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Rusia amenazó con responder a los ataques ucranianos contra una terminal petrolera en San Petersburgo: “No quedarán impunes”

El Ministerio de Defensa prometió nuevas ofensivas contra su vecino país. Además, indicó que derribó más de 500 objetivos aéreos, en su mayoría drones, y también 10 misiles Flamingo

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El presidente ruso, Vladimir Putin (Kremlin.ru/Handout via REUTERS)
El presidente ruso, Vladimir Putin (Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Moscú prometió este sábado responder a los ataques ucranianos, afirmando haber derribado más de 500 objetivos aéreos, en su mayoría drones, pero también 10 misiles Flamingo de Kiev.

“El intento del líder ucraniano Volodimir Zelensky de causar daños a objetivos civiles en la Federación Rusa no quedará impune por parte de las fuerzas armadas rusas", declaró el Ministerio de Defensa de Moscú en un breve comunicado.

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Más temprano, Zelensky informó que las Fuerzas de Defensa de su país lanzaron una nueva ofensiva contra infraestructura petrolera portuaria de Rusia que aporta ingresos al esfuerzo bélico del Kremlin y lograron impactos exitosos en Kronstadt, descrito como un objetivo militar relevante por el mandatario.

“Anoche, nuestras sanciones ucranianas de largo alcance contra Rusia por esta guerra alcanzaron objetivos cerca de San Petersburgo”, expresó vía X el jefe de Estado luego de que el gobernador de la segunda ciudad rusa más grande, Alexandr Beglov, confirmara daños en la terminal.

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Una ofensiva de Ucrania dañó la terminal petrolera en San Petersburgo

Las fuerzas de defensa antiaérea repelieron un ataque con drones enemigos en San Petersburgo y la región de Leningrado. El ataque impactó en el territorio de una terminal petrolera en el distrito de Kirovski de San Petersburgo. Los servicios públicos y los equipos de emergencia han estado trabajando toda la noche para atender las consecuencias del ataque con misiles del enemigo en Bélgorod”, señaló.

Zelensky precisó que la distancia desde la frontera estatal de Ucrania hasta el objetivo es de más de 850 kilómetros. El mandatario ucraniano expresó su agradecimiento a quienes contribuyen a la precisión de las operaciones militares y a la ejecución del plan de sanciones de largo alcance.

“Mi agradecimiento a todos los que están asegurando la precisión de Ucrania y llevando a cabo nuestro plan de sanciones de largo alcance. ¡Gloria a Ucrania!”, afirmó.

En las imágenes compartidas en sus redes sociales, se ven drones lanzados por las fuerzas ucranianas en dirección a la infraestructura petrolera y en otras capturas de video se divisan varias columnas de humo que salen de la terminal.

Espesas columnas de humo con llamas se elevan desde una refinería de petróleo tras un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto ruso-ucraniano, en Moscú, Rusia. 18 de junio de 2026 (REDES SOCIALES/vía REUTERS/Archivo)
Espesas columnas de humo con llamas se elevan desde una refinería de petróleo tras un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto ruso-ucraniano, en Moscú, Rusia. 18 de junio de 2026 (REDES SOCIALES/vía REUTERS/Archivo)

Los ataques ucranianos eliminaron cerca del 43% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia

En paralelo al comunicado de Zelensky, la administración ucraniana afirmó que sus ataques de largo alcance han eliminado cerca del 43% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia, en el marco de la estrategia para debilitar la maquinaria bélica del Kremlin.

Según un comunicado difundido por el Estado Mayor General de Ucrania a través de Telegram, los bombardeos lograron paralizar un “récord” en la infraestructura petrolera rusa.

El Estado Mayor detalló que “como resultado de los ataques, ha quedado fuera de servicio el 42,74% de la capacidad total proyectada de refinación de petróleo de Rusia”. Durante el último mes, las fuerzas ucranianas lanzaron ofensivas contra ocho refinerías de petróleo en territorio ruso.

El reporte indicó además que más de 60 tanques de almacenamiento han sido destruidos o resultaron con daños críticos, de los cuales el 58% contenía productos petrolíferos refinados y el 42% petróleo crudo.

Las autoridades ucranianas sostienen que las pérdidas económicas para Rusia derivadas de estos ataques son importantes.

Desde agosto de 2025, el Estado Mayor aseguró que “las pérdidas acumuladas del sector han alcanzado los 13.500 millones de dólares”.

La ofensiva ucraniana ha generado una crisis de combustible, reducción de la producción y sucesivos aplazamientos en la reparación de las instalaciones dañadas, atribuidos a la “imposibilidad de obtener los repuestos y equipos necesarios”.

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