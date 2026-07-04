Política

Karina Milei llegó a Misiones para afianzar la estructura provincial de LLA

Durante la visita se inauguró un espacio de capacitación para dirigentes locales, en el marco de una agenda orientada a consolidar la presencia de La Libertad Avanza en las 24 provincias y preparar el terreno para las próximas elecciones

Guardar
Google icon
Karina Milei Martín Menem en Misiones La Libertad Avanza
La Escuela de Dirigentes impulsa formación política, institucional y técnica para nuevos cuadros misioneros

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, llegó este sábado a Posadas, Misiones, para encabezar el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en la provincia. La actividad apunta a reforzar la presencia territorial del oficialismo y a afianzar su estructura partidaria local.

La funcionaria nacional y presidenta de la Libertad Avanza llegó a las 10:40 al Hotel Julio César de Posadas donde se realizó el acto, acompañada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y por Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza Misiones.

PUBLICIDAD

Karina Milei es recibida por militantes al arribar al lugar donde minutos después se inició la reunión partidaria de La Libertad Avanza

La Escuela de Dirigentes fue presentada por La Libertad Avanza como un espacio de formación política, institucional y técnica para nuevos cuadros de Misiones. El partido señaló que la jornada se inscribe en su trabajo territorial en todo el país y en su plan de consolidación en las 24 provincias.

La capacitación forma parte de la estrategia del oficialismo nacional para afianzar su presencia en las provincias mediante la formación de dirigentes partidarios. La Libertad Avanza añadió que el foco está puesto en consolidar la estructura partidaria y potenciar nuevos liderazgos para “seguir llevando la antorcha de la libertad a cada rincón de la Argentina”, dijo al explicar el sentido político de la visita.

PUBLICIDAD

Un hombre calvo de espaldas, una mujer rubia de espaldas y una multitud con manos alzadas y teléfonos móviles en primer plano
Karina Milei encabeza en Posadas el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza informó que de la actividad en Misiones participaron, además de Karina Milei, como presidenta del partido, Martín Menem, vicepresidente del espacio y Adrián Núñez, legislador provincial y titular de LLA Misiones; los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber. También precisó que Valeria Soczyuk, coordinadora general de la Escuela, estuvo a cargo de la apertura institucional.

Durante la actividad se presentaron los objetivos, la dinámica de trabajo y el equipo de directores académicos, informó el partido. Ese equipo está integrado por Gerardo Alonso Schwarz, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García y Martín Ayala.

Karina Milei en Misiones para lanzar una escuela de formación poítica de La Libertad Avanza
La Escuela de Dirigentes se presenta como un espacio de formación política, institucional y técnica

El operativo y el contexto político de la visita

Misiones Online informó que el ingreso de la funcionaria estuvo acompañado por un operativo de seguridad en la puerta del hotel. Militantes y simpatizantes libertarios la esperaban en el acceso y formaron un cordón humano para recibirla.

En tanto, en la vereda de enfrente, según el mismo medio, se ubicaron algunos manifestantes opositores que protestaron ante la presencia de los dirigentes nacionales.

La organización presenta objetivos, dinámica de trabajo y equipo de directores académicos
La organización presenta objetivos, dinámica de trabajo y equipo de directores académicos

El mismo medio añadió que la Policía resguardó el lugar y controló el acceso al edificio. También informó que la calle Entre Ríos quedó cortada de forma total entre San Lorenzo y Colón para asegurar el desarrollo de la jornada.

Lo que llamó la atención de los medios locales fue que el personal de seguridad impidió el ingreso al salón con termos, mates y elementos similares. Esa restricción se comunicó a los asistentes por razones preventivas vinculadas al operativo.

Karina Milei Martín Menem en Misiones La Libertad Avanza
La jornada se integra al trabajo territorial del oficialismo en todo el país

La última visita de Karina Milei a esta provincia se produjo durante la campaña electoral del año pasado, cuando suspendió un acto en Oberá por un intento de escrache de productores yerbateros. En las últimas elecciones La Libertad Avanza quedó en segundo lugar en Misiones, a menos de 10 puntos del Frente Renovador de la Concordia Social, el oficialismo provincial.

La actividad en Posadas forma parte de la recorrida política que Karina Milei mantiene en distintas provincias. En Misiones, esa agenda volvió a concentrarse en ordenar y expandir la estructura de La Libertad Avanza de cara a los próximos desafíos electorales.

Crisis y fractura en el oficialismo provincial

El encuentro partidario de La Libertad Avanza se realiza en el marco de una convulsión política del oficialismo misionero, liderado durante dos décadas por el Frente Renovador de la Concordia. Tal como informó esta semana Infobae, esa fuerza atraviesa una ruptura ya sin retorno.

