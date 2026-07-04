Panamá firma con Japón un acuerdo que permitirá operar vuelos entre ambos países

El acto fue presidido por el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; mientras que el acuerdo fue suscrito por Rieko Nakayama, directora de Aviación Internacional del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, y Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. Tomada de Instagram

Panamá dio un nuevo paso en su estrategia para concretar una conexión aérea directa con Japón. En la Embajada de Panamá en Tokio, las autoridades aeronáuticas de ambos países firmaron el Record of Discussions (RoD), un acuerdo que establece el marco de entendimiento para fortalecer la cooperación bilateral en materia de aviación civil y habilitar la futura operación de vuelos regulares de pasajeros y carga entre ambos mercados.

El documento también permitirá la designación de aerolíneas panameñas y japonesas para operar estas rutas, además de facilitar acuerdos de código compartido, incluso con compañías de terceros países, ampliando las posibilidades de conectividad entre Asia, América Latina y el Caribe.

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La ceremonia fue presidida por el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen, mientras que el acuerdo fue suscrito por Rieko Nakayama, directora de Aviación Internacional del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, y por el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, Rafael Bárcenas Chiari.

Tras conocerse la firma, el presidente José Raúl Mulino destacó el avance mediante un mensaje publicado en la red social X.

La firma del acuerdo permitirá avanzar en la designación de aerolíneas y en el desarrollo de servicios regulares de pasajeros y carga entre ambos países. Reuters

“Avance en el vuelo Panamá-Tokio. Las autoridades de aeronáutica de Panamá y Japón firmaron un acuerdo que permite vuelos entre ambos países. Este logro es fruto del trabajo realizado en la Misión Oficial de 2025 y del apoyo del equipo de la Autoridad Aeronáutica Civil", escribió el mandatario.

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La referencia de Mulino apunta a la visita oficial que realizó a Japón del 2 al 7 de septiembre de 2025, cuando sostuvo una reunión con el entonces primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. Durante ese encuentro, ambos gobiernos abordaron la posibilidad de establecer un vuelo directo entre Tokio y Ciudad de Panamá como parte del fortalecimiento de la relación bilateral. El gobierno japonés confirmó posteriormente que la propuesta sería evaluada por sus autoridades aeronáuticas.

El acuerdo firmado esta semana representa uno de los avances más concretos desde entonces, ya que proporciona el marco regulatorio necesario para que las autoridades y las aerolíneas puedan continuar con las evaluaciones comerciales y operativas requeridas antes de abrir una nueva ruta internacional.

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Otro hito ocurrió en mayo pasado, cuando ejecutivos de All Nippon Airways (ANA), la mayor aerolínea japonesa, junto con especialistas de The Boeing Company, realizaron una inspección técnica en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Copa Airlines y All Nippon Airways forman parte de Star Alliance, lo que facilitaría acuerdos de código compartido y conexiones más eficientes para los pasajeros entre Asia y América Latina vía Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

Durante la visita evaluaron la longitud de las pistas, su resistencia, las zonas de seguridad y otros parámetros necesarios para determinar la viabilidad de operar aeronaves de ultra largo alcance, como el Boeing 787 Dreamliner o el Boeing 777, modelos utilizados por ANA en sus rutas intercontinentales.

La revisión también contempló los posibles ajustes que podrían requerirse en los extremos de la pista para cumplir con los estándares internacionales de seguridad operacional en vuelos de muy larga distancia.

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Actualmente, Japón no mantiene vuelos directos hacia América Latina continental, más allá de conexiones mediante terceros países, por lo que Panamá aparece como una alternativa estratégica gracias a la posición geográfica de Tocumen y su red de conexiones hacia más de 80 destinos en el continente.

Además, ANA forma parte de Star Alliance, la misma alianza global a la que pertenece Copa Airlines. Esta coincidencia facilitaría futuros acuerdos de código compartido, permitiendo que los pasajeros procedentes de Tokio puedan conectar desde Panamá con decenas de destinos en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe mediante un solo itinerario.

Ejecutivos de All Nippon Airways (ANA) y de Boeing inspeccionaron en mayo las pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen para evaluar la viabilidad técnica de una futura ruta directa entre Panamá y Tokio. Cortesía Tocumen

El interés por fortalecer la conectividad aérea también responde a una relación económica cada vez más estrecha entre ambos países.

Japón es uno de los principales usuarios del Canal de Panamá para el tránsito de mercancías entre Asia y la costa este de Estados Unidos, mientras que empresas japonesas mantienen presencia en el país bajo el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), especialmente en sectores vinculados al transporte, la industria automotriz y la logística.

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Durante la visita presidencial de 2025 también se abordó el interés de inversionistas japoneses por desarrollar proyectos relacionados con el sector marítimo y logístico, incluido un centro de mantenimiento naval en Puerto Armuelles, reforzando una agenda bilateral que trasciende la conectividad aérea.

Aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio de un vuelo directo entre Panamá y Tokio, la firma del RoD representa un requisito indispensable para avanzar hacia ese objetivo. A partir de este acuerdo, corresponderá a las autoridades aeronáuticas y a las aerolíneas completar los análisis comerciales, técnicos y regulatorios que determinarán la viabilidad definitiva de la ruta.

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La firma del RoD da continuidad a las gestiones iniciadas durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Japón en septiembre de 2025. Tomada de la Presidencia Panamá

De concretarse, Panamá no solo incorporaría una conexión inédita con Japón, sino que consolidaría aún más su posición como el principal centro de conexiones aéreas entre América Latina y Asia, ampliando las oportunidades para el turismo, el comercio, la inversión y el transporte de carga.