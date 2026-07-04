Se conoció el video de los incidentes con los cooperativistas que provocaron incendios en la Municipalidad de La Plata

Se conoció el video de los incidentes con los cooperativistas en la Municipalidad de La Plata

En las últimas horas se conocieron las imágenes de los incidentes ocurridos a fines de junio en la Municipalidad de La Plata, donde se registraron enfrentamientos entre cooperativistas y efectivos policiales que terminaron con incendios y destrozos en el edificio.

El episodio ocurrió el pasado 26 de junio, luego de que la administración platense decidiera licitar de manera pública los servicios de limpieza de zanjas, corte de césped y barrido en todo el partido, por lo que dejará de contratar cooperativas de forma directa.

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En ese contexto, se produjeron enfrentamientos con quema de neumáticos, fuego y piedrazos, que derivaron en la detención de 19 personas.

Ahora, el Centro de Operaciones Municipal (COM) de la ciudad difundió las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el edificio, que serán incorporadas como prueba en la denuncia penal presentada por las autoridades tras los hechos.

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El video, que encabeza esta nota, comienza con el corte total de la calle 12, entre 51 y 53. En las imágenes se observa cómo los manifestantes trasladan neumáticos hasta el acceso del Palacio Municipal, mientras un número cada vez mayor de personas comienza a concentrarse frente al edificio.

Los agentes se vieron desbordados.

La secuencia continúa con registros de las cámaras ubicadas en el interior del Palacio Municipal. Allí se ve el momento en que los cooperativistas ingresan a las instalaciones y comienzan a forcejear con los efectivos policiales, que se ven desbordados por la cantidad de manifestantes.

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A lo largo del video, de poco más de un minuto y veinte segundos, también pueden observarse los momentos en que se inicia el fuego y la rotura de los vidrios del acceso principal del edificio.

Los incidentes

La manifestación comenzó antes de las 10 de la mañana del pasado 26 de junio frente al edificio municipal. Allí, se congregó un grupo de personas para reclamar por el cese de las contrataciones directas a cooperativas por parte del gobierno que encabeza Julio Alak.

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La protesta se desarrolló de forma pacífica, pero cuando parecía que llegaba a su fin y comenzaría la desconcentración, primero comenzaron a llover piedras sobre el frente del edificio municipal, causando destrozos de ventanas, y luego aparecieron el fuego y el humo negro causados por la quema de neumáticos en la entrada, muy cerca de la puerta principal.

Tras haber cortado la calle 12 entre 51 y 53, generando lógicos inconvenientes para la circulación de vehículos, un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la municipalidad. Al ser repelidos, comenzaron los incidentes.

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El incendio en el hall del edificio municipal.

Según explicaron desde la administración de Alak, por un lado, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 6769) establece la obligatoriedad de adjudicar obras y servicios públicos mediante licitación pública, a los efectos de brindarle transparencia a los procedimientos administrativos. Al mismo tiempo, el gobierno local fue intimado por el Tribunal de Cuentas provincial para que deje de contratar cooperativas de manera directa, algo que el municipio hacía desde 2011.

Algunos de los manifestantes afirmaron que el gobierno platense les ofreció compensar las contrataciones que dejará de realizar con tarjetas sociales de 200 mil pesos. También indicaron que los mismos funcionarios que les habían prometido que no habría despidos, este viernes no los quisieron recibir en la municipalidad.

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Luego de los incidentes, la municipalidad presentó una denuncia penal por daños, lesiones y atentados a la autoridad. Además, desde el gobierno local afirmaron que la “organización política” que encabezó la manifestación “pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad”.