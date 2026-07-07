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La lupa sobre el penal a Tagliafico que luego falló Messi en Argentina-Egipto: por qué estuvo bien sancionado

Haissem Hassan derribó al lateral izquierdo en el área y el árbitro Francois Letexier sancionó la pena máxima

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El rumbo de Argentina en el cruce contra Egipto inició torcido en Atlanta por el gol de Yasser Ibrahim en el primer cuarto de hora, pero la Albiceleste estuvo muy cerca de la reacción rápida porque a los 18 minutos recibió un correcto penal a favor por infracción sobre Nicolás Tagliafico en el área. La atajada de Mostafa Shobeir a Lionel Messi contuvo el grito del 10 en el cruce de los octavos de final del Mundial 2026.

Instantes después al grito de Ibrahim, el campeón del mundo activó su marcha en el Mercedes-Benz Stadium de la mano de Messi. El capitán le extendió un pase en profundidad a Tagliafico, quien estaba en posición ofensiva para atacar en el último tercio de la cancha. El lateral del Olympique de Lyon picó habilitado, llegó antes al balón y Haissem Hassan lo atropelló en el vértice izquierdo del rectángulo mayor. Acto seguido, el árbitro francés, Francois Letexier, cobró la pena máxima sin dudarlo.

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Esta falta del extremo derecho de 24 años se trató de una acción determinante al interior del área. Se arrojó a disputar la pelota sin el control necesario y no logró llegar de manera limpia al esférico. El punto de contacto se produjo sobre la pierna izquierda de Nicolás Tagliafico, quitándole su base de apoyo e impidiéndole continuar la acción.

Desde el análisis técnico, la entrada reúne identidad de infracción: hay contacto bajo, impacto sobre el adversario y consecuencia directa en la disputa. Por ubicación y efecto, correspondía sancionar tiro penal para Argentina.

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La definición de Lionel Messi concluyó en una buena atajada de Shobeir sobre su palo izquierdo. Cabe recordar que la Pulga había fallado otro tiro desde los doce pasos ante Alexander Schlager en el segundo duelo de fase de grupos ante Austria.

Este fue el octavo penal pateado en Copas del Mundo por el ocho veces ganador del Balón de Oro. A los dos de esta cita, se suman los cinco de Qatar 2022 y el pateado contra Islandia en Rusia 2018. De hecho, tiene el particular récord de ser el jugador con más fallos en tiros desde los doce pasos en Mundiales. Acumula cuatro errados repartidos ante el elenco islandés, Polonia en 2022, Austria y Egipto.

Los aciertos del rosarino se produjeron en su gran mayoría en instancias de eliminación directa del Mundial 2022 porque le anotó a Países Bajos en cuartos de final, a Croacia en semifinales y a Francia en la final disputada en el Estadio Lusail. También le anotó desde esa vía a Arabia Saudita en el debut por el Grupo C de esa edición.

Vale destacar que Lionel Messi es el máximo goleador histórico en Copas del Mundo con 20 gritos en 31 juegos y es el más anotador de la presente cita. Comparte la cima con Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega), todos con 7 anotaciones. Harry Kane (Inglaterra, 6) los sigue en la tabla.

La selección argentina llegó a esta instancia como líder del Grupo J con un pleno de victorias ante Argelia, Austria y Jordania en la primera fase. A partir de su rendimiento en esta ronda, el cuadro le deparó un cruce de 16avos ante Cabo Verde. En contraposición, Egipto avanzó en el segundo lugar del Grupo G con 5 puntos, por detrás de Bélgica (5) y por delante de Irán (3) y Nueva Zelanda (1). Además, dejó en el camino a Australia por penales para obtener su lugar en los octavos.

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