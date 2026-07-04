Franco Colapinto habló sobre el despiste que protagonizó en la clasificación de Silverstone: “Fue rarísimo”

La excelente largada que le hizo ganar cinco posiciones en la carrera Sprint durante el primer turno del sábado fue simplemente una luz de esperanza que se desvaneció el resto del día para Franco Colapinto. El argentino, que venía de tener una mala performance el viernes, sufrió el rendimiento de su Alpine en la Sprint (quedó 12°) y protagonizó más tarde una extrema salida de pista que lo dejó afuera de Q1 por primera vez en la temporada.

Tras quedar 19° en la clasificación para la carrera principal que se celebrará este domingo a partir de las 11 de la mañana (hora Argentina), el corredor de 23 años se sinceró ante las cámaras: “Fue rarísimo. Parece lo de Max de Austria (falla en el alerón trasero). Doblé y apenas doblé perdí muy de golpe la parte de atrás. La vuelta anterior había tenido de trompa. Esa vuelta no tuve nada de grip trasero. No entiendo bien el por qué, la razón no la sé todavía. Veremos la data e intentaremos entender un poco qué pasó. Pero es una curva que la haces a fondo, es muy raro”.

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“Es una pena porque me sentía mejor. En la qualy creo que habíamos hecho unos cambios positivos. Después de la carrera Sprint que había ido bien en cuanto a ritmo, hoy un día muy malo de vuelta”, reflexionó.

Franco, que ya había sufrido un despiste durante la clasificación del 2025 en Silverstone, otra vez tuvo problemas en esta pista. Por primera vez en el año no logró superar la Q1 y comenzará en el pelotón del fondo. Cuando le recordaron que el año pasado Nico Hülkenberg saltó del último al tercer lugar, el argentino sentenció: “Muy difícil. Intentar entender un poco, pero esa sensación de un auto inestable y de un auto que hace una vuelta una cosa y la otra, otra. Intentaremos mejorarlo. Creo que un poco mejoró respecto ayer en cuanto al balance en curva lenta y eso...”

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Inmediatamente reconoció: “Bah, es que no sé bien qué pasó... La verdad que fue en ese momento como que se desconectó la parte de atrás y lo perdí. Doblando a fondo esa curva, que es a fondo fácil. Todavía entiendo qué pasó. Creo que hay que ver un poco y después entender qué hay que mejorar”.

El despiste se produjo durante su segundo intento para registrar una vuelta rápida en la Q1. Con neumáticos nuevos, el piloto argentino mejoraba con claridad en su segunda vuelta. El avance se interrumpió en la secuencia rápida de Becketts. El Alpine se deslizó entre las curvas 11 y 12, se fue de cola sobre el pasto y terminó fuera de los límites de pista en Chapel, aunque sin contacto ni daños visibles en el auto.

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Por radio, Colapinto describió la maniobra con desconcierto, algo que posteriormente se replicó en la rueda de prensa: “Es que he perdido el control por completo. He perdido totalmente la tracción trasera”. Stuart Barlow, su ingeniero de carrera, le respondió: “No hay nada que llame especialmente la atención en este momento. Hay un ligero cambio de viento, pero no es muy fuerte”.

El circuito británico ya había dejado un antecedente negativo reciente para Colapinto. En la clasificación de 2025, se salió en la última curva después de pisar un piano y golpeó levemente la parte trasera del auto contra el muro, una acción que le impidió completar la tanda.

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En aquella ocasión explicó: “Patiné saliendo de la última curva. Toqué el piano y perdí el auto de una forma bastante agresiva. Una pena no haber podido seguir”. El fin de semana se agravó después, porque una falla eléctrica en su monoplaza antes de la carrera principal le impidió siquiera largar el Gran Premio.

Silverstone también ocupa un lugar especial en su recorrido previo. Allí ganó en Fórmula 3 en 2023, estuvo cerca del podio en Fórmula 2 y manejó por primera vez un Fórmula 1 con Williams durante la primera práctica libre de 2024.

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La eliminación en Q1 fue la primera del pilarense en la temporada 2026 y su peor resultado de clasificación del año. Hasta este sábado, sus registros más retrasados habían sido tres 16° puestos: en Australia, en Austria y en la clasificación Sprint de China.

Con Colapinto desde el 19° puesto y Gasly desde el 12°, el equipo francés afrontará una carrera cuesta arriba para entrar en la zona de puntos. El GP de Gran Bretaña en Silverstone comenzará a las 11:00 (hora argentina) del domingo.

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