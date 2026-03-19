PlayStation 3 sigue viva: Sony lanza un inesperado parche tras casi 20 años de su lanzamiento

PlayStation 3 recibe una nueva actualización. (foto: NEOX - Atresmedia)

A punto de cumplir dos décadas en el mercado, la PlayStation 3 vuelve a recibir una actualización oficial. Sony lanzó el firmware 4.93, un parche de aproximadamente 200 MB que busca mantener operativas funciones clave del sistema, como el acceso a servicios en línea y la reproducción de contenido en formato Blu-ray.

La actualización ya está disponible para descarga y resulta necesaria para continuar utilizando la PlayStation Store desde la consola, donde los usuarios aún pueden adquirir juegos de PS3, PS2, PSone, PS Vita y PSP.

Además, el parche incorpora mejoras generales de rendimiento, aunque su principal objetivo es actualizar la clave de cifrado de Blu-ray, un requisito técnico indispensable para garantizar la reproducción continua de películas.

Sony actualiza el 'software' de PlayStation 3 para mejorar su rendimiento y renovar el cifrado de Blu-ray.

Este tipo de actualizaciones responde a las renovaciones periódicas de licencias gestionadas por la AACS LA, entidad responsable del sistema de protección de contenidos en discos Blu-ray. Sin este ajuste, los usuarios podrían encontrarse con errores al intentar reproducir películas, lo que explica la vigencia de este tipo de soporte incluso en hardware con tantos años en el mercado.

Más allá de estos cambios, el firmware 4.93 no introduce nuevas funciones ni modificaciones significativas en la experiencia de usuario. Esto se debe a que la consola se encuentra en una etapa avanzada de su ciclo de vida, donde el soporte se limita a garantizar estabilidad y compatibilidad básica. De hecho, Sony dejó de añadir nuevas características hace años, centrando sus esfuerzos en plataformas más recientes.

La recomendación para quienes utilizan sistemas modificados o con software no oficial es actuar con cautela. Actualizar la consola en estas condiciones podría generar incompatibilidades o afectar el funcionamiento del sistema, por lo que se sugiere esperar reportes de la comunidad antes de instalar el nuevo firmware.

A pocos meses de cumplir 20 años, PlayStation 3 recibe una nueva actualización. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Lanzada originalmente en noviembre de 2006 en Estados Unidos y Japón, la PlayStation 3 marcó un punto de inflexión en la industria del videojuego. Su llegada a Europa se produjo meses después, en marzo de 2007, y estuvo acompañada de un precio elevado que generó críticas en su momento. A esto se sumó su compleja arquitectura interna, basada en el procesador Cell, que dificultó el desarrollo de juegos para estudios externos durante sus primeros años.

Pese a estos desafíos iniciales, la consola logró consolidarse con el tiempo gracias a un catálogo sólido y a la adopción del formato Blu-ray, que terminó imponiéndose en la industria del entretenimiento doméstico.

Sin embargo, esa misma arquitectura que la hizo potente también se convirtió en una limitación a futuro: los juegos de PS3 no son retrocompatibles de forma nativa con PlayStation 4 ni con PlayStation 5.

Sony lanzó una nueva actualización para la PlayStation 3. (Sony)

Como alternativa, Sony ofrece acceso a parte de ese catálogo mediante servicios de streaming incluidos en suscripciones como PlayStation Plus Premium, lo que permite mantener vigente parte de su legado sin necesidad del hardware original.

El lanzamiento de esta actualización demuestra que, aunque la industria avanza hacia nuevas generaciones, algunos dispositivos continúan recibiendo soporte técnico básico. En el caso de la PlayStation 3, esto se traduce en pequeños parches que aseguran su funcionamiento esencial, prolongando su vida útil más allá de lo habitual en el sector tecnológico.

A casi 20 años de su debut, la PS3 se mantiene activa en aspectos clave, un hecho poco común que evidencia tanto la longevidad de la consola como la necesidad de mantener operativos ciertos estándares tecnológicos que siguen dependiendo de actualizaciones periódicas.