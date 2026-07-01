Sony dejará de producir juegos físicos para PlayStation en 2028

Desde enero de 2028, ningún juego nuevo de PlayStation se lanzará en disco físico. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Sony dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028.

Desde esa fecha, los títulos estarán disponibles únicamente en formato digital, ya sea a través de la PlayStation Store o en tiendas físicas mediante códigos de descarga. Los juegos lanzados antes de esa fecha no se ven afectados por la medida.

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La empresa, que se convierte así en la primera gran fabricante de consolas en abandonar por completo los medios físicos, justificó la decisión en un comunicado al señalar que la preferencia de los consumidores por los juegos digitales “supera con creces” la demanda de discos.

Los títulos con lanzamiento previo a enero de 2028 conservarán su edición en disco. REUTERS/Issei Kato

“Esta es una evolución natural para Sony Interactive Entertainment, que busca adaptarse a las tendencias de consumo”, indicó la compañía.

El fin de una era de tres décadas

La venta de juegos en disco ha sido el modelo dominante de la industria desde los años noventa. Con este anuncio, Sony da un paso que redefine la relación entre los jugadores y la propiedad de sus bibliotecas de videojuegos, ya que el formato digital no permite la reventa ni el préstamo de títulos.

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Impacto en tiendas y coleccionistas

Las cadenas minoristas tampoco escapan al cambio: establecimientos físicos venderán los nuevos títulos exclusivamente en formato digital a partir de enero de 2028.

El anuncio transforma el modo en que los jugadores poseen sus juegos. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Para los coleccionistas de ediciones físicas, la ventana de lanzamientos en disco se cierra con los juegos confirmados antes de esa fecha.

“Mantenemos nuestro compromiso de brindar una experiencia de juego excepcional a nuestros fans y les agradecemos su continuo apoyo”, concluyó la compañía en su comunicado.

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Cambios en PlayStation Store para PS3 y PS Vita

Sony cerrará la PlayStation Store en PS3 y PS Vita en distintas etapas a partir de agosto de 2026, lo que impedirá la compra de nuevos contenidos en esas plataformas.

Los usuarios que ya adquirieron títulos podrán seguir descargándolos después del cierre, al menos por un tiempo.

Los coleccionistas solo podrán adquirir en disco los títulos confirmados antes de esa fecha. REUTERS/Issei Kato

La compañía explicó que las consolas de esa generación ya no pueden incorporar las actualizaciones requeridas por los sistemas modernos de comercio digital, incluidos los nuevos estándares de procesamiento de pagos.

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“La PlayStation Store continúa evolucionando para adaptarse a los sistemas de comercio modernos, y la PS3 y la PS Vita ya no pueden incorporar estas actualizaciones al nivel requerido”, indicó Sid Shuman, director sénior de comunicaciones de contenido de Sony Interactive Entertainment.

Calendario de cierre por región

El cronograma varía según el mercado. México, Honduras y Nicaragua serán los primeros afectados: la PlayStation Store en PS3 cerrará a partir de agosto de 2026.

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Otros países de América Latina y Oriente Medio seguirán a finales del mismo año. En el resto del mundo, tanto la PS3 como la PS Vita perderán acceso a la tienda en julio de 2027.

La tienda cerrará en PS3 y PS Vita globalmente en julio de 2027. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Casi dos décadas de soporte

La PS3 llegó al mercado en 2006 y la PS Vita en 2011. El cierre de la tienda llega después de casi 20 años de soporte para la consola de sobremesa.

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Sony reconoció en el comunicado que la decisión no fue sencilla: “La PS3 y la PS Vita representan una era importante en la historia de PlayStation”.

La medida se enmarca en una jornada de anuncios de gran alcance para la compañía japonesa: el mismo día, Sony confirmó que dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028, con lo que se convierte en la primera gran fabricante de consolas en abandonar por completo los medios físicos.

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Cómo resevar GTA VI para PlayStation 5

El proceso para resevar GTA VI para PlayStation 5 es el siguiente:

Enciende tu consola PS5 y dirígete a la aplicación de la PlayStation Store desde el menú principal. Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior y escribe “Grand Theft Auto VI”. Selecciona la edición que mejor se adapte a tus necesidades. Haz clic en el botón de Reservar o Pre-order. Completa el proceso de pago con tu tarjeta o saldo.