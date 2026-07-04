Karina Milei llegó a Misiones para afianzar la estructura provincial de LLA

La Escuela de Dirigentes impulsa formación política, institucional y técnica para nuevos cuadros misioneros

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, llegó este sábado a Posadas, Misiones, para encabezar el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en la provincia. La actividad apunta a reforzar la presencia territorial del oficialismo y a afianzar su estructura partidaria local.

La funcionaria nacional y presidenta de la Libertad Avanza llegó a las 10:40 al Hotel Julio César de Posadas donde se realizó el acto, acompañada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y por Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza Misiones.

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Karina Milei es recibida por militantes al arribar al lugar donde minutos después se inició la reunión partidaria de La Libertad Avanza

La Escuela de Dirigentes fue presentada por La Libertad Avanza como un espacio de formación política, institucional y técnica para nuevos cuadros de Misiones. El partido señaló que la jornada se inscribe en su trabajo territorial en todo el país y en su plan de consolidación en las 24 provincias.

La capacitación forma parte de la estrategia del oficialismo nacional para afianzar su presencia en las provincias mediante la formación de dirigentes partidarios. La Libertad Avanza añadió que el foco está puesto en consolidar la estructura partidaria y potenciar nuevos liderazgos para “seguir llevando la antorcha de la libertad a cada rincón de la Argentina”, dijo al explicar el sentido político de la visita.

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Karina Milei encabeza en Posadas el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza informó que de la actividad en Misiones participaron, además de Karina Milei, como presidenta del partido, Martín Menem, vicepresidente del espacio y Adrián Núñez, legislador provincial y titular de LLA Misiones; los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber. También precisó que Valeria Soczyuk, coordinadora general de la Escuela, estuvo a cargo de la apertura institucional.

Durante la actividad se presentaron los objetivos, la dinámica de trabajo y el equipo de directores académicos, informó el partido. Ese equipo está integrado por Gerardo Alonso Schwarz, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García y Martín Ayala.

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La Escuela de Dirigentes se presenta como un espacio de formación política, institucional y técnica

El operativo y el contexto político de la visita

Misiones Online informó que el ingreso de la funcionaria estuvo acompañado por un operativo de seguridad en la puerta del hotel. Militantes y simpatizantes libertarios la esperaban en el acceso y formaron un cordón humano para recibirla.

En tanto, en la vereda de enfrente, según el mismo medio, se ubicaron algunos manifestantes opositores que protestaron ante la presencia de los dirigentes nacionales.

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La organización presenta objetivos, dinámica de trabajo y equipo de directores académicos

El mismo medio añadió que la Policía resguardó el lugar y controló el acceso al edificio. También informó que la calle Entre Ríos quedó cortada de forma total entre San Lorenzo y Colón para asegurar el desarrollo de la jornada.

Lo que llamó la atención de los medios locales fue que el personal de seguridad impidió el ingreso al salón con termos, mates y elementos similares. Esa restricción se comunicó a los asistentes por razones preventivas vinculadas al operativo.

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La jornada se integra al trabajo territorial del oficialismo en todo el país

La última visita de Karina Milei a esta provincia se produjo durante la campaña electoral del año pasado, cuando suspendió un acto en Oberá por un intento de escrache de productores yerbateros. En las últimas elecciones La Libertad Avanza quedó en segundo lugar en Misiones, a menos de 10 puntos del Frente Renovador de la Concordia Social, el oficialismo provincial.

La actividad en Posadas forma parte de la recorrida política que Karina Milei mantiene en distintas provincias. En Misiones, esa agenda volvió a concentrarse en ordenar y expandir la estructura de La Libertad Avanza de cara a los próximos desafíos electorales.

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Crisis y fractura en el oficialismo provincial

El encuentro partidario de La Libertad Avanza se realiza en el marco de una convulsión política del oficialismo misionero, liderado durante dos décadas por el Frente Renovador de la Concordia. Tal como informó esta semana Infobae, esa fuerza atraviesa una ruptura ya sin retorno.

La actividad se realiza en el Hotel Julio César con presencia de Martín Menem y referentes provinciales

El gobernador Hugo Passalacqua confirmó sus intenciones de buscar la reelección en 2027, mientras Carlos Rovira, referente histórico y presidente de la flamante estructura Encuentro Misionero, intenta bloquear ese camino. La exclusión de Passalacqua en la nueva mesa partidaria y la inmediata desmentida oficial evidenciaron el quiebre, que ya no encuentra margen para recomposición y se extendió del plano partidario al institucional.

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Passalacqua, decidido a despegarse de la interna, concentra su estrategia en la gestión provincial y proyecta su candidatura, mientras recibe ofrecimientos de otros sellos partidarios. Por su parte, Rovira mantiene el control de la Legislatura y promueve un recambio propio. La ruptura marcó el final del Frente Renovador y la consolidación de Encuentro Misionero como nueva fuerza, alterando el equilibrio político provincial y dejando a Passalacqua y sus aliados fuera de la estructura anterior.