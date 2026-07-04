Reactivación en debate: el contraste entre los récords agregados y la realidad sectorial

Los últimos datos del Indec permiten observar un panorama más complejo. La economía crece en el agregado, pero la recuperación no es homogénea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a exhibir datos de recuperación económica durante su presentación en el Meeting 2026 de la 31ª Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda (Batev). Allí destacó que el PBI y el consumo privado alcanzaron niveles récord en el primer trimestre de 2026, en paralelo con una desaceleración de la inflación y una mejora en los salarios reales. Según su visión, la combinación de disciplina fiscal, política monetaria contractiva y desregulación está generando un cambio estructural en la economía.

“No tenemos ninguna duda de que siguiendo la ortodoxia fiscal y monetaria que estamos teniendo vamos a converger a inflaciones internacionales en los próximos meses. Además, la deuda ha caído fuertísimamente; cuando vemos la deuda con el sector privado y los organismos multilaterales, también cayó de manera brutal. Somos el único gobierno que ha bajado la deuda consolidada”, afirmó Caputo.

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El ministro también defendió la apertura comercial para aumentar la competencia. Recordó que, en gestiones anteriores, “las exportaciones cayeron, el nivel de empleo no creció nunca y tampoco el de los empleadores”. En contraste, aseguró que el nuevo esquema está permitiendo “acceder a productos de mejor calidad a mejor precio”, al tiempo que impulsa sectores exportadores que hoy registran máximos históricos.

El nuevo esquema está permitiendo “acceder a productos de mejor calidad a mejor precio (Caputo)

Caputo subrayó que las exportaciones de productos primarios se encuentran “70% por encima” de la tendencia de largo plazo, que las manufacturas de origen agropecuario están en niveles récord y que las manufacturas industriales crecieron 20%. También destacó el dinamismo de la economía del conocimiento y de las exportaciones pymes, que según dijo alcanzaron máximos históricos. “No es solamente un sector”, remarcó.

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Sin embargo, los últimos datos del Indec permiten observar un panorama más complejo. La economía crece en el agregado, pero la recuperación no es homogénea: conviven sectores en expansión acelerada con otros que aún no logran recomponerse del ajuste inicial del programa económico.

Qué muestran las Cuentas Nacionales

El análisis de los 16 grandes rubros que componen el PBI revela que en el primer trimestre de 2026 crecieron 9 en la comparación interanual y 10 respecto del nivel heredado del gobierno de Alberto Fernández. Eso representa el 56% y 63% del total, aunque su aporte al PBI equivale al 66% -con una reactivación promedio de 3,2%- y 40% -aumentaron el valor agregado en conjunto 8,5%-, respectivamente.

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Cuando se observa el detalle de los 51 subsectores del valor agregado bruto (VAB), la foto cambia: crecieron 43% interanual (suba de 3,4%) y 37% desde el inicio del gobierno (aumentaron la actividad 14,3% en promedio). Ajustado por su peso en el VAB total, el resultado es similar.

En sentido inverso, las actividades con caídas representaron 41% de los subsectores en la comparación anual (43% del VAB y baja de 0,4% promedio) y 55% respecto del último trimestre de 2023 (casi 57% del VAB, bajaron 4,3%). Es decir, la recuperación existe, pero no es generalizada.

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Los sectores que más crecen

Si bien el agro, la minería y el sector energético lideraron la expansión, otros rubros también crecieron por encima del promedio general (2,5% interanual y 2,6% frente al 4° trimestre de 2023). Entre ellos:

Pesca : 27,5% y 121,7%

Agro : 18,1% y 52%

Intermediación financiera : 7,5% y 24,4%

Minas y canteras : 12,3% y 20,9%

Hoteles y restaurantes: 2,8% y 12,2%

Electricidad, gas y agua: -1,1% y +10,1%

Servicio doméstico : 6,3% y 9%

Otros servicios personales: 0,7% y 7,8%

Salud: 0,5% y 4,9%

Transporte y comunicaciones: 2,3% y 3,8%

La recuperación del agro, potenciada por la normalización climática y la mejora de precios relativos, explica parte del rebote del PBI. La minería y la energía, impulsadas por inversiones previas y por la mayor producción de petróleo y gas, también aportan al crecimiento.

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El turismo y la gastronomía se recuperan, mientras que los servicios financieros se expanden en un contexto de reordenamiento del sistema y mayor actividad crediticia.

Los sectores que siguen rezagados

Entre las actividades que se contrajeron tanto en el último año como desde el inicio del gobierno figuran:

Industria manufacturera : 1,7% y 15%

Construcción : +2,5% y -5,6%

Administración pública : 1,4% y 4%

Enseñanza: +0,1% y -2,1%

Comercio y reparación de autos: 0,3% y 1,3%

Inmobiliarias y alquileres: +0,9% y -0,1%

La industria continúa afectada por la caída del consumo en algunos segmentos, la apreciación real del tipo de cambio y la baja de la inversión. La construcción, pese a un leve repunte trimestral, sigue por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno. El comercio minorista tampoco logra despegar, en parte por la recomposición gradual del poder adquisitivo.

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Dentro de los 51 subsectores del Valor Agregado Bruto, a precios básicos constantes de 2004, se destacaron por sus aumentos interanuales y desde el inicio del gobierno:

Cultivos agrícolas : 23,5% y 171,9%

Construcciones agropecuarias: 4,9% y 121,1%

Tabaco: 4,5% y 107,6%

Edición e impresión: 4% y 90,4%

Servicios auxiliares financieros : 17% y 43,6%

Intermediación financiera : 8,6% y 31,1%

Minerales metalíferos : 16,6% y 27,2%

Petróleo, gas y carbón : 11,5% y 19,6%

Energía eléctrica: -2,6% y +13,9%

Restaurantes y bares: 2,5% y 12,4%

Hotelería: 2,8% y 12,2%

Transporte: 3,8% y 10,7%

Refinación de petróleo: 11% y 9%

Salud privada: 1,1% y 8,1%

Servicios culturales y deportivos: 1,9% y 17,8%

El listado muestra que la recuperación se concentra en actividades vinculadas al agro, la energía, la minería y servicios urbanos.

Oferta y demanda global: señales mixtas

Las variaciones desestacionalizadas del primer trimestre de 2026 muestran:

PBI : +2,3% interanual y +6,4% vs. 2023

Importaciones: -7,7% y +17,9%

Consumo privado : +3,5% y +10,6%

Consumo público: -0,5% y -0,4%

Inversión: -11,3% y -2,6%

Exportaciones: +9,6% y +35,8%

El consumo privado se recupera más rápido que la inversión general, que sigue siendo el componente más rezagado de la demanda total. Las exportaciones son el motor más dinámico, mientras que el consumo público continúa en retroceso por el ajuste fiscal.

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El consumo privado se recupera más rápido que la inversión general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una economía que crece, pero no de manera uniforme

Los datos muestran una economía que efectivamente se está recuperando, aunque con una estructura desigual: sectores muy dinámicos conviven con otros que aún no logran recomponerse.

Sectores muy dinámicos conviven con otros que aún no logran recomponerse

El desafío para los próximos trimestres será determinar si la mejora se vuelve más homogénea o si la recuperación queda concentrada en pocos rubros, y si se revierte la brecha negativa entre la variación de la inversión en formación bruta de capital y la del sostenido aumento de los anuncios de grandes emprendimientos en los sectores energéticos y mineros, principalmente, así como entre el empleo total registrado y el informal.

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