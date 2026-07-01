20 juegos de Steam por menos de 5 euros que puedes agregar a tu biblioteca

Steam cuenta con entregas de diferentes géneros enfocados en diferentes públicos. (Foto: Europa Press)

Las rebajas de verano de Steam han comenzado, desplegando una de las campañas de descuentos más amplias y esperadas del año para la comunidad de videojuegos.

Hasta el próximo 9 de julio, la plataforma de Valve ofrece ofertas que superan el 90% de descuento en varios títulos, permitiendo a los usuarios acceder a juegos destacados por menos de 5 euros.

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La lista de títulos rebajados incluye entregas reconocidas y propuestas independientes que mantienen alta valoración entre los jugadores. La selección abarca desde aventuras de rol hasta simuladores y juegos de acción, todos disponibles a precios que históricamente no se habían registrado en la tienda.

Entre los lanzamientos destacados se encuentran sagas como The Witcher, Mass Effect y Star Wars, así como simuladores populares como Euro Truck Simulator 2. Para quienes buscan maximizar su presupuesto, estas ofertas son una oportunidad única para enriquecer la colección a bajo coste.

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Cuáles son los 20 juegos de Steam que se pueden comprar por menos de 5 euros

The Witcher 3 Wild Hunt es uno de los títulos con descuento. (Foto: Steam)

Durante estas rebajas de verano, Steam ha incluido una selección diversa de títulos con altos descuentos. A continuación, se presenta una lista de 20 juegos que pueden adquirirse por menos de 5 euros:

Peak por 4,64 euros (38% de descuento)

Planet Zoo por 2,24 euros (95% de descuento)

Assetto Corsa Competizione por 3,99 euros (90% de descuento)

Metro Exodus por 2,99 euros (90% de descuento)

Devil May Cry 5 por 4,49 euros (85% de descuento)

Batman Arkham Knight por 3,99 euros (80% de descuento)

Disco Elysium por 3,79 euros (90% de descuento)

Mass Effect Legendary Edition por 4,79 euros (92% de descuento)

Wreckfest por 2,99 euros (90% de descuento)

Star Wars: La Orden caída por 3,99 euros (90% de descuento)

Battlefield 1 por 1,99 euros (95% de descuento)

Mortal Kombat 11 por 3,99 euros (90% de descuento)

Two Point por 4,49 euros (85% de descuento)

Fallout New Vegas por 4,99 euros (50% de descuento)

RoboCop: Rogue City por 3,99 euros (90% de descuento)

Euro Truck Simulator 2 por 4,99 euros (75% de descuento)

The Witcher 3 Wild Hunt por 2,99 euros (90% de descuento)

Watch Dogs 2 por 2,99 euros (95% de descuento)

Dragon Ball Xenoverse 2 por 1,99 euros (90% de descuento)

The Binding of Isaac: Rebirth por 1,49 euros (90% de descuento)

Cómo agregar los juegos a la biblioteca de Steam durante las rebajas de verano

El proceso para agregar los juegos a la biblioteca de Steam es fácil y rápido. (Foto: Europa Press)

El proceso para incorporar nuevos títulos a la biblioteca de Steam es directo y accesible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Los usuarios deben iniciar sesión en su cuenta, navegar hasta la tienda y localizar el juego de interés, donde se mostrará el precio rebajado de manera destacada durante la campaña.

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Posteriormente, tras seleccionar la opción de compra, el sistema solicita confirmar el método de pago y, una vez completada la transacción, el título queda disponible para descargar y jugar en cualquier momento.

Además, Steam permite añadir juegos a la lista de deseados, lo que facilita recibir notificaciones sobre futuras rebajas o promociones especiales. Para quienes buscan aprovechar al máximo las ofertas, es clave revisar la sección de “Ofertas Destacadas” y utilizar los filtros de búsqueda para establecer un rango de precios o géneros específicos.

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Dónde buscar juegos gratis en Steam y cómo acceder a ellos

Steam tiene una sección donde aparecen varios juegos gratuitos. (Foto: Europa Press)

La plataforma Steam cuenta con una sección exclusiva de juegos gratuitos que se actualiza periódicamente. Estos títulos, conocidos como free-to-play, pueden añadirse a la biblioteca sin coste alguno y, en muchos casos, ofrecen contenido adicional mediante compras dentro del juego.

Para localizarlos, solo hay que acceder a la tienda y seleccionar el apartado “Free to Play” en el menú principal o usar el buscador introduciendo términos como “gratuito” o “free”.

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Asimismo, algunos desarrolladores lanzan promociones temporales en las que permiten descargar títulos completos de forma gratuita durante un periodo limitado. El catálogo gratuito incluye propuestas multijugador, juegos de cartas, simuladores y experiencias narrativas.

Qué pautas existen para proteger la cuenta de Steam ante robos o fraudes

Es clave activar la autenticación en dos pasos en la cuenta de Steam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar robos o accesos no autorizados, la plataforma sugiere activar la verificación en dos pasos a través de Steam Guard, una herramienta que solicita un código adicional cada vez que se intenta iniciar sesión desde un dispositivo nuevo.

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Es importante utilizar contraseñas robustas, actualizar los datos de recuperación y evitar compartir información personal en foros o redes sociales vinculadas a la cuenta.

Se sugiere comprobar periódicamente los movimientos recientes y reportar cualquier actividad sospechosa mediante el soporte técnico oficial. Estas medidas contribuyen a mantener protegida la biblioteca y los datos asociados, reduciendo el riesgo de pérdidas económicas o robos de identidad digital.

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