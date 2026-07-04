El plan de Anthropic: usar IA para encontrar medicamentos de enfermedades desatendidas

Anthropic lanzará un programa interno de descubrimiento de fármacos centrado en enfermedades “desatendidas”. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

Anthropic lanzará un programa interno de descubrimiento de medicamentos con foco en enfermedades “desatendidas”, una apuesta con la que busca desarrollar tratamientos que, según la compañía, las biofarmacéuticas tradicionales suelen descartar por no considerarlos objetivos comerciales atractivos.

Eric Kauderer-Abrams, director de ciencias biológicas de Anthropic explicó que el objetivo es investigar terapias para patologías “descuidadas” o “desantendidas”, en línea con la idea de orientar parte de la innovación hacia necesidades que el mercado no prioriza.

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Un programa interno para aprender del desarrollo de fármacos

Kauderer-Abrams sostuvo que el proyecto también responde a una lógica operativa: para construir modelos, productos y herramientas que aceleren el trabajo de la industria, Anthropic considera necesario experimentar el proceso en primera persona.

La meta es desarrollar terapias para patologías “descuidadas” o “desatendidas”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos haciendo esto porque creemos, ante todo, que para construir los modelos, productos y herramientas adecuados para acelerar la industria, necesitamos vivirlo junto con todos ustedes”, recoge CNBC.

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“Creemos en el poder de los ciclos de retroalimentación estrechos, y no hay sustituto para tener nuestras propias experiencias junto a ustedes en la trinchera tratando de desarrollar medicamentos”, añadió.

El anuncio del programa de descubrimiento de fármacos se realizó junto con la presentación de Claude Science, un producto diseñado para empresas dedicadas al desarrollo de medicamentos.

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En ese contexto, la compañía planteó su apuesta como una manera de trabajar “codo a codo” con potenciales socios del sector.

El programa se anunció junto con Claude Science, un producto para compañías que desarrollan medicamentos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Fable 5 Anthropic de ya puede salir al mercado

Estados Unidos levantó los controles de exportación que habían restringido el acceso a los modelos avanzados de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5, desarrollados por Anthropic, una medida que destrabó la disponibilidad comercial del sistema que la compañía presentó como su tecnología más potente.

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La decisión llegó después de que Washington impusiera limitaciones el 12 de junio y de un proceso de revisión con funcionarios del Gobierno, según informó la empresa.

Anthropic anunció que, tras el levantamiento de los controles, Fable 5 quedaría disponible para usuarios de todo el mundo en la plataforma Claude, Claude.ai, Claude Code y Claude Cowork.

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Estados Unidos levantó los controles de exportación que limitaban el acceso a los modelos avanzados Fable 5 y Mythos 5. (Anthropic)

La empresa también indicó que reactivaría el acceso en AWS, Google Cloud y Microsoft Foundry “lo antes posible”.

En paralelo, Mythos 5 fue restablecido para un conjunto de organizaciones estadounidenses, mientras Anthropic dijo que seguía coordinando con la Administración para ampliar el acceso a más socios en el programa Glasswing.

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El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmó que habían “analizado y aprobado Fable 5” para asegurar coherencia dentro del Gobierno y fortalecer el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial.

Cabe señalar que la directiva del 12 de junio se emitió después de que, según el Gobierno, se conociera un informe en el que investigadores de Amazon habrían encontrado un método para eludir medidas de seguridad de Fable 5.

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Tras el cambio, Fable 5 quedaría disponible globalmente en Claude, Claude.ai, Claude Code y Claude Cowork. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Anthropic sostuvo que colaboró con el Gobierno y otros socios, incluida Amazon, para revisar el informe y las pruebas, y aseguró que actuó para solucionar la vulnerabilidad.

Además, afirmó que entrenó un clasificador de seguridad mejorado que detecta y bloquea el comportamiento descrito, y que la técnica referida se bloquea en más del 99% de los casos.

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Anthropic explora alianza con Samsung para crear chips de IA

Anthropic, la empresa detrás del asistente Claude, explora una posible alianza con Samsung para fabricar sus propios chips de inteligencia artificial.

Según The Information, ambas compañías habrían conversado sobre el proceso de fabricación de 2 nanómetros y sobre las capacidades de empaquetado avanzado del fabricante surcoreano.

Anthropic, creadora de Claude, analiza una posible alianza con Samsung para fabricar chips propios de inteligencia artificial. REUTERS/Kim Hong-ji

El proyecto, sin embargo, estaría en una etapa preliminar: Anthropic aún no definiría qué funciones tendría el procesador ni su nivel de potencia, y no existirían un diseño de referencia, un acuerdo formal ni planes de producción a corto plazo.

La empresa afirmó que, incluso si avanzara, sus acuerdos vigentes con Amazon, Google y NVIDIA para entrenar y ejecutar Claude seguirían siendo la base de su estrategia.

Como señal de ese interés, el artículo menciona la incorporación de Clive Chan, ingeniero que integró el equipo que diseñó el chip personalizado de OpenAI. Anthropic también evaluaría chips de Microsoft y de la startup británica Fractile.