El truco de Windows 11 para trabajar con varias pantallas sin comprar otro monitor

Windows 11 tiene un truco que te permite trabajar con varios escritorios. (Foto: Microsoft)

Quienes trabajan con numerosas aplicaciones abiertas al mismo tiempo no necesariamente necesitan comprar un segundo monitor para mejorar su productividad. Windows 11 incorpora una función nativa llamada escritorios virtuales, una herramienta que permite crear varios espacios de trabajo independientes dentro de una misma pantalla y organizar programas, documentos y ventanas sin instalar software adicional.

Aunque esta característica está disponible desde hace varios años, sigue siendo una de las funciones menos conocidas del sistema operativo de Microsoft. Su objetivo es ofrecer una experiencia similar a trabajar con múltiples monitores, permitiendo separar tareas por contextos y reducir el desorden que se genera al tener decenas de ventanas abiertas.

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Al estar integrada directamente en Windows 11, los escritorios virtuales pueden utilizarse desde cualquier computadora compatible sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros. Además, la mayoría de sus funciones pueden controlarse mediante atajos de teclado, lo que facilita cambiar de un entorno de trabajo a otro en apenas unos segundos.

Al poder usar varios escritorios virtuales, ya no es necesario que compres otra pantalla.

Qué son los escritorios virtuales de Windows 11

Los escritorios virtuales son espacios independientes dentro del mismo sistema operativo. Cada uno puede contener un conjunto diferente de aplicaciones y ventanas abiertas, permitiendo que el usuario organice mejor sus tareas.

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Por ejemplo, una persona puede dedicar un escritorio exclusivamente al trabajo, con documentos, hojas de cálculo y videollamadas abiertas. Otro puede utilizarse para el correo electrónico y la navegación web, mientras que un tercero puede reservarse para aplicaciones de entretenimiento, como música o videos.

A diferencia de un segundo monitor físico, los escritorios virtuales no muestran todos los espacios al mismo tiempo. El usuario cambia entre ellos cuando lo necesita, manteniendo cada entorno organizado y libre de elementos innecesarios.

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Los escritorios virtuales de Windows 11 le permiten al usuario tener más orden en su PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear un escritorio virtual en Windows 11

El acceso a esta función comienza mediante el atajo de teclado Win + Tab. Al presionar esta combinación aparece la vista general de Windows, donde se muestran todas las ventanas abiertas junto con los escritorios virtuales disponibles.

En esa pantalla basta con seleccionar el botón “Nuevo escritorio”, identificado con el símbolo “+”. Cada vez que se pulsa esta opción se crea un nuevo espacio de trabajo completamente independiente.

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No existe un límite práctico para la mayoría de usuarios, por lo que cada persona puede generar tantos escritorios como considere necesarios según su flujo de trabajo.

Windows 11 te da la opción de crear varios escritorios virtuales.

Cómo mover aplicaciones entre escritorios

Una vez creados los distintos escritorios, Windows permite reorganizar fácilmente las aplicaciones.

Para hacerlo, solo es necesario volver a abrir la vista general con Win + Tab, hacer clic derecho sobre la ventana que se desea mover y seleccionar la opción “Mover a”.

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A continuación aparecerá la lista de escritorios disponibles para elegir el nuevo destino de esa aplicación.

Este sistema resulta especialmente útil cuando una ventana terminó abierta en el escritorio equivocado o cuando un proyecto comienza a requerir un espacio independiente.

Windows 11 te permite trabajar con escritorio virtuales sin la necesidad de comprar otra pantalla.

También es posible compartir ventanas entre todos los escritorios

Aunque cada escritorio funciona de forma independiente, Windows también ofrece la posibilidad de mantener determinadas aplicaciones visibles en todos ellos.

Esto resulta útil para herramientas que permanecen abiertas durante toda la jornada laboral, como un navegador web, una aplicación de mensajería o una plataforma de videollamadas.

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Para activarlo basta con hacer clic derecho sobre la aplicación desde la vista general y elegir alguna de estas opciones:

Mostrar esta ventana en todos los escritorios.

Mostrar las ventanas de esta aplicación en todos los escritorios.

De esta forma, el usuario evita abrir repetidamente una misma aplicación en cada entorno de trabajo.

Puedes hacer que una aplicación funcione en todos los escritorios virtuales de Windows 11.

Cómo cambiar rápidamente entre escritorios

La navegación también puede realizarse mediante el teclado. El atajo Win + Ctrl + Flecha derecha permite pasar al escritorio siguiente, mientras que Win + Ctrl + Flecha izquierda regresa al anterior.

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Gracias a estas combinaciones es posible cambiar de contexto prácticamente de forma instantánea sin interrumpir el trabajo.

Si en algún momento el usuario no recuerda dónde dejó una aplicación determinada, basta con volver a utilizar Win + Tab, que muestra todos los escritorios y las ventanas abiertas para localizarlas fácilmente.

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Una herramienta sencilla para mantener el orden

Uno de los principales beneficios de los escritorios virtuales consiste en reducir la sensación de desorden cuando se trabaja con muchas aplicaciones simultáneamente.

Separar las tareas por espacios permite concentrarse en una actividad específica sin tener decenas de ventanas compitiendo por la atención del usuario.

Windows 11 te da la facilidad de tener más orden al momento de trabajar. (Microsoft)

Una organización habitual consiste en dedicar un escritorio a programas de oficina, otro al navegador y el correo electrónico, y otro a aplicaciones multimedia como Spotify o YouTube, evitando que interfieran con el resto del trabajo.

No obstante, existe una limitación importante: los escritorios virtuales no son permanentes. Al apagar o reiniciar la computadora desaparecen y deberán crearse nuevamente. En cambio, si el equipo permanece en modo suspensión, el sistema conserva la organización, permitiendo retomar el trabajo exactamente donde quedó.

Para quienes buscan mejorar la productividad sin invertir en un segundo monitor, esta función integrada en Windows 11 representa una alternativa sencilla, gratuita y accesible que puede transformar la forma de organizar el espacio de trabajo diario.