La actividad se realiza en el Hotel Julio César con presencia de Martín Menem y referentes provinciales
La actividad se realiza en el Hotel Julio César con presencia de Martín Menem y referentes provinciales

El gobernador Hugo Passalacqua confirmó sus intenciones de buscar la reelección en 2027, mientras Carlos Rovira, referente histórico y presidente de la flamante estructura Encuentro Misionero, intenta bloquear ese camino. La exclusión de Passalacqua en la nueva mesa partidaria y la inmediata desmentida oficial evidenciaron el quiebre, que ya no encuentra margen para recomposición y se extendió del plano partidario al institucional.

Passalacqua, decidido a despegarse de la interna, concentra su estrategia en la gestión provincial y proyecta su candidatura, mientras recibe ofrecimientos de otros sellos partidarios. Por su parte, Rovira mantiene el control de la Legislatura y promueve un recambio propio. La ruptura marcó el final del Frente Renovador y la consolidación de Encuentro Misionero como nueva fuerza, alterando el equilibrio político provincial y dejando a Passalacqua y sus aliados fuera de la estructura anterior.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaMisionesFormación PolíticaEstrategia ElectoralEscuela de Formación PolíticaKarina MileiMartín MenemAdrián Núñezúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se conoció el video de los incidentes con los cooperativistas que provocaron incendios en la Municipalidad de La Plata

El episodio ocurrió a fines de junio, luego de que el gobierno local dejara de contratar cooperativas de forma directa y comenzara a enviar a licitación pública los servicios del municipio. Ahora, difundieron las imágenes

Se conoció el video de los incidentes con los cooperativistas que provocaron incendios en la Municipalidad de La Plata

El Gobierno y la sombra de Adorni: un plan reduccionista para tratar de cambiar de tema

El oficialismo busca destrabar la actividad en el Congreso. El principal objetivo es la reforma electoral, atada al plan reeleccionista. Vuelven a pesar los gobernadores, afectados por una nueva baja de la coparticipación. El tema es si todo se resume en el caso del ex funcionario

El Gobierno y la sombra de Adorni: un plan reduccionista para tratar de cambiar de tema

El reordenamiento del Gobierno impacta en el Congreso: Karina Milei ordenó no impulsar leyes sin aval del Ejecutivo

La directiva se comunicó tras una reunión en sede presidencial con Javier Milei. Fija un doble filtro interno, primero en la bancada y luego en la Jefatura de Gabinete

El reordenamiento del Gobierno impacta en el Congreso: Karina Milei ordenó no impulsar leyes sin aval del Ejecutivo

La posible implementación de las colectoras en 2027 genera rechazo en la oposición y dudas entre los aliados

El oficialismo dejó trascender que está negociando con los gobernadores aliados, pero no se conocen detalles de la propuesta. Las críticas a la iniciativa

La posible implementación de las colectoras en 2027 genera rechazo en la oposición y dudas entre los aliados

Kicillof se blinda frente a la interna con los Kirchner: el silencio como protección y la cautela como sello

El Gobernador apuesta a neutralizar los ataques del cristinismo y a exponer los cuestionamientos como una agenda disociada de la gente. Empiezan a meterse otros nombres en la discusión electoral

Kicillof se blinda frente a la interna con los Kirchner: el silencio como protección y la cautela como sello

DEPORTES

Franco Colapinto cometió un error en la clasificación y le costó caro: largará 19° el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Franco Colapinto cometió un error en la clasificación y le costó caro: largará 19° el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Francia-Paraguay, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“¿Viste el partido de Argentina?”: la sorpresiva pregunta de Kimi Antonelli tras ganar la carrera Sprint en la Fórmula 1

Franco Colapinto habló sobre el despiste que protagonizó en la clasificación de Silverstone: “Fue rarísimo”

La extrema salida de pista de Franco Colapinto en Silverstone que lo hará largar 19° el GP de Gran Bretaña: “Perdí el control por completo”

TELESHOW

La foto viral de la ex Gran Hermano alentando a la selección en Miami: “Viva Argentina”

La foto viral de la ex Gran Hermano alentando a la selección en Miami: “Viva Argentina”

El loco festejo de Pablo Lescano en el estadio donde jugó la selección argentina cuando sonó Damas Gratis por los parlantes

La foto retro de Benicio Guyot con su mamá Ernestina Pais y un recuerdo muy especial

Juan Manuel Artaza: “Le dije a papá que iba a poner el título de Licenciado en Relaciones Públicas en el baño de su casa”

Marky Ramone, un sobreviviente del punk: “La música que hoy suena en la radio es una porquería”

INFOBAE AMÉRICA

Rescatistas panameños concluyen operaciones en Venezuela luego de inspeccionar 170 estructuras

Rescatistas panameños concluyen operaciones en Venezuela luego de inspeccionar 170 estructuras

Un 37.9 % de niños en República Dominicana sufrió castigo físico en sus hogares en 2025

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala aprueba el servicio cívico 2026 para jóvenes promotores

Estados Unidos exige la liberación inmediata del obispo Abelardo Mata y condena la persecución religiosa en Nicaragua

El régimen de Irán prometió “concesiones especiales” a China cuando termine de establecer su sistema de “peaje” en Ormuz