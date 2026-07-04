Steam: cómo activar el filtro +18 si eres mayor de edad

Steam incluye un filtro +18 para bloquear el acceso de menores a contenido para adultos. (Steam)

Steam integra un filtro +18 para impedir que menores de edad accedan a títulos con contenido para adultos.

Si eres mayor de edad, el proceso para activarlo es el siguiente: abre la aplicación, haz clic en el menú desplegable de tu perfil y selecciona ‘Preferencias’. En la sección ‘Contenido para adultos’ o ‘Preferencias de la tienda’, marca las casillas de los tipos de contenido que deseas visualizar.

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Cómo activar el control parental para menores en Steam

Para limitar el acceso a juegos y funciones de la comunidad a los más jóvenes:

Ve a los Parámetros de Steam y selecciona la pestaña Familia. Haz clic en Gestión del grupo familiar para añadir o administrar la cuenta del menor. Activa la opción Habilitar los controles parentales para este usuario. En el panel que se muestra, limita el acceso a la tienda, a los juegos de la biblioteca según su clasificación por edades y desactiva características como el chat o el navegador web.

Para activarlo, abre la app, despliega el menú de tu perfil y entra en "Preferencias". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los grupos familiares en Steam

Los grupos familiares de Steam son una función que reemplaza al préstamo familiar y al modo familiar anteriores. Permiten a un conjunto de hasta seis integrantes unificar sus bibliotecas de juegos y compartirlos entre sí, además de centralizar los controles parentales en un único espacio de gestión.

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Los integrantes adultos del grupo familiar pueden expulsar a cualquier otro integrante.

Cómo funciona la biblioteca compartida

Al unirse a un grupo familiar, cada integrante accede automáticamente a todos los juegos compartibles de los demás miembros.

Si un integrante tiene 10 juegos, otro 15 y un tercero 20, los tres disponen de los 45 títulos. Cada juego que un miembro compre se añade a su cuenta individual y, al mismo tiempo, queda disponible para el resto del grupo.

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Los grupos familiares de Steam reemplazan el préstamo familiar y el modo familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada integrante conserva su propio progreso: partidas guardadas, logros, acceso al Workshop y estadísticas no se mezclan entre cuentas.

El préstamo funciona como una copia física: si solo hay una copia de un juego en el grupo, únicamente un integrante puede jugarlo a la vez.

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Si dos miembros quieren jugar simultáneamente al mismo título, alguno deberá adquirir su propia copia. El propietario del juego tiene prioridad y puede desconectar a otro integrante que lo esté usando.

Tipos de integrantes y controles parentales

Los miembros se configuran como adultos o menores. Los adultos pueden gestionar invitaciones, expulsar integrantes y aplicar controles parentales a las cuentas de los menores. Esos controles incluyen:

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Limitar el acceso a juegos según clasificación por edad.

Establecer horarios o límites diarios de tiempo de juego.

Restringir el acceso a la tienda, la comunidad y el chat.

Aprobar o rechazar solicitudes de compra desde la cuenta del menor.

Recuperar la cuenta de un menor si olvidó su contraseña.

Cualquier adulto del grupo puede expulsar a otro integrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los menores no pueden abandonar el grupo por su cuenta: debe hacerlo un adulto del grupo o el soporte de Steam.

Límites y restricciones

Steam diseñó esta función para hogares: los grupos están pensados para personas que vivan juntas, aunque la plataforma no detalla cómo verifica ese requisito.

Un adulto puede abandonar el grupo cuando quiera, pero debe esperar un año para unirse a otro grupo o crear uno nuevo. La plaza que deja libre también tiene un período de espera de un año antes de que otro integrante pueda ocuparla.

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Si un integrante recibe un bloqueo por trampas mientras juega un título prestado, el bloqueo se extiende al propietario del juego, aunque no afecta al resto del grupo.

Por último, los desarrolladores deciden si sus juegos pueden compartirse dentro de los grupos familiares. Si un título ya era compatible con el préstamo familiar anterior, mantiene esa condición salvo que el desarrollador lo modifique.

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