El Salvador

Condenan a cinco pandilleros por el feminicidio de una adolescente en El Salvador

El fallo del Juzgado Especializado de San Salvador es por un crimen cometido en 2017 en Santiago Nonualco, atribuido a miembros de la estructura criminal MS-13

Guardar
Google icon
Primer plano de una mujer latina joven con la boca cubierta por una mano, otra mano en su hombro y un reloj de pulsera en un entorno oscuro.
El Instituto de Medicina Legal registró 19 heridas profundas, 13 superficiales, signos de abuso sexual y degollamiento como causa de muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso una pena de 50 años de prisión a cinco miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por el feminicidio agravado de una adolescente de 14 años en el distrito de Santiago Nonualco. El fallo, emitido tras un extenso proceso judicial, responde a un crimen cometido con extrema violencia en diciembre del año 2017, según informó este viernes la cuenta oficial de Centros Judiciales.

La investigación estableció que Héctor Fabricio Aguiluz Coreas, José Elías Henríquez Amaya, Marvin Alejandro Flores Rivas, Julio César Hernández Salinas y Francisco Javier Salinas Sánchez participaron en el asesinato de la menor, a quien consideraron sospechosa de mantener vínculos con una pandilla rival.

PUBLICIDAD

En su publicación, Centros Judiciales detalló que los sentenciados eran reconocidos integrantes de la MS-13, organización que operaba en la colonia Santa Inés, donde la víctima residía, según la investigación.

El Juzgado Especializado de San Salvador condenó a 50 años de prisión a cinco miembros de la MS-13 por el feminicidio agravado de una adolescente de 14 años en Santiago Nonualco. (Cortesía: Centros Judiciales)
El Juzgado Especializado de San Salvador condenó a 50 años de prisión a cinco miembros de la MS-13 por el feminicidio agravado de una adolescente de 14 años en Santiago Nonualco. (Cortesía: Centros Judiciales)

Condena por feminicidio agravado a pandilleros

El 13 de diciembre de 2017, la adolescente fue abordada por dos de los condenados. Tras conversar durante algunos minutos, accedió a acompañarlos. Al día siguiente, 14 del mismo mes, en un terreno del barrio San Juan, un grupo de ocho hombres armados, entre ellos los cinco acusados, acorraló a la joven, que fue hallada desnuda y sometida bajo amenazas. De acuerdo con Centros Judiciales, Héctor Aguiluz ordenó el ataque, tras lo cual el grupo comenzó a torturar a la víctima utilizando corvos.

PUBLICIDAD

El cuerpo de la adolescente fue localizado al día siguiente en el mismo sitio donde ocurrió el ataque. El informe del Instituto de Medicina Legal consignó 19 heridas profundas y 13 superficiales producidas con arma blanca, además de partes del cuerpo cercenadas, signos de abuso sexual y degollamiento como causa de muerte. Estos hallazgos fueron fundamentales para sustentar la acusación de feminicidio agravado.

De igual manera, Centros Judiciales documentó que la prueba presentada incluyó testimonios, peritajes y evidencia documental que permitieron reconstruir la secuencia de los fatales hechos. Al mismo tiempo, el tribunal determinó que los agresores ejercieron violencia simbólica y física como mecanismo de control social sobre la víctima, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad, superada en número y sin posibilidad de defensa.

“Los hechos ocurrieron en 2017, cuando la víctima tenía 14 años de edad”, expresó Centros Judiciales.

Tres pares de manos con esposas se ven a través de los barrotes de una celda de prisión; al fondo se aprecian personas con vestimenta blanca.
Centros Judiciales informó que los cinco condenados integraban la MS-13 y operaban en la colonia Santa Inés, donde vivía la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el fallo, el tribunal reconoció el impacto social del feminicidio en comunidades marcadas por la presencia de pandillas. Centros Judiciales remarcó que la respuesta judicial pretende fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y niñas, así como reafirmar el compromiso institucional con una vida libre de violencia.

“A través del desfile probatorio documental, pericial y testimonial, el juzgado identificó que las acciones de violencia simbólica que ejercieron a los agresores como mecanismo de control social; así como, la vulnerabilidad de la víctima quien era menor de edad, superada en número por sus atacantes, quienes además la torturaron hasta causarle la muerte”, señaló Centros Judiciales.

