Más de 950.000 hogares se quedan sin electricidad mientras la ola de calor altera las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos

La ola de calor extremo obligó a cancelar el America’s National Independence Day Parade en Washington, D.C., durante el 4 de julio de 2026. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Una ola de calor extremo forzó la cancelación del America’s National Independence Day Parade en Washington, D.C., y provocó cortes de electricidad que afectaron a cerca de un millón de hogares en el centro y noreste de Estados Unidos, según informaron el National Weather Service, el National Park Service y el operador de red PJM el 4 de julio de 2026. Las festividades por el 250° aniversario de la independencia nacional se suspendieron debido a temperaturas superiores a los 43°C (110°F), consideradas peligrosas por las autoridades federales y sanitarias.

El National Weather Service (NWS) emitió una advertencia de calor extremo para la capital y gran parte de la región noreste, con pronósticos de índices cercanos a los 46°C (115°F). De acuerdo con el National Park Service (NPS) y el comité organizador Freedom 250, la cancelación del desfile principal en Washington fue decidida en coordinación con el gobierno local, tras “una extensa consulta priorizando la seguridad de participantes y público”, según el comunicado oficial publicado en la web del evento y difundido por la administración de la ciudad.

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En paralelo, el operador de red PJM informó que más de 950.000 hogares en estados del medio oeste y noreste sufrieron cortes de electricidad debido a una demanda récord de energía. La empresa Con Edison detalló que en Nueva York la restauración del servicio se mantuvo durante horas, con decenas de miles de usuarios afectados al momento de mayor impacto, según reportes corporativos y comunicados institucionales.

¿Qué organismos y autoridades confirmaron la cancelación de los eventos del 4 de julio?

La suspensión del America’s National Independence Day Parade fue confirmada por el comité organizador Freedom 250, el National Park Service y el gobierno de la ciudad de Washington, D.C. El comunicado oficial, publicado la noche del 3 de julio en la web del desfile y replicado en canales institucionales, citó la advertencia de calor extremo del National Weather Service como principal razón.

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“El desfile programado para el 4 de julio de 2026 a las 10:30 ha sido cancelado debido a la advertencia de calor extremo en la región. Esta decisión se tomó tras consultas con el National Park Service y las autoridades locales, priorizando la seguridad de participantes, espectadores y personal”, indica el comunicado institucional.

Por su parte, el NWS reportó que más de 197 millones de personas, desde Kansas hasta Maine, estaban bajo alertas de calor peligroso. El organismo federal añadió que las condiciones podrían provocar enfermedades graves y reiteró la necesidad de seguir las recomendaciones de protección civil.

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El National Weather Service emitió una advertencia de calor extremo con índices cercanos a 46°C en Washington y gran parte del noreste de Estados Unidos. (Secret NYC)

¿Cómo afectó la ola de calor al suministro eléctrico y qué datos oficiales existen?

El operador de red PJM Interconnection, responsable de la gestión eléctrica en varios estados del noreste y medio oeste, reportó que hasta 950.000 hogares estuvieron sin electricidad el 4 de julio por sobrecarga de la red. La demanda inusual de energía por el uso masivo de aire acondicionado llevó a implementar programas de reducción de consumo y a la aplicación de protocolos de emergencia para mantener la estabilidad del sistema.

La empresa Con Edison informó, a través de su área de prensa oficial, que en la ciudad de Nueva York la restauración del servicio fue progresiva y que, en el punto más crítico, más de 22.000 usuarios continuaban sin electricidad durante la tarde del 3 de julio. Según el reporte técnico, el calor extremo provocó averías en equipos y líneas de distribución.

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El NWS advirtió que las altas temperaturas pueden dañar infraestructuras críticas, como cables y transformadores eléctricos, y recomendó a los operadores mantener protocolos de monitoreo permanente.

¿Qué medidas adoptaron los organismos oficiales para proteger a la población?

Las autoridades federales, estatales y municipales desarrollaron acciones coordinadas para mitigar los riesgos del calor. El National Weather Service emitió boletines diarios con recomendaciones para evitar la exposición directa al sol y limitar actividades físicas al aire libre.

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El National Park Service y la administración de Washington instalaron puntos de hidratación y carpas de enfriamiento en áreas públicas, además de distribuir agua en las inmediaciones de los eventos. El comité Freedom 250, en su comunicación institucional, instó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.

La policía del Capitolio y los organizadores del concierto Capitol Fourth, en colaboración con el NPS, permitieron el ingreso de agua y neveras no de vidrio para quienes asistieran a los eventos que continuaron bajo medidas de seguridad reforzadas.

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Más de 197 millones de personas, desde Kansas hasta Maine, quedaron bajo alertas de calor peligroso, según el National Weather Service. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tuvo la ola de calor en la celebración del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos?

El programa nacional de celebraciones para el 250° aniversario de la independencia contemplaba desfiles, ferias y conciertos en la capital y otras ciudades, con participación de delegaciones de los 50 estados y la coordinación de organismos federales. La cancelación del desfile principal en Washington y de otros eventos en ciudades como Filadelfia, Takoma Park y Leesburg alteró de forma significativa el cronograma oficial, según el NPS y Freedom 250.

El National Weather Service informó que el evento de calor extremo, conocido como “heat dome”, se mantuvo durante varios días en la región, elevando los índices térmicos y obligando a suspender actividades al aire libre.

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En Filadelfia, la administración municipal y los organizadores del Salute to Independence Semiquincentennial Parade confirmaron la suspensión del acto oficial por las mismas razones, según comunicados replicados por la oficina del alcalde y el NPS.

¿Qué recomendaciones emitieron las agencias oficiales para enfrentar la ola de calor?

El National Weather Service y los departamentos de salud estatales mantuvieron una serie de recomendaciones básicas:

Permanecer en espacios frescos y bien ventilados.

Hidratarse regularmente, sin esperar a tener sed.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Evitar dejar a personas o mascotas en vehículos cerrados.

Revisar periódicamente el estado de salud de menores, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

El NPS y las autoridades locales reforzaron la presencia de personal sanitario en los eventos que no fueron suspendidos y mantuvieron una difusión constante de información de prevención a través de sus portales y redes sociales oficiales.

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La ola de calor alteró el programa del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos y forzó suspensiones en Washington, Filadelfia, Takoma Park y Leesburg. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

¿Qué se espera para los próximos días según los organismos oficiales?

El National Weather Service pronostica que las altas temperaturas continuarán en amplias regiones durante el fin de semana posterior al 4 de julio. El operador PJM mantiene sus recomendaciones de ahorro energético, mientras que las autoridades locales siguen evaluando la realización de eventos públicos conforme a la evolución meteorológica.

El NPS y el comité Freedom 250 anunciaron que las actividades pendientes del aniversario se programarán bajo estrictos protocolos de seguridad y que cualquier cambio será informado a través de los canales institucionales.