedores.

Durante la reunión, Burbara explicó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente sobre el desarrollo de los proyectos estratégicos que se ejecutan en Puerto Cortés, con el propósito de garantizar que las inversiones avancen conforme al cronograma establecido y generen el impacto económico previsto.

Según Burbara, el fortalecimiento de la infraestructura portuaria constituye una pieza clave dentro de la estrategia gubernamental para estimular el crecimiento económico, mejorar la competitividad del país y crear nuevas fuentes de empleo en sectores vinculados al comercio, la logística y el transporte.

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El funcionario señaló además que la continuidad de las inversiones privadas refleja la confianza del sector empresarial en el clima económico del país y abre la puerta a nuevos proyectos productivos que demanden servicios portuarios más modernos y eficientes.

Proyecciones hacia 2027

De acuerdo con las proyecciones oficiales, las obras previstas permitirán incrementar el volumen de carga movilizada hacia finales de 2027, mejorar la capacidad de respuesta del puerto frente al crecimiento del comercio internacional y fortalecer la cadena logística nacional.

Según las proyecciones oficiales, la modernización de Puerto Cortés elevará el volumen de carga hacia finales de 2027 y fortalecerá la cadena logística nacional. EFE/José Valle

Las autoridades consideran que la modernización facilitará tanto la importación de materias primas como la exportación de productos hondureños hacia diferentes mercados, y contribuirá a reducir costos logísticos y aumentar la competitividad de las empresas nacionales.

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Como parte del proceso de ejecución, el Gobierno informó que mantiene mesas técnicas permanentes con representantes de la Empresa Nacional Portuaria, la concesionaria y las instituciones financieras involucradas para evaluar el avance de cada etapa del proyecto, resolver aspectos técnicos y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Puerto Cortés representa uno de los principales activos logísticos de Honduras por su ubicación en el Caribe y su conexión con los mercados internacionales. Su modernización forma parte de una estrategia orientada a consolidar al país como un centro regional para el comercio marítimo y atraer más inversiones.