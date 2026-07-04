La foto retro de Benicio Guyot con su mamá Ernestina Pais y un recuerdo muy especial

Ernestina Pais y su hijo Benicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasó una semana de la muerte de Ernestina País y sus recuerdos continúan aflorando entre sus seres queridos y el público que la acompañó durante su carrera. En medio del duelo que atraviesa, Benicio Guyot, el hijo de la conductora y el fotógrafo Alejandro Guyot, de a poco empezó a abrir el álbum de fotos junto a su madre, quizás como una manera de repasar la propia historia. Ahora, el joven compartió un momento especial: el último día del colegio secundario.

La imagen, fechada el 14 de diciembre de 2021, muestra a Ernestina País junto a su hijo y un grupo de compañeros de él, posando frente a un fondo negro con luces de guirnalda. Lleva un atuendo en su estilo, un vestido floreado en tonos rojos y verdes, el cabello recogido y una amplia sonrisa. Benicio, en el centro, con un barbijo caído que denota la época de la salida de la pandemia. Y un texto breve que pone en contexto a la instantánea. “Último día del colegio ❤️”.

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No es la primera vez que el joven, de 22 años, recurre a las redes para homenajear a su madre desde su muerte, ocurrida el viernes 26 de junio. Al día siguiente del accidente, publicó una extensa carta en Instagram acompañada de una foto de archivo de los dos juntos. “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará”, arrancó el texto.

En ese posteo, Benicio repasó los gestos cotidianos que más extraña de ella. “Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un te amo hijo”, escribió. También trazó un retrato de la mujer detrás de la figura pública: “Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud”.

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Ernestina fue despedida en el Cementerio de la Chacarita, entre familiares y seres queridos y colegas del espectáculo, y Benicio fue uno de los encargados de llevar el féretro. Una vez finalizada la ceremonia, Benicio volvió a las redes para agradecer el cariño y los saludos de la gente.

Benicio llevando el féretro de su madre en la capilla del cementerio (RSFotos)

En su carta de despedida, el joven también describió la singularidad de atravesar este duelo bajo la exposición mediática. “Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil”, escribió. Aun así, encontró en ese mismo ruido público una fuente de consuelo: “Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real”.

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El texto cerró con una serie de imágenes en su memoria que Benicio eligió para recordar a Ernestina: su sonrisa, su carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, y “esa niña que vivía en tu interior”. La última línea fue: “Sos, fuiste y serás eterna. Te amo mamá”.

Ernestina País falleció el 26 de junio a los 54 años tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa mientras intentaba cruzar las vías con la barrera baja, en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en el partido de San Isidro. Se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre, donde era una de las protagonistas de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari.

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