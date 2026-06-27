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Steam suma un nuevo juego gratis, pero solo por tiempo limitado: cómo conseguirlo

POPGOES Arcade es un spin-off vinculado al universo de Five Nights at Freddy’s

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Steam ofrece semanalmente juegos gratis (Valve)
Steam ofrece semanalmente juegos gratis (Valve)

Steam vuelve a apostar por su estrategia de sumar títulos sin costo. En esta ocasión, el juego que se puede reclamar gratis por tiempo limitado es POPGOES Arcade, una propuesta independiente con estética retro que combina elementos de RPG, exploración y componentes de terror.

Para quienes suelen aprovechar estas promociones, la clave es actuar rápido: una vez que se reclama dentro del período habilitado, el título queda asociado a la cuenta (aunque el usuario lo instale más adelante). Si se deja pasar la ventana de disponibilidad, el juego vuelve a su precio habitual.

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Los jugadores tiene una fecha límite para reclamar este título. (Steam)
Los jugadores tiene una fecha límite para reclamar este título. (Steam)

Cómo conseguir POPGOES Arcade gratis (antes de que termine la promoción)

El proceso para reclamarlo es el habitual dentro de la tienda:

Primero, hay que iniciar sesión con la cuenta de Steam en su tienda. Luego, buscar POPGOES Arcade en el catálogo, entrar a la página del producto y seleccionar la opción para “obtener” el juego. El sistema lo agregará automáticamente a la biblioteca del usuario como una compra con costo cero mientras la promoción esté vigente.

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Una forma práctica de chequear estas ventanas de tiempo y los cambios de precio es seguir los listados de promociones temporales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam también tiene una lista de juegos gratis sin fechas límites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué trata POPGOES Arcade

POPGOES Arcade se presenta como un RPG de estética pixel art con foco en la exploración, secretos y un tono que mezcla humor con momentos de tensión.

En su descripción oficial, se lo define como un spin-off vinculado al universo de Five Nights at Freddy’s, con personajes familiares, múltiples sorpresas y “quizás algunos sustos”.

El juego incluye dos campañas: “POPGOES: The Dead Forest” y “POPGOES and The Machinist”, planteadas como recorridos complementarios que expanden la experiencia central.

Además, su propuesta se apoya en la lógica de “arcade” moderna: partidas con progreso, descubrimientos constantes y énfasis en rejugabilidad para quienes buscan completar todo su contenido.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam ofrece juegos para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos gratis en Steam

Algunos juegos gratis en Steam sin fecha límite son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • My Singing Monsters
  • Palia
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.
  • Fallout Shelter
  • My Hero Ultra Rumble
  • SMITE 2 Beta

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis

Más allá de Epic Games, que suele ofrecer títulos sin costo por tiempo limitado dentro de su tienda, otra plataforma donde es posible encontrar juegos gratis es Steam.

Aunque su modelo no se basa en regalar lanzamientos semanales, el catálogo incluye una sección amplia de experiencias free to play que se pueden descargar y jugar en cualquier momento, sin necesidad de pagar para agregarlas a la biblioteca.

Además, Steam suele habilitar fines de semana gratuitos y promociones temporales en las que ciertos juegos pagos se pueden probar durante un período acotado. En algunos casos, esas campañas incluyen descuentos fuertes al finalizar la prueba, lo que permite continuar la partida comprando el título con una rebaja.

Epic Games también proporciona juegos gratis. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games también proporciona juegos gratis. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Algunos juegos gratis en Epic Games son:

  • Ruins of Tearlyn DEMO
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Tractor Racers
  • Super Meat Boy 3D Demo
  • Perceptum Demo
  • Trenches
  • Retired Steel
  • LetMeSee_Demo
  • ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
  • Tractor Racers Demo
  • GRIMPS demo
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shattered Chess Demo
  • STALCRAFT: X

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