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Cómo ver sin delay o demoras el partido Paraguay vs. Francia en el Mundial 2026

Este fenómeno afecta la experiencia de los espectadores, ya sea en televisor, computadora o celular, y es muy evidente al usar aplicaciones streaming

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El duelo entre Julio Enciso y Kylian Mbappé protagonizará la calidad en los ataques-crédito IMAGN IMAGES via Reuters - Vincent Carchietta-Peter Cziborra
Francia y Paraguay son lideradas en la zona ofensiva por Mbappé y Enciso. (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters - Vincent Carchietta-Peter Cziborra)

Este sábado 4 de julio, el Mundial 2026 entra en una fase decisiva con el inicio de los octavos de final. Entre los encuentros programados, destaca Paraguay vs. Francia, un cruce que genera expectativa en distintas regiones.

En este sentido, la transmisión en directo de los partidos se ha transformado en una experiencia compleja por los avances tecnológicos y la multiplicidad de plataformas.

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El fenómeno conocido como delay afecta a quienes desean seguir los partidos sin spoilers, porque el festejo de un gol puede llegar antes desde la casa vecina que a la propia pantalla. Esta situación genera frustración entre los hinchas, quienes buscan alternativas para reducir el desfase y no perderse el instante exacto del gol.

Por qué se produce el delay al ver partidos del Mundial 2026

delay de audio - TV - audio - televisor - tecnología - 29 de junio
El delay afecta a cualquier dispositivo conectado a la red. (Imagen ilustrativa Infobae)

El delay o retraso en la señal ocurre porque cada tecnología de transmisión procesa y distribuye la imagen de manera diferente. Desde la tradicional televisión por cable hasta los servicios digitales más modernos, cada sistema agrega segundos de desfase entre la jugada en el estadio y la imagen que llega al espectador.

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Este fenómeno no distingue entre dispositivos: televisores inteligentes, computadoras y celulares presentan distintos niveles de retraso. La situación se agudiza cuando se utiliza streaming, porque la señal viaja por internet y puede verse afectada por la calidad de la conexión y la congestión de la red doméstica.

Cuál es la opción más rápida para ver partidos del Mundial 2026 en vivo

La alternativa más inmediata es la Televisión Digital Terrestre (TDT), que recibe la señal casi en simultáneo con la fuente original. Esta tecnología reduce al mínimo el riesgo de spoilers, pues la imagen llega apenas fracciones de segundo después de producirse el gol en el estadio.

Una familia de cuatro personas mira un partido de fútbol en la televisión de su casa. Dos niños visten camisetas de Argentina y una mujer sostiene una bufanda celeste y blanca.
La televisión tradicional tiene menor latencia que las aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a la TDT, el televisor debe contar con un sintonizador digital o, en su defecto, se puede instalar un decodificador externo y una antena, preferentemente ubicada en el exterior.

El proceso de instalación implica buscar los canales digitales en el menú del televisor y asegurarse de que la antena reciba la señal con claridad. El resultado es una imagen estable y veloz, que permite disfrutar el partido sin sobresaltos ni demoras.

Cómo reducir el delay si solo se puede ver los partidos por streaming

Para quienes dependen de plataformas digitales, existen estrategias para minimizar la demora. Una de las principales pautas es conectar el dispositivo al router mediante cable Ethernet, lo que garantiza mayor estabilidad y menor latencia que las conexiones WiFi.

Primer plano de una mano sosteniendo un cable Ethernet gris claro, a punto de insertarlo en el puerto de red en la parte trasera de un televisor negro.
Es útil conectar el dispositivo al router por cable Ethernet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, desconectar otros dispositivos que consuman ancho de banda durante el partido ayuda a que la transmisión principal mantenga fluidez.

Otra medida es optimizar la red inalámbrica. Ubicar el router en una posición central, sin obstáculos, y preferir la banda de 5 GHz cuando el dispositivo está cerca, evita interferencias.

Limitar el número de aparatos conectados y cerrar aplicaciones en segundo plano son acciones adicionales que contribuyen a reducir el riesgo de interrupciones.

Qué ajustes se pueden hacer en la aplicación streaming

Algunas plataformas ofrecen la posibilidad de ajustar la calidad de la transmisión. Si se detectan cortes o demoras, reducir la resolución de 4K a 1080p o 720p disminuye el consumo de datos y favorece la estabilidad de la señal. Esta práctica es útil cuando la conexión está saturada o muestra signos de inestabilidad.

Persona disfrutando de un partido de fútbol en dispositivos electrónicos: computadora, tableta, móvil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se puede reducir la resolución de la imagen si la señal es débil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, actualizar la aplicación del servicio streaming y el sistema operativo del televisor u ordenador es otra medida clave. Las versiones antiguas pueden provocar fallos o incrementar el retraso.

Si los problemas persisten, cerrar y volver a abrir la aplicación, o borrar la caché del navegador en el caso de una versión web, puede restablecer la conexión y mejorar la sincronización con la señal en vivo.

Cómo preparar la red de internet para evitar cortes y spoilers

Antes del comienzo del partido, es clave reiniciar el router para liberar recursos y resolver posibles interferencias temporales.

Otra práctica es proteger la red WiFi con una contraseña robusta, que evita que extraños utilicen el ancho de banda y afecten la calidad de la transmisión. Estas precauciones, aunque simples, pueden marcar la diferencia durante eventos de alta demanda como el Mundial.

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