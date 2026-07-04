WhatsApp modo privado: cómo reservar mi nombre de usuario, ocultar foto de perfil y más

WhatsApp acumuló con el tiempo varias funciones de privacidad que, combinadas, permiten usar la app sin exponer el número de teléfono, la IP ni el historial de chats con IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp ha lanzado a lo largo del tiempo un conjunto de funciones de privacidad que, activadas en simultáneo, permiten usar la aplicación sin exponer el número de teléfono, la dirección IP ni el historial de conversaciones con inteligencia artificial.

La compañía no las agrupa bajo una etiqueta única: cada herramienta se activa de forma manual y por separado. Reunidas, conforman lo que podría llamarse un modo privado real dentro de la plataforma.

PUBLICIDAD

Las cinco funciones que integran ese modo son el nombre de usuario, el chat de incógnito con Meta AI, la privacidad avanzada de chat, la protección de IP en llamadas y ocultar la foto de perfil. Ninguna está activa por defecto.

La compañía no las agrupa en un solo menú: cada una se activa por separado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su configuración requiere ingresar a distintas secciones del menú de ajustes de la aplicación.

Nombre de usuario: chatear sin revelar el número de teléfono

WhatsApp comenzó a habilitar la reserva de nombres de usuario. El proceso toma solo unos segundos desde la versión más reciente de WhatsApp: hay que ir a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.

PUBLICIDAD

La función permite que los usuarios elijan un identificador único y lo compartan en lugar de su número telefónico al iniciar una conversación.

No existe un directorio público ni sugerencias automáticas: quien quiera contactar a alguien por primera vez deberá conocer el nombre de usuario exacto.

La función permite elegir un identificador único para compartir en lugar del número telefónico al iniciar un chat. (WhatsApp)

La plataforma incorporó además una clave de nombre de usuario opcional. Con esa capa adicional activada, cualquier persona que intente iniciar un chat a través del nombre de usuario deberá ingresar también esa clave numérica de al menos cuatro dígitos.

PUBLICIDAD

Chat de incógnito con Meta AI: conversaciones que ni Meta puede leer

Meta anunció el chat de incógnito con Meta AI en WhatsApp. La función permite interactuar con el asistente de inteligencia artificial en un entorno seguro donde ningún tercero —incluido Meta— puede acceder al contenido.

Las conversaciones no se almacenan y los mensajes desaparecen por defecto al cerrar el chat. La sesión también se reinicia si el usuario cierra la aplicación o bloquea el teléfono.

PUBLICIDAD

La función permite hablar con el asistente de IA en un entorno donde nadie —ni Meta— puede leer el contenido. (WhatsApp)

Privacidad avanzada de chat: sin exportaciones, sin IA, sin guardado automático

La privacidad avanzada de chat es una configuración que se activa de manera individual para cada conversación y agrupa cuatro restricciones simultáneas.

Al habilitarla, bloquea la exportación del chat, impide que los medios recibidos se guarden automáticamente en la galería del dispositivo, desactiva el uso del contenido de esa conversación por parte de Meta AI y suprime la generación de vistas previas de enlaces.

PUBLICIDAD

Para activarla basta con dirigirse a los ajustes del chat de interés y seleccionar ‘Privacidad avanzada del chat’.

Esta función también limita las interacciones con Meta AI dentro de un chat. (WhatsApp)

Protección de IP en llamadas: ocultar la ubicación aproximada

Las llamadas de WhatsApp utilizan por defecto una conexión directa entre dispositivos. Ese esquema permite que la otra parte pueda identificar la dirección IP del usuario y, a partir de ella, inferir su ubicación geográfica aproximada.

PUBLICIDAD

La función “Proteger la dirección IP en llamadas” redirige el tráfico a través de los servidores de WhatsApp, de modo que el interlocutor solo ve la IP del servidor, no la del usuario.

Para activarla ingresar a Configuración → Privacidad → Avanzado. Activar Proteger la dirección IP en llamadas. La configuración se aplica a todas las llamadas futuras de forma inmediata.

PUBLICIDAD

Ocultar la foto de perfil en WhatsApp lleva menos de un minuto e impide que extraños vean la imagen. (WhatsApp)

Ocultar la foto de perfil

Ocultar la foto de perfil en WhatsApp toma menos de un minuto y evita que desconocidos accedan a esa imagen.

Desde Configuración → Privacidad → Foto de perfil, la aplicación ofrece cuatro opciones: Todos—cualquier usuario de WhatsApp puede verla—, Mis contactos—solo quienes están guardados en la agenda—, Mis contactos excepto...—para excluir personas específicas— y Nadie—que oculta la imagen por completo. El cambio se aplica de inmediato.

PUBLICIDAD