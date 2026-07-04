Condenan a cinco pandilleros por el feminicidio de una adolescente en El Salvador

El Instituto de Medicina Legal registró 19 heridas profundas, 13 superficiales, signos de abuso sexual y degollamiento como causa de muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso una pena de 50 años de prisión a cinco miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por el feminicidio agravado de una adolescente de 14 años en el distrito de Santiago Nonualco. El fallo, emitido tras un extenso proceso judicial, responde a un crimen cometido con extrema violencia en diciembre del año 2017, según informó este viernes la cuenta oficial de Centros Judiciales.

La investigación estableció que Héctor Fabricio Aguiluz Coreas, José Elías Henríquez Amaya, Marvin Alejandro Flores Rivas, Julio César Hernández Salinas y Francisco Javier Salinas Sánchez participaron en el asesinato de la menor, a quien consideraron sospechosa de mantener vínculos con una pandilla rival.

PUBLICIDAD

En su publicación, Centros Judiciales detalló que los sentenciados eran reconocidos integrantes de la MS-13, organización que operaba en la colonia Santa Inés, donde la víctima residía, según la investigación.

El Juzgado Especializado de San Salvador condenó a 50 años de prisión a cinco miembros de la MS-13 por el feminicidio agravado de una adolescente de 14 años en Santiago Nonualco. (Cortesía: Centros Judiciales)

Condena por feminicidio agravado a pandilleros

El 13 de diciembre de 2017, la adolescente fue abordada por dos de los condenados. Tras conversar durante algunos minutos, accedió a acompañarlos. Al día siguiente, 14 del mismo mes, en un terreno del barrio San Juan, un grupo de ocho hombres armados, entre ellos los cinco acusados, acorraló a la joven, que fue hallada desnuda y sometida bajo amenazas. De acuerdo con Centros Judiciales, Héctor Aguiluz ordenó el ataque, tras lo cual el grupo comenzó a torturar a la víctima utilizando corvos.

PUBLICIDAD

El cuerpo de la adolescente fue localizado al día siguiente en el mismo sitio donde ocurrió el ataque. El informe del Instituto de Medicina Legal consignó 19 heridas profundas y 13 superficiales producidas con arma blanca, además de partes del cuerpo cercenadas, signos de abuso sexual y degollamiento como causa de muerte. Estos hallazgos fueron fundamentales para sustentar la acusación de feminicidio agravado.

De igual manera, Centros Judiciales documentó que la prueba presentada incluyó testimonios, peritajes y evidencia documental que permitieron reconstruir la secuencia de los fatales hechos. Al mismo tiempo, el tribunal determinó que los agresores ejercieron violencia simbólica y física como mecanismo de control social sobre la víctima, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad, superada en número y sin posibilidad de defensa.

PUBLICIDAD

“Los hechos ocurrieron en 2017, cuando la víctima tenía 14 años de edad”, expresó Centros Judiciales.

Centros Judiciales informó que los cinco condenados integraban la MS-13 y operaban en la colonia Santa Inés, donde vivía la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el fallo, el tribunal reconoció el impacto social del feminicidio en comunidades marcadas por la presencia de pandillas. Centros Judiciales remarcó que la respuesta judicial pretende fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y niñas, así como reafirmar el compromiso institucional con una vida libre de violencia.

“A través del desfile probatorio documental, pericial y testimonial, el juzgado identificó que las acciones de violencia simbólica que ejercieron a los agresores como mecanismo de control social; así como, la vulnerabilidad de la víctima quien era menor de edad, superada en número por sus atacantes, quienes además la torturaron hasta causarle la muerte”, señaló Centros Judiciales.

PUBLICIDAD

En consecuencia de todo ello, los cinco miembros de la estructura criminal fueron condenados a un total de 50 años tras las rejas.