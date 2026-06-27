Steam suma un nuevo juego gratis, pero solo por tiempo limitado: cómo conseguirlo

Steam ofrece semanalmente juegos gratis (Valve)

Steam vuelve a apostar por su estrategia de sumar títulos sin costo. En esta ocasión, el juego que se puede reclamar gratis por tiempo limitado es POPGOES Arcade, una propuesta independiente con estética retro que combina elementos de RPG, exploración y componentes de terror.

Para quienes suelen aprovechar estas promociones, la clave es actuar rápido: una vez que se reclama dentro del período habilitado, el título queda asociado a la cuenta (aunque el usuario lo instale más adelante). Si se deja pasar la ventana de disponibilidad, el juego vuelve a su precio habitual.

PUBLICIDAD

Los jugadores tiene una fecha límite para reclamar este título. (Steam)

Cómo conseguir POPGOES Arcade gratis (antes de que termine la promoción)

El proceso para reclamarlo es el habitual dentro de la tienda:

Primero, hay que iniciar sesión con la cuenta de Steam en su tienda. Luego, buscar POPGOES Arcade en el catálogo, entrar a la página del producto y seleccionar la opción para “obtener” el juego. El sistema lo agregará automáticamente a la biblioteca del usuario como una compra con costo cero mientras la promoción esté vigente.

PUBLICIDAD

Una forma práctica de chequear estas ventanas de tiempo y los cambios de precio es seguir los listados de promociones temporales.

Steam también tiene una lista de juegos gratis sin fechas límites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué trata POPGOES Arcade

POPGOES Arcade se presenta como un RPG de estética pixel art con foco en la exploración, secretos y un tono que mezcla humor con momentos de tensión.

PUBLICIDAD

En su descripción oficial, se lo define como un spin-off vinculado al universo de Five Nights at Freddy’s, con personajes familiares, múltiples sorpresas y “quizás algunos sustos”.

El juego incluye dos campañas: “POPGOES: The Dead Forest” y “POPGOES and The Machinist”, planteadas como recorridos complementarios que expanden la experiencia central.

Además, su propuesta se apoya en la lógica de “arcade” moderna: partidas con progreso, descubrimientos constantes y énfasis en rejugabilidad para quienes buscan completar todo su contenido.

PUBLICIDAD

Steam ofrece juegos para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos gratis en Steam

Algunos juegos gratis en Steam sin fecha límite son:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Fishing Planet

KARDS

My Singing Monsters

Palia

Enlisted: Hidden Threat

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

Fallout Shelter

My Hero Ultra Rumble

SMITE 2 Beta

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis

Más allá de Epic Games, que suele ofrecer títulos sin costo por tiempo limitado dentro de su tienda, otra plataforma donde es posible encontrar juegos gratis es Steam.

PUBLICIDAD

Aunque su modelo no se basa en regalar lanzamientos semanales, el catálogo incluye una sección amplia de experiencias free to play que se pueden descargar y jugar en cualquier momento, sin necesidad de pagar para agregarlas a la biblioteca.

Además, Steam suele habilitar fines de semana gratuitos y promociones temporales en las que ciertos juegos pagos se pueden probar durante un período acotado. En algunos casos, esas campañas incluyen descuentos fuertes al finalizar la prueba, lo que permite continuar la partida comprando el título con una rebaja.

PUBLICIDAD

Epic Games también proporciona juegos gratis. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Algunos juegos gratis en Epic Games son:

Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Retired Steel

LetMeSee_Demo

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X