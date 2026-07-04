República Dominicana

La República Dominicana instalará un hospital móvil en Venezuela y envía 42,000 vacunas ante emergencia

La misión sanitaria enviada a Venezuela incluye consultas de emergencia, salud mental, laboratorio y estudios cardíacos, con un equipo de cuarenta profesionales que dará apoyo durante quince días en la zona afectada.

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Primer plano de un frasco de vidrio con líquido amarillo y etiqueta blanca, al lado de una jeringa con aguja, ambos sobre una bandeja metálica en un entorno clínico.
Las 42,000 dosis de vacunas incluyen pentavalente, antitetánica, contra la difteria y fiebre amarilla para prevenir brotes entre la población desplazada./(Imagen Ilustrativa Infobae)

La República Dominicana activó un operativo de asistencia humanitaria para Venezuela tras los devastadores terremotos que azotaron la región de La Guaira, dejando miles de afectados, heridos y una infraestructura sanitaria desbordada. El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció esta mañana el envío de 42,000 vacunas y la instalación de un hospital móvil con capacidad para atender hasta doscientas personas diarias en diversas especialidades, según reportaron medios como El Nuevo Diario y Acento.

El operativo dominicano, liderado por el propio Atallah, integra a un equipo de cuarenta profesionales de la salud y especialistas en saneamiento, junto con seis miembros que partieron previamente para labores de avanzada. El grupo será ubicado en las inmediaciones de un estadio en La Guaira, según el ministro. El hospital móvil ofrecerá consultas de emergencia, ginecología, obstetricia, salud mental, medicina interna, medicina familiar, cirugía menor, laboratorio, electrocardiografía, ecocardiografía y sonografía, de acuerdo con las declaraciones brindadas por el funcionario al medio El Nuevo Diario.

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“Vamos a dar atención por unos quince días y se rota el equipo hasta que tengamos la decisión de que ya no es necesario estar más tiempo allá”, explicó el ministro Atallah. El hospital, certificado y acreditado por las autoridades venezolanas, se encuentra ya en proceso de instalación y podrá brindar soporte a cientos de personas diariamente.

A la misión sanitaria se suma el aporte de 42,000 dosis de vacunas, incluyendo pentavalente, antitetánica, contra la difteria y fiebre amarilla. Según Atallah, la pentavalente protege contra cinco enfermedades relevantes y forma parte de un paquete que busca prevenir brotes infecciosos entre la población desplazada por los sismos. Junto a las vacunas, la delegación dominicana llevó insumos médicos, material para saneamiento y otros productos con el objetivo de cubrir necesidades urgentes identificadas en la zona afectada.

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Los terremotos en Venezuela dejaron centenares de fallecidos, miles de damnificados y un colapso de viviendas e infraestructuras en La Guaira y regiones costeras./ (EFE/ Miguel Gutiérrez)
Los terremotos en Venezuela dejaron centenares de fallecidos, miles de damnificados y un colapso de viviendas e infraestructuras en La Guaira y regiones costeras./ (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La tragedia en Venezuela se desencadenó tras dos terremotos que golpearon principalmente el estado de La Guaira y otras regiones costeras, provocando el colapso de viviendas e infraestructuras clave. Organismos humanitarios locales informaron de centenares de fallecidos y miles de personas sin acceso a servicios básicos. El Gobierno venezolano montó campamentos de emergencia y solicitó apoyo internacional para atender la magnitud de la crisis.

En respuesta, República Dominicana no solo desplegó personal sanitario, sino que también envió rescatistas especializados en búsqueda y salvamento, quienes se integraron a las labores junto a equipos de otros países. Atallah señaló que todas las Equipos Médicos de Emergencia (EMT) se encuentran coordinando acciones en un centro logístico denominado SITCON, donde se definen tareas y zonas de intervención para cada delegación extranjera.

Según Acento, la iniciativa dominicana forma parte de un esfuerzo conjunto en el que participan varias naciones, bajo la coordinación de organismos internacionales y autoridades venezolanas.

“Cuando lleguemos vamos a un área donde están todas las EMT en un SITCON, donde se organiza todo lo que tenga que ver con el equipo de emergencias, y ahí vamos a tener las instrucciones específicas de las labores que nos tocan hacer”, precisó Atallah.

Tras conocer la noticia del doble terremoto en Venezuela, la República Dominicana envió rescatistas para apoyar con labores de búsqueda y rescate./ (REUTERS/Adriano Machado)
Tras conocer la noticia del doble terremoto en Venezuela, la República Dominicana envió rescatistas para apoyar con labores de búsqueda y rescate./ (REUTERS/Adriano Machado)

El despliegue incluye también materiales para el control de vectores y plagas, con provisiones diseñadas para mitigar riesgos de enfermedades transmitidas por animales, como roedores.

La instalación del hospital móvil avanzó tras superar trámites de certificación y acreditación exigidos por el Gobierno de Venezuela. Según el ministro de Salud Pública, la coordinación con las autoridades locales resultó esencial para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a las comunidades más afectadas.

El Gobierno dominicano reiteró su disposición a mantener el apoyo durante el tiempo que resulte necesario, con rotación de personal y refuerzo de insumos. La participación de rescatistas dominicanos en las operaciones de búsqueda y salvamento busca fortalecer la respuesta ante posibles réplicas y emergencias adicionales en la zona.

Según lo consignado por El Nuevo Diario, el despliegue de la misión dominicana se mantendrá bajo evaluación permanente, en función de la evolución de la emergencia y las decisiones que adopten las autoridades venezolanas y los organismos internacionales presentes en el terreno.

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