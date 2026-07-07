Marcelo Tinelli, Marcela Tinayre, Marley y Vicky Xipolitakis: los famosos palpitan la previa de Argentina y Egipto

Marcelo Tinelli, como sucede desde que arrancó el Mundial 2026, estará presente en la cancha (Instagram)

El partido de Argentina contra Egipto movilizó a una larga lista de famosos argentinos que no quisieron perderse los octavos de final del Mundial 2026. Algunos viajaron hasta Atlanta para estar en el estadio Mercedes-Benz; otros siguen el partido desde Argentina, pero con la misma intensidad. Todos lo mostraron en sus redes.

Marcelo Tinelli fue el que más habló. Desde su habitación de hotel en Atlanta, con vista a la ciudad, publicó una imagen que lo decía todo: un mate y un termo negro sobre una mesa ratona, y la camiseta de la selección argentina doblada sobre una silla, con el skyline de Atlanta de fondo. El texto fue largo y sin filtro: “Matecitos en el hotel frente al estadio. Nervios mal. Pero nada más hermoso que estar acá alentando hoy a la Selección Argentina. Alegría, emoción, sentimiento compartido. ¡HOY TODOS SOMOS ARGENTINA! Vamos, selección. Acá está tu gente bancándote en las buenas y en las malas siempre”.

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La imagen con el mate y la camiseta sobre la silla condensó algo que se repite en cada partido de Argentina en el exterior: la liturgia del hincha argentino viaja con él, sin importar en qué ciudad del mundo esté.

Martín Salwe está desde temprando en el estadio Mercedes Benz

Marcela Tinayre también entró al estadio antes del partido y grabó un video desde adentro, con las tribunas aún vacías. Su recorrido en cámara mostró la magnitud del lugar y no escatimó en entusiasmo: “Ya estamos en el estadio, es un lugar maravilloso aquí en Atlanta. Miren lo que es esto. Es de una grandiosidad... Es impresionante. En pocas horas vamos a estar tapados de argentinos, cantando las mejores músicas, cantándole a Lionel y a todos este maravilloso equipo”.

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En el mismo video, Tinayre reveló un detalle sobre su ubicación cercana a las autoridades: “Al lado es el presidencial. O sea, que va a estar Infantino, el Chiqui Tapia, Antonela y toda la gente que acompaña en esta gran comitiva”. Cerró con una dedicatoria directa a sus seguidores: “Esto es para ustedes, aquí en Atlanta. Es realmente emocionante. Vemos el partido”.

Chechu Bonelli también estaba en Atlanta y grabó un video desde afuera del estadio, con un look acorde a los 30 grados que hacía en la ciudad. Su mensaje fue directo y con onda de cobertura en vivo: “Ya estamos en Atlanta. Llegué, llegué anoche tarde, pero llegué. Acá atrás el Mercedes-Benz Stadium. Ahí va a estar jugando la selección argentina frente a Egipto en dos horas. Nosotros llegamos temprano. Ya la gente se está acercando, viene con tiempo”, explicó la modelo que forma parte de la cobertura para una señal de streaming.

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Como parte del equipo de América, Martín Salwe llegó al estadio antes que nadie. A las 7:51 publicó una foto de la fachada: la gráfica del FIFA World Cup 2026 en azul y dorado, el trofeo al centro y el cartel “WE ARE ATLANTA” en letras celestes. El cielo despejado y las calles todavía vacías de la previa completaron la postal de quien llegó entre los primeros.

La periodista deportiva llegó para vivir la segunda parte del Mundial 2026 (Video: Instagram)

Marley y Vicky Xipolitakis eligieron una entrada más llamativa. Se fotografiaron juntos en los alrededores del estadio al atardecer: él con una remera que tenía dibujado a Messi haciendo skate y un gorro celeste con la inscripción “Argentina”; ella con un disfraz inflable de pelota de fútbol en los colores de la selección, los brazos abiertos y una sonrisa a full. “Listos en Atlanta con la mujer más bella, más buena y divertida! Vamos Argentina”, señaló el conductor.

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La imagen de Vicky convertida en pelota celeste y blanca frente al estadio fue una de las más descontracturadas de la previa. El disfraz, los colores y la energía del atardecer le dieron a su historia un tono completamente distinto al de las postales más formales del día.

Vicky, con el humor que la caracteriza, se disfrazó de pelota de fútbol

Sofía Pachano muestra en sus redes sociales un mensaje de nerviosismo a 90 minutos del partido de Argentina en el Mundial 2026.

Luciano Pereyra se sumó desde Argentina con otro registro. Subió un video a sus redes con la camiseta suplente de la selección nacional y se mostró bailando al ritmo de “Me enamoré de ti”, su propia canción. “Estamos listos”, fue todo lo que escribió.

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Desde Argentina también, Sofía Pachano resumió en pocas palabras lo que sentía: “Estoy nerviosa. Falta una hora y media”. Sin imagen, sin adornos. Solo el texto sobre fondo blanco y la bandera argentina, como un estado de ánimo compartido con sus seguidores en tiempo real. En tanto, Cande Ruggeri grabó un video desde su auto, también en Argentina, luciendo la camiseta de la selección nacional antes del partido.

La hija de Eugenia Tobal posa con la camiseta de la Selección Argentina y un vuvuzela, lista para un partido del Mundial 2026.

Eugenia Tobal seguirá el partido desde Argentina y lo mostró a través de su hija. Publicó una historia con la nena completamente equipada: camiseta del número 10, bufanda celeste y blanca al cuello, la cara pintada con los colores argentinos y una vuvuzela en la mano, posando con los dedos en V y una expresión entre pícara y decidida. Sin texto adicional, la imagen habló sola y sintetizó el espíritu de la previa. Un país latiendo al compás de la Albiceleste en diferentes partes del mundo.

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