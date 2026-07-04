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Gamers se rebelan contra PlayStation: recolectan más de 70.000 firmas para evitar la muerte de los discos

Desde enero de 2028, los nuevos títulos llegarán únicamente en formato digital, ya sea en la PlayStation Store o en tiendas físicas a través de códigos de reserva

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Más de 70.000 personas firmaron una petición en Change.org para exigir a Sony que preserve los juegos físicos en disco. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Más de 70.000 personas firmaron una petición en Change.org para exigir a Sony que preserve los juegos físicos en disco. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Más de 70.000 personas han firmado una petición en Change.org para exigir a Sony que mantenga los juegos físicos en disco para sus consolas PlayStation, luego de que la compañía japonesa anunciara que discontinuará la producción de discos para todos los nuevos títulos a partir de enero de 2028.

La iniciativa, organizada por PNP Games Inc. y encabezada por Jade Pearce, acumuló más de 32.000 firmas solo en el día de su lanzamiento.

Sid Shuman, director senior de Comunicaciones de Contenido de Sony Interactive Entertainment, explicó que la decisión responde a “las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general”, que según la empresa se inclinan cada vez más hacia los formatos digitales.

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La campaña, organizada por PNP Games Inc. y liderada por Jade Pearce, reunió más de 32.000 firmas en su primer día. (Change.org)
La campaña, organizada por PNP Games Inc. y liderada por Jade Pearce, reunió más de 32.000 firmas en su primer día. (Change.org)

A partir de enero de 2028, los nuevos juegos solo estarán disponibles en la PlayStation Store o en retailers en formato digital. Los títulos lanzados antes de esa fecha en disco no se verán afectados.

La petición y sus argumentos

La petición, titulada Don’t Kill the Disc, sostiene que un disco es un juego que el comprador posee en términos reales: puede prestarlo, venderlo, regalarlo o coleccionarlo.

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Un juego en código de descarga, argumenta el texto, “es una licencia digital en embalaje plástico” y no garantiza la misma propiedad, ya que el acceso puede revocarse.

La iniciativa también señala que el modelo digital elimina empleos en toda la cadena de distribución física: minoristas, distribuidores, fabricantes, logística y el mercado de segunda mano.

Desde enero de 2028, los nuevos títulos solo estarán disponibles en formato digital, tanto en la PlayStation Store como en tiendas. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
Desde enero de 2028, los nuevos títulos solo estarán disponibles en formato digital, tanto en la PlayStation Store como en tiendas. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Los firmantes recuerdan además un antecedente que la petición califica de paradójico: en la feria E3 de 2013, Sony ganó el favor de una generación de jugadores al prometer que los juegos de PlayStation se podían prestar, vender o “conservar para siempre”, y al mismo tiempo ridiculizó a la competencia por intentar restringir exactamente eso.

“Trece años después, Sony es quien lo quita”, señala el texto de la campaña.

“Firma para exigirle a Sony que mantenga los juegos en formato físico más allá de 2028, para que la próxima generación pueda poseer los juegos que juega, en lugar de solo alquilarlos. Si no alzamos la voz ahora, el formato físico desaparecerá, y con él, la posibilidad de elegir”, indica la campaña.

La medida llega días después de que Grand Theft Auto VI confirmara su lanzamiento sin versión en disco. REUTERS/Issei Kato/File Photo
La medida llega días después de que Grand Theft Auto VI confirmara su lanzamiento sin versión en disco. REUTERS/Issei Kato/File Photo

En qué momento se produce esta decisión de Sony

La decisión de Sony se produce días después de que Grand Theft Auto VI confirmara su lanzamiento sin versión en disco.

La petición advierte que cuando el líder del mercado abandona el formato físico, el resto de la industria tiende a seguirlo.

La compañía indicó que seguirá priorizando “la innovación en el acceso a los juegos” y que los jugadores podrán elegir entre comprar en tiendas o en la PlayStation Store, aunque en ambos casos el formato será digital.

Sony no precisó el impacto de la decisión en los retailers ni en la cadena de distribución física. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Sony no precisó el impacto de la decisión en los retailers ni en la cadena de distribución física. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Qué tanto se venden los discos de los videojuegos

Las ventas de discos físicos de videojuegos llevan años en retroceso. Los resultados financieros de Sony del cuarto trimestre del año fiscal 2025 muestran que las descargas digitales representaron el 85% de las ventas de software completo en PS4 y PS5, contra un 15% de copias físicas.

Sony anuncia cierre de PlayStation Store para PS3 y PS Vita

En paralelo, Sony anunció el cierre escalonado de PlayStation Store para PS3 y PS Vita, con plazos diferenciados por región:

  • México, Honduras y Nicaragua: el cierre de PlayStation Store para PS3 comenzará en agosto de 2026.
  • Países adicionales de Latinoamérica y Medio Oriente con tiendas locales: el cierre de PlayStation Store para PS3 comenzará a finales de 2026.
  • Todos los demás países: PlayStation Store para PS3 y PS Vita cerrará en julio de 2027.

“A medida que PlayStation Store continúa evolucionando para dar soporte a los sistemas modernos de comercio digital, incluidos los estándares actualizados para el procesamiento de pagos, PS3 y PS Vita ya no pueden admitir estas actualizaciones al nivel requerido”, explicó la compañía.

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