Epic Games regala un juego de construir fábricas en planetas y otro para gestionar tu propio estudio de tatuajes: así puedes conseguirlos

Cómo obtener los juegos gratis en Epic Games Store y guardarlos en tu biblioteca permanente

Epic Games Store mantiene su estrategia de ofrecer juegos gratuitos cada semana, permitiendo a los usuarios expandir sus bibliotecas digitales sin costo alguno.

Cuáles son los nuevos juegos en Epic Games Store

La última promoción trae dos propuestas muy diferentes: un simulador de construcción y automatización en planetas lejanos y un título de gestión donde el objetivo es convertirte en el referente del mundo del tatuaje. Ambas opciones estarán disponibles durante una semana y, una vez reclamadas, permanecerán en la cuenta del usuario de forma permanente.

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Epic refuerza su modelo semanal de juegos sin coste y empuja la exploración de géneros - créditos Epic Games Store

Nova Lands: fábricas y automatización en planetas misteriosos

Este título es una experiencia que combina recolección de recursos, construcción de fábricas, exploración y automatización. El jugador aterriza en un planeta desconocido y debe recolectar materiales, levantar infraestructuras y crear cadenas de producción con la ayuda de robots auxiliares.

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A medida que la base se expande, se desbloquean nuevas tecnologías y se pueden explorar islas con biomas únicos, criaturas, cuevas y secretos por descubrir. El reto está en optimizar la producción y mantener un equilibrio entre la automatización y la exploración manual.

Nova Lands resulta ideal para quienes disfrutan de los juegos de gestión, optimización de recursos y aventuras con un toque de ciencia ficción. La progresión se basa en el desarrollo de la industria local y la capacidad para automatizar tareas repetitivas, lo que permite al usuario centrarse en la expansión y la estrategia.

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Tattoo Tycoon: dirige y haz crecer tu propio estudio de tatuajes

En el extremo opuesto del espectro lúdico, Tattoo Tycoon invita a tomar las riendas de un estudio de tatuajes en decadencia y devolverle su antigua gloria. El objetivo es gestionar cada aspecto del negocio: desde atender a los clientes y diseñar tatuajes personalizados, hasta contratar empleados, decorar el local y adquirir nuevo equipamiento.

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La estrategia atrae a veteranos y nuevos jugadores con ofertas temporales que amplían bibliotecas digitales, incentivando probar experiencias distintas, desde automatización y optimización de recursos hasta simulación de negocios con enfoque creativo - (Foto: Epic Games)

El jugador debe equilibrar la creatividad con la gestión eficiente, eligiendo cómo invertir el tiempo y los recursos para expandir el estudio a otros barrios y satisfacer a una clientela diversa. El crecimiento del negocio depende tanto del talento artístico como de la capacidad para tomar decisiones estratégicas que impulsen la reputación y el éxito financiero.

Cómo conseguir los juegos gratis en Epic Games Store

El proceso es accesible para cualquier usuario, incluso para quienes no están familiarizados con las plataformas digitales:

Crear una cuenta o iniciar sesión en ( store.epicgames.com ).

Buscar los juegos gratuitos destacados en la sección principal de la tienda.

Seleccionar y reclamar : acceder a la ficha de cada título, comprobar que el precio sea “0” y hacer clic en “Obtener”. No se requiere información de pago.

Añadir a la biblioteca : los juegos quedarán guardados en la cuenta de forma permanente, aunque se desinstalen más adelante.

Instalar y jugar: descargar el cliente de Epic Games Store, iniciar sesión y elegir el título desde la biblioteca para instalarlo.

Antes de la descarga, se recomienda revisar los requisitos técnicos para asegurar la compatibilidad del equipo y evitar inconvenientes de rendimiento.

Por qué los videojuegos digitales están beneficiando el gaming en PC

Las ofertas, la personalización y la flexibilidad de las tiendas digitales hacen del gaming en PC un espacio cada vez más atractivo. Las promociones semanales de Epic Games Store no solo democratizan el acceso a videojuegos de calidad, también premian la fidelidad y curiosidad de la comunidad gamer. La variedad de títulos gratuitos sigue atrayendo tanto a jugadores veteranos como a quienes exploran por primera vez el gaming en PC.

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Aprovechar los juegos gratuitos de Epic Games Store es una oportunidad para explorar nuevos géneros y enriquecer la biblioteca digital sin costo. Tanto Nova Lands como Tattoo Tycoon estarán disponibles por tiempo limitado y, una vez reclamados, formarán parte permanente del catálogo del usuario, reafirmando la apuesta de Epic por acercar el gaming de calidad a todos los jugadores.