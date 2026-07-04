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Sony explica qué pasará con la PlayStation Store de PS3 y PS Vita tras el cierre del servicio

Aunque las compras digitales llegarán a su fin en 2027, Sony confirmó que los usuarios conservarán el acceso a parte de su biblioteca

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PlayStation 3 y PS Vita se quedarán sin acceso a la PlayStation Store.
PlayStation 3 y PS Vita se quedarán sin acceso a la PlayStation Store. (Sony)

Los usuarios de PlayStation 3 y PlayStation Vita ya conocen qué ocurrirá con sus juegos digitales cuando Sony Interactive Entertainment cierre la PlayStation Store en ambas plataformas a partir de julio de 2027. Aunque dejará de ser posible comprar nuevos videojuegos, complementos y otros contenidos digitales, la compañía confirmó que los títulos adquiridos previamente podrán seguir descargándose y utilizándose, al menos durante un “futuro previsible”.

El anuncio llega pocos días después de que Sony confirmara otra de las decisiones más importantes para el futuro de PlayStation: el fin de la producción de videojuegos físicos en disco para nuevos lanzamientos a partir de enero de 2028. Ambos movimientos reflejan la transición definitiva de la compañía hacia un ecosistema cada vez más centrado en la distribución digital.

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Sin embargo, la empresa dejó una incógnita abierta. Aunque aseguró que los usuarios podrán volver a descargar los juegos comprados anteriormente, no especificó hasta cuándo permanecerán disponibles esos servidores de descarga, lo que ha generado dudas entre quienes aún utilizan estas consolas.

La PlayStation Store dejará de estar disponible para la PS3 y el PS Vita.
La PlayStation Store dejará de estar disponible para la PS3 y el PS Vita.

Qué dejará de funcionar en PS3 y PS Vita

Una vez que la PlayStation Store cierre en julio de 2027 para ambas plataformas, los usuarios perderán el acceso a todas las funciones comerciales de la tienda.

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Esto significa que ya no será posible comprar nuevos videojuegos digitales, descargar contenidos de pago por primera vez ni adquirir expansiones, complementos o cualquier otro artículo disponible en el catálogo de la tienda.

En la práctica, la PlayStation Store dejará de operar como un canal de compra para PS3 y PS Vita, poniendo fin a casi dos décadas de funcionamiento en estas plataformas. La decisión únicamente afecta a estos dispositivos y no modifica el funcionamiento de las tiendas digitales disponibles en las consolas más recientes de PlayStation.

Sony pone fecha al cierre de PlayStation Store en PS3 y PS Vita: desaparecerá en julio de 2027.
Sony pone fecha al cierre de PlayStation Store en PS3 y PS Vita: desaparecerá en julio de 2027.

Qué seguirá disponible después del cierre

Sony aclaró que el cierre de la tienda no implica la desaparición inmediata de las bibliotecas digitales de los usuarios. Las personas que hayan comprado juegos con anterioridad podrán seguir descargándolos en el futuro, siempre que los servicios continúen disponibles.

Asimismo, será posible seguir jugando a los títulos ya adquiridos, aunque ello dependerá de la disponibilidad de las funciones en línea de cada videojuego. En aquellos casos donde los servidores multijugador sean cerrados por sus desarrolladores, las funciones conectadas dejarán de estar disponibles independientemente del cierre de la tienda.

La compañía utilizó la expresión “futuro previsible” para referirse al mantenimiento de las descargas, sin ofrecer una fecha concreta para el final del servicio.

PS3 VITA
PS3 y PS Vita dejarán de tener acceso a las PlayStation Store. Jugadores aún podrán descargar juegos comprados.

Cómo descargar los juegos comprados

En el caso de PlayStation 3, los usuarios podrán acceder a la PlayStation Store para descargar nuevamente tanto los juegos comprados como aquellos que fueron obtenidos gratuitamente mediante promociones o suscripciones, siempre que ya formen parte de su biblioteca.

Para los propietarios de PS Vita, el procedimiento será similar. No obstante, será necesario contar con una tarjeta de memoria compatible con la consola y, en determinados casos, disponer de una conexión Wi-Fi para completar la descarga.

Ante la incertidumbre sobre el tiempo que permanecerán activos los servidores, algunos usuarios consideran recomendable verificar que sus bibliotecas digitales estén correctamente asociadas a la cuenta y descargar los títulos que deseen conservar.

La PS Vita dejará de tener acceso a la tienda de videojuegos de Sony por antiguedad.
La PS Vita dejará de tener acceso a la tienda de videojuegos de Sony por antiguedad.

Por qué Sony cierra la PlayStation Store

Según explicó Sony, el cierre responde a limitaciones técnicas derivadas de la antigüedad del hardware. La empresa señaló que, después de casi veinte años, PS3 y PS Vita ya no pueden ofrecer la compatibilidad necesaria con las funciones modernas de comercio electrónico, procesamiento de pagos y sistemas de seguridad que requiere actualmente PlayStation Store.

Mantener una infraestructura de este tipo supone actualizar constantemente mecanismos de autenticación, cifrado y protección de transacciones, algo que resulta cada vez más complejo en dispositivos diseñados hace más de una década.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia de modernización de la plataforma PlayStation, orientada hacia servicios digitales compatibles con los estándares actuales de seguridad y distribución.

PlayStation Store tendrá grandes descuentos en muchos juegos de su catálogo.
PS3 y PS Vita dejarán de tener acceso a la PlayStation Store debido a sus limitaciones de hardware. (Foto: Sony)

Un nuevo paso hacia un ecosistema completamente digital

El cierre de la PlayStation Store para PS3 y PS Vita se suma al anuncio de que Sony dejará de fabricar videojuegos físicos con disco para nuevos lanzamientos a partir de enero de 2028.

Aunque ambas decisiones afectan a productos distintos, reflejan una misma dirección: la consolidación del modelo digital como principal vía de distribución de videojuegos dentro del ecosistema PlayStation.

Para los jugadores que todavía conservan una PS3 o una PS Vita, la recomendación es revisar su biblioteca digital y asegurarse de que todos los títulos adquiridos estén vinculados correctamente a su cuenta. Aunque Sony garantiza que podrán seguir descargándose durante un tiempo, la compañía no ha precisado cuándo finalizará definitivamente ese servicio.

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