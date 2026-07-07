Si te aparece un ícono de llave en tu celular debes reaccionar de inmediato: te están espiando

El ícono de la llave en Android indica que hay una VPN activa en la barra de notificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En teléfonos Android la barra de notificaciones puede mosrar muchos símbolos, pero uno de ellos sirve de advertencia porque si aparece hay posibilidades de que el dispositivo esté siendo atacado. Se trata del ícono de una llave.

Este icono no tiene relación alguna con el bloqueo del dispositivo, aunque muchos puedan interpretarlo de esa manera. De hecho, su aparición puede implicar que la seguridad y la privacidad de la información en el teléfono estén en juego.

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Qué significa el ícono de la llave en Android

Cuando un usuario observa el símbolo de una llave en la barra de estado de su móvil Android, el sistema está indicando que hay una VPN (Red Privada Virtual) activa.

Esto significa que todo el tráfico de internet del dispositivo se está transmitiendo a través de un canal cifrado hacia un servidor externo. La función principal de una VPN es proteger la privacidad del usuario, ocultando su dirección IP y su ubicación real frente a terceros.

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Si el usuario activó una VPN o usa un perfil corporativo para teletrabajar, la aparición de la llave en Android no implica un riesgo. (Samsung)

Este mecanismo es utilizado tanto por particulares que buscan navegar de forma anónima como por empresas que exigen conexiones seguras para acceder a recursos corporativos. Android muestra este indicador cada vez que se establece una conexión VPN, ya sea mediante una aplicación específica, un perfil de trabajo o incluso herramientas de seguridad que crean conexiones simuladas dentro del propio teléfono.

Si el usuario ha contratado y activado voluntariamente un servicio de VPN, o utiliza un perfil corporativo para teletrabajar, no hay motivos de preocupación. Pero si no es así, ahí empieza el problema.

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Por qué puede ser un problema que aparezca la llave en Android

El verdadero motivo de alerta surge cuando el usuario detecta el icono de la llave sin haber activado ninguna VPN, ni haber instalado aplicaciones de este tipo. En estos casos, la presencia de la llave puede estar relacionada con la acción de aplicaciones en segundo plano, bloqueadores de anuncios, cortafuegos o, en el peor escenario, con la instalación de malware.

Muchas herramientas de seguridad, como algunos bloqueadores de publicidad o apps de control parental, crean una VPN local simulada para filtrar el tráfico antes de que llegue a las aplicaciones.

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La alerta surge cuando el ícono de la llave aparece en Android sin que el usuario haya activado una VPN ni instalado aplicaciones de ese tipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método es legítimo, aunque no siempre evidente para el usuario. El icono aparece porque el sistema Android utiliza el mismo mecanismo técnico para mostrar la llave, aunque los datos no salgan a un servidor externo.

Sin embargo, también existe el riesgo de que una aplicación maliciosa configure una conexión VPN oculta para desviar el tráfico de internet hacia servidores bajo control de terceros.

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Esto permite a posibles atacantes espiar contraseñas, capturar información sensible o manipular el tráfico de la red. Google exige que las aplicaciones que usan el servicio VpnService hagan declaraciones explícitas y soliciten permisos al usuario, pero en la práctica, muchos usuarios aceptan estos permisos rápidamente, sin revisar los detalles.

Cómo detectar y solucionar el problema

Ante la aparición inesperada del icono de la llave, lo primero es no entrar en pánico, pero tampoco ignorar el aviso. Android permite revisar fácilmente qué aplicación está utilizando la VPN.

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Una aplicación maliciosa puede ocultar una conexión VPN en Android para desviar el tráfico, espiar contraseñas o capturar información sensible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para ello, es necesario acceder a los ajustes del sistema, dirigirse a la sección de Red e Internet y buscar el apartado VPN. Allí se puede consultar la lista de conexiones activas y ver qué aplicación o perfil está gestionando la conexión.

Si en la lista aparece un nombre conocido —como la app de VPN contratada por el usuario o el perfil de trabajo de la empresa—, el icono responde a una acción legítima y no representa ningún peligro.

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En cambio, si figura una aplicación desconocida, antigua o sospechosa, es recomendable desconectarla de inmediato y eliminar la app desde los ajustes. Tras este paso, conviene realizar un escaneo de seguridad con Google Play Protect, el sistema de protección que revisa aplicaciones instaladas y detecta software dañino.