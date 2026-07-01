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20 juegos de Steam por menos de 5 euros que puedes agregar a tu biblioteca

Los descuentos alcanzan el 95% y entre los títulos disponibles están The Witcher 3 Wild Hunt, Dragon Ball Xenoverse 2 y Mortal Kombat 11

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Steam cuenta con entregas de diferentes géneros enfocados en diferentes públicos. (Foto: Europa Press)
Steam cuenta con entregas de diferentes géneros enfocados en diferentes públicos. (Foto: Europa Press)

Las rebajas de verano de Steam han comenzado, desplegando una de las campañas de descuentos más amplias y esperadas del año para la comunidad de videojuegos.

Hasta el próximo 9 de julio, la plataforma de Valve ofrece ofertas que superan el 90% de descuento en varios títulos, permitiendo a los usuarios acceder a juegos destacados por menos de 5 euros.

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La lista de títulos rebajados incluye entregas reconocidas y propuestas independientes que mantienen alta valoración entre los jugadores. La selección abarca desde aventuras de rol hasta simuladores y juegos de acción, todos disponibles a precios que históricamente no se habían registrado en la tienda.

Entre los lanzamientos destacados se encuentran sagas como The Witcher, Mass Effect y Star Wars, así como simuladores populares como Euro Truck Simulator 2. Para quienes buscan maximizar su presupuesto, estas ofertas son una oportunidad única para enriquecer la colección a bajo coste.

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Cuáles son los 20 juegos de Steam que se pueden comprar por menos de 5 euros

Personaje con cabello blanco y armadura, sosteniendo una espada, frente a montañas nevadas. Se ve el logo de The Witcher Wild Hunt
The Witcher 3 Wild Hunt es uno de los títulos con descuento. (Foto: Steam)

Durante estas rebajas de verano, Steam ha incluido una selección diversa de títulos con altos descuentos. A continuación, se presenta una lista de 20 juegos que pueden adquirirse por menos de 5 euros:

  • Peak por 4,64 euros (38% de descuento)
  • Planet Zoo por 2,24 euros (95% de descuento)
  • Assetto Corsa Competizione por 3,99 euros (90% de descuento)
  • Metro Exodus por 2,99 euros (90% de descuento)
  • Devil May Cry 5 por 4,49 euros (85% de descuento)
  • Batman Arkham Knight por 3,99 euros (80% de descuento)
  • Disco Elysium por 3,79 euros (90% de descuento)
  • Mass Effect Legendary Edition por 4,79 euros (92% de descuento)
  • Wreckfest por 2,99 euros (90% de descuento)
  • Star Wars: La Orden caída por 3,99 euros (90% de descuento)
  • Battlefield 1 por 1,99 euros (95% de descuento)
  • Mortal Kombat 11 por 3,99 euros (90% de descuento)
  • Two Point por 4,49 euros (85% de descuento)
  • Fallout New Vegas por 4,99 euros (50% de descuento)
  • RoboCop: Rogue City por 3,99 euros (90% de descuento)
  • Euro Truck Simulator 2 por 4,99 euros (75% de descuento)
  • The Witcher 3 Wild Hunt por 2,99 euros (90% de descuento)
  • Watch Dogs 2 por 2,99 euros (95% de descuento)
  • Dragon Ball Xenoverse 2 por 1,99 euros (90% de descuento)
  • The Binding of Isaac: Rebirth por 1,49 euros (90% de descuento)

Cómo agregar los juegos a la biblioteca de Steam durante las rebajas de verano

El proceso para agregar los juegos a la biblioteca de Steam es fácil y rápido. (Foto: Europa Press)
El proceso para agregar los juegos a la biblioteca de Steam es fácil y rápido. (Foto: Europa Press)

El proceso para incorporar nuevos títulos a la biblioteca de Steam es directo y accesible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Los usuarios deben iniciar sesión en su cuenta, navegar hasta la tienda y localizar el juego de interés, donde se mostrará el precio rebajado de manera destacada durante la campaña.

Posteriormente, tras seleccionar la opción de compra, el sistema solicita confirmar el método de pago y, una vez completada la transacción, el título queda disponible para descargar y jugar en cualquier momento.

Además, Steam permite añadir juegos a la lista de deseados, lo que facilita recibir notificaciones sobre futuras rebajas o promociones especiales. Para quienes buscan aprovechar al máximo las ofertas, es clave revisar la sección de “Ofertas Destacadas” y utilizar los filtros de búsqueda para establecer un rango de precios o géneros específicos.

Dónde buscar juegos gratis en Steam y cómo acceder a ellos

Steam tiene una sección donde aparecen varios juegos gratuitos. (Foto: Europa Press)
Steam tiene una sección donde aparecen varios juegos gratuitos. (Foto: Europa Press)

La plataforma Steam cuenta con una sección exclusiva de juegos gratuitos que se actualiza periódicamente. Estos títulos, conocidos como free-to-play, pueden añadirse a la biblioteca sin coste alguno y, en muchos casos, ofrecen contenido adicional mediante compras dentro del juego.

Para localizarlos, solo hay que acceder a la tienda y seleccionar el apartado “Free to Play” en el menú principal o usar el buscador introduciendo términos como “gratuito” o “free”.

Asimismo, algunos desarrolladores lanzan promociones temporales en las que permiten descargar títulos completos de forma gratuita durante un periodo limitado. El catálogo gratuito incluye propuestas multijugador, juegos de cartas, simuladores y experiencias narrativas.

Qué pautas existen para proteger la cuenta de Steam ante robos o fraudes

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave activar la autenticación en dos pasos en la cuenta de Steam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar robos o accesos no autorizados, la plataforma sugiere activar la verificación en dos pasos a través de Steam Guard, una herramienta que solicita un código adicional cada vez que se intenta iniciar sesión desde un dispositivo nuevo.

Es importante utilizar contraseñas robustas, actualizar los datos de recuperación y evitar compartir información personal en foros o redes sociales vinculadas a la cuenta.

Se sugiere comprobar periódicamente los movimientos recientes y reportar cualquier actividad sospechosa mediante el soporte técnico oficial. Estas medidas contribuyen a mantener protegida la biblioteca y los datos asociados, reduciendo el riesgo de pérdidas económicas o robos de identidad digital.

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