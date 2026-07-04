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Los nombres de usuario de WhatsApp ya generan problemas: aparecen cuentas que imitan a bancos y celebridades

La nueva función busca reforzar la privacidad, pero ya enfrenta cuestionamientos por el riesgo de suplantación de identidad

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Mano sostiene teléfono móvil con pantalla que muestra la interfaz de WhatsApp para reservar nombre de usuario, icono de persona y arroba, y texto @infobaetecno.
Los nombres de usuario de WhatsApp empiezan a generar problemas al ser tomadas por terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La futura incorporación de nombres de usuario en WhatsApp, una función pensada para reforzar la privacidad al permitir conversar sin compartir el número de teléfono, ya enfrenta sus primeros cuestionamientos.

Antes de su despliegue global, la herramienta ha despertado preocupación por el riesgo de suplantación de identidad, luego de que se detectaran alias capaces de imitar a instituciones financieras, figuras políticas y celebridades.

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La situación ha generado especial atención en India, el mayor mercado de WhatsApp con más de 500 millones de usuarios. Allí, las autoridades solicitaron frenar la implementación de la función hasta que existan garantías suficientes para evitar que los nombres de usuario sean utilizados con fines fraudulentos.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
India le solicitó a Meta que suspenda las reservas de nombre de WhatsApp. (Meta)

El caso evidencia uno de los principales desafíos de esta nueva característica: aunque mejora la privacidad al ocultar el número telefónico, también puede facilitar que delincuentes creen identidades aparentemente legítimas para engañar a otros usuarios.

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La función busca proteger el número de teléfono

Durante años, el número telefónico ha sido el principal identificador dentro de WhatsApp.

La nueva función pretende cambiar ese modelo permitiendo que cada usuario elija un nombre único, similar a lo que ocurre en otras plataformas sociales. De esta manera, sería posible iniciar conversaciones sin necesidad de revelar el número personal.

La medida forma parte de la estrategia de Meta para reforzar la privacidad de la aplicación y ofrecer un mayor control sobre la información personal compartida con desconocidos.

Sin embargo, el sistema también abre la puerta a un nuevo problema: la posibilidad de registrar nombres que aparenten pertenecer a organizaciones oficiales o personas reconocidas.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
Meta implementa nombres de cuentas de WhatsApp para aumentar la privacidad de los usuarios.

Alias que imitaban a bancos y figuras públicas

Según reveló TechCrunch, durante las pruebas de la función aparecieron disponibles diversos nombres de usuario que podían inducir a confusión.

Entre ellos figuraban identificadores como “rbi_verify”, una referencia al Banco de la Reserva de la India, además de otros relacionados con el primer ministro del país y reconocidos actores de Bollywood.

Aunque no existían pruebas de que esos alias estuvieran siendo utilizados para cometer fraudes, los especialistas advirtieron que la posibilidad de registrarlos representaba un riesgo importante.

La preocupación radica en que un usuario podría recibir un mensaje procedente de una cuenta con un nombre aparentemente oficial y asumir automáticamente que se trata de una institución legítima.

En la India se detectó que los alias de bancos y celebridades ya fueron reservadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
En la India se detectó que los alias de bancos y celebridades ya fueron reservadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las autoridades pidieron detener el despliegue

Ante esta situación, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de India solicitó suspender temporalmente el lanzamiento de los nombres de usuario dentro del país.

El organismo busca que Meta demuestre primero que cuenta con mecanismos suficientes para impedir la creación de identidades falsas capaces de afectar a organismos públicos, empresas o ciudadanos.

La preocupación adquiere una dimensión mayor debido al enorme volumen de usuarios de WhatsApp en India. Con más de 500 millones de personas utilizando la plataforma, cualquier vulnerabilidad podría tener un impacto masivo.

Mujer joven sentada en una mesa de café usando su móvil junto a un logo grande de WhatsApp en la pared.
En la India se pidió deterner el despliegue de los nombres de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso que involucró al fundador de Binance

Otro episodio que llamó la atención fue el protagonizado por Changpeng Zhao, fundador de Binance. El empresario explicó públicamente que intentó reservar el nombre de usuario “cz_binance”, pero descubrió que ya había sido registrado por otra cuenta. Posteriormente aclaró que ni él ni su equipo habían realizado esa reserva.

Aunque Meta no explicó cómo ocurrió la situación, el incidente volvió a poner sobre la mesa la necesidad de establecer sistemas eficaces de verificación para evitar que terceros registren nombres asociados con personas conocidas.

El desafío será verificar identidades

La posibilidad de utilizar un alias en lugar del número telefónico representa un avance importante en materia de privacidad.

No obstante, expertos consideran que el éxito de esta función dependerá en gran medida de la capacidad de WhatsApp para verificar determinadas cuentas y evitar la apropiación de nombres que puedan inducir a engaño.

Meta deberá superar un gran desafío al tener que identificar identidades. REUTERS/Dado Ruvic
Meta deberá superar un gran desafío al tener que identificar identidades. REUTERS/Dado Ruvic

Sin mecanismos de autenticación adecuados, un nombre como el de una entidad financiera, una empresa reconocida o una figura pública podría convertirse en una herramienta para realizar campañas de phishing, estafas o difusión de información falsa.

En esos escenarios, el usuario podría confiar más fácilmente en un mensaje al considerar que proviene de una fuente oficial.

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