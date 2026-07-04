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Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran futbolistas de Súper Campeones, según la IA

Entre las claves para fusionar a las protagonistas de la película de Netflix y el anime está la elección de imágenes en alta calidad y un buen prompt

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Tres figuras femeninas animadas con atuendos modernos y armas luminosas. Un recuadro circular muestra un personaje de anime masculino de fútbol
En pocos minutos es posible generar una ilustración que fusione estas dos animaciones. (Fotocomposición Infobae)

Adaptar personajes de diferentes universos visuales con la ayuda de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en tendencia. Imaginar cómo lucirían Las Guerreras K-pop, protagonistas de la película de Netflix, si fueran parte del mundo de Súper Campeones, requiere seguir pasos que garantizan una fusión convincente entre ambos estilos.

Para quienes deseen intentarlo, existe una guía sencilla que optimiza el uso de herramientas como Gemini, la IA de Google, y que toma como referencia imágenes características de ambas producciones.

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El proceso implica creatividad y atención a detalles técnicos, desde la selección de imágenes representativas hasta la generación y descarga del resultado final. A continuación, se presenta una guía para orientar la transformación digital de Las Guerreras K-pop en futbolistas al estilo de Súper Campeones.

Qué imágenes elegir como referencia para la IA

Se puede sacar capturas de pantalla de plataformas como Netflix. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
Se puede sacar capturas de pantalla de plataformas como Netflix. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

El primer paso consiste en identificar y seleccionar imágenes que representen fielmente a los personajes y estilos de cada universo. Para Las Guerreras K-pop, es fundamental optar por imágenes que reflejen la estética, vestimenta y personalidad de las protagonistas de la película de Netflix.

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Una opción válida es utilizar imágenes promocionales oficiales en las que las tres integrantes aparezcan con sus atuendos distintivos y actitudes características.

En el caso de Súper Campeones, conviene elegir imágenes que muestren a los personajes principales en acción, preferentemente en escenas grupales o futbolísticas, donde se observa a los jugadores corriendo en el campo. Así se facilita que la IA reconozca los elementos visuales esenciales de cada franquicia.

De qué forma redactar el prompt para Gemini

La instrucción que se le escribe a Gemini debe ser clara y específica. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La instrucción que se le escribe a Gemini debe ser clara y específica. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Redactar un prompt claro y detallado es clave para obtener una imagen precisa. El prompt debe indicar que se desea fusionar los estilos de Las Guerreras K-pop y Súper Campeones, especificando que las protagonistas deben aparecer como futbolistas en una escena inspirada en el anime japonés.

El ejemplo de prompt es: “Genera una imagen de las protagonistas de la película Las Guerreras K-pop como futbolistas al estilo de la serie Súper Campeones, con uniformes deportivos y fondo de cancha de fútbol, manteniendo la paleta de colores vibrantes y la actitud energética de ambas producciones”.

Este tipo de instrucciones ayuda a la IA a identificar la composición, el vestuario y la ambientación deseados, aprovechando las imágenes de referencia previamente seleccionadas y subidas al chat de Gemini.

Cómo corregir fallos en la imagen generada con IA

Tres mujeres con uniforme blanco y dorado corren en un campo verde. Una tiene cabello morado, otra negro y la tercera rosa. Una mujer sostiene un abanico y otra un brazalete
Esta es una representación de Las Guerreras K-pop como Súper Campeonas. (Foto: Gemini)

Es frecuente que la primera imagen generada por la IA contenga detalles que no cumplen con lo esperado. Colores fuera de lugar, proporciones erróneas o elementos del vestuario que no corresponden.

Ante esto, se debe revisar minuciosamente la imagen y anotar los aspectos que requieren ajustes, como el tipo de uniforme, los peinados o la expresión facial de las protagonistas.

Luego, se puede redactar un nuevo prompt corrigiendo los errores detectados, por ejemplo: “Corrige el uniforme para que sea blanco con detalles dorados, haz que las jugadoras luzcan más dinámicas y mantén los peinados originales de Las Guerreras K-pop”.

Cuál es el paso para descargar la imagen final

Primer plano de una persona sentada al aire libre, mirando un smartphone que muestra una foto de playa en una aplicación de redes sociales.
En caso de publicar la creación se debe aclarar que fue hecha con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez generada la imagen ideal, el siguiente paso es proceder con la descarga. Gemini, como otras plataformas de inteligencia artificial, suele ofrecer la opción de guardar la imagen en el dispositivo directamente desde el chat.

Se sugiere revisar la resolución y el formato de archivo para asegurar la mejor calidad, sobre todo si la imagen se va a compartir en redes sociales o medios digitales.

Asimismo, conviene conservar las imágenes originales de referencia y los prompts utilizados, por si se desea repetir el proceso o realizar nuevas adaptaciones en el futuro.

Al compartir la imagen generada, es indispensable aclarar que se trata de una creación realizada con inteligencia artificial. Esta transparencia es fundamental para evitar confusiones sobre la autoría y el origen del contenido.

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