En consecuencia de todo ello, los cinco miembros de la estructura criminal fueron condenados a un total de 50 años tras las rejas.

Temas Relacionados

MS-13FeminicidioPandillasEl SalvadorJuzgado Especializado de San Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Misión humanitaria de El Salvador despliega actividades para la niñez en albergues de La Guaira

El contingente desarrolló actividades lúdicas y entregan insumos didácticos a niñas y niños que permanecen albergados, fortaleciendo la atención integral tras los recientes sismos en Venezuela

Misión humanitaria de El Salvador despliega actividades para la niñez en albergues de La Guaira

Guatemala: Jueza otorga la libertad bajo medidas sustitutivas a Carlos Acevedo Navas, acusado de embestir a joven motorista en zona 9

La resolución impone arresto domiciliario, arraigo, una firma mensual ante la Fiscalía y una caución de Q25 mil, mientras el caso se encamina al debate en tres semanas, según medios locales

Guatemala: Jueza otorga la libertad bajo medidas sustitutivas a Carlos Acevedo Navas, acusado de embestir a joven motorista en zona 9

Los empleos de mayor calificación representan solo el 5% en San Salvador, pese al avance de algunas profesiones, según informe

La estructura ocupacional del área metropolitana refleja un peso limitado de los puestos que exigen mayor formación, mientras medicina general, diseño gráfico y docencia secundaria registraron alzas entre 2018 y 2025

Los empleos de mayor calificación representan solo el 5% en San Salvador, pese al avance de algunas profesiones, según informe

Transición demográfica y baja productividad: el futuro económico en juego en Centroamérica y República Dominicana

Según Estado Nación, la falta de mejoras en la eficiencia productiva y el escaso acceso a una educación de calidad amenazan el crecimiento de la región, mientras avanza la transición demográfica y aumenta la presión sobre el mercado laboral

Transición demográfica y baja productividad: el futuro económico en juego en Centroamérica y República Dominicana

El Salvador: Más de 266,000 bebés han nacido bajo modelo Ley Nacer con Cariño

Los registros del Instituto Crecer Juntos contabilizan partos atendidos con la normativa desde su implementación, una política introdujo protocolos obligatorios de atención en el sistema público

El Salvador: Más de 266,000 bebés han nacido bajo modelo Ley Nacer con Cariño

TECNO

Sony explica qué pasará con la PlayStation Store de PS3 y PS Vita tras el cierre del servicio

Sony explica qué pasará con la PlayStation Store de PS3 y PS Vita tras el cierre del servicio

Gamers se rebelan contra PlayStation: recolectan más de 70.000 firmas para evitar la muerte de los discos

Canadá vs. Marruecos en el Mundial 2026: a qué hora juegan, dónde verlo en línea y más tendencias en Google

Paraguay vs Francia por Roja Directa y Pirlo TV para ver fútbol gratis: estos son los riesgos a los que te expones

Subastan la chaqueta de cuero de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, por hasta 60.000 dólares

ENTRETENIMIENTO

Se revela el acuerdo prenupcial que protege los 2 mil millones de Taylor Swift frente a Travis Kelce

Se revela el acuerdo prenupcial que protege los 2 mil millones de Taylor Swift frente a Travis Kelce

La razón por la que Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El caos detrás de la producción de ‘Supergirl’ que explica su fracaso en taquilla: “A la Generación Z ya no le importan los superhéroes”

‘Heat 2’ anuncia su reparto oficial y confirma el inicio de su rodaje: así será la esperada película que reunirá a Leonardo DiCaprio y Christian Bale

Los dinosaurios dejan la selva y copan Oak Street: los nuevos detalles de la película con Anne Hathaway y Ewan McGregor

MUNDO

Rusia amenazó con responder a los ataques ucranianos contra una terminal petrolera en San Petersburgo: “No quedarán impunes”

Rusia amenazó con responder a los ataques ucranianos contra una terminal petrolera en San Petersburgo: “No quedarán impunes”

El régimen de Irán nombró a un nuevo jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria en plena tensión por el estrecho de Ormuz

Arabia Saudita advirtió que responderá “con una fuerza sin precedentes” si los hutíes de Yemen atacan su territorio

El régimen chino reanudó las patrullas costeras al este de Taiwán pese a la queja de Taipéi y países europeos

El papa León XIV felicitó a EEUU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes: “Nos necesitamos unos a otros”