Estudios de Hollywood podrían ser obligados a revelar cómo utilizan la IA

Midjourney solicita que los estudios de Hollywood detallen el uso interno de inteligencia artificial ante la justicia. (Reuters)

El conflicto legal que enfrenta a la empresa de inteligencia artificial Midjourney con los principales estudios de Hollywood ha sumado un nuevo capítulo. La startup solicita en tribunales que Disney, Universal y Warner Bros. revelen en detalle cómo emplean esta tecnología en sus propios procesos de creación audiovisual.

La petición, presentada en el marco de una demanda por presunta infracción de derechos de autor, podría marcar un precedente sobre la transparencia en el uso de IA en la industria del entretenimiento, según reportó Variety.

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El origen de la disputa: demandas por derechos de autor

En 2023, Disney y Universal presentaron una demanda contra Midjourney, alegando que su modelo generador de imágenes podía crear representaciones de personajes protegidos por derechos de autor, como Bart Simpson y Darth Vader.

Meses después, Warner Bros. se sumó a la acción judicial, incluyendo entre los personajes involucrados a Superman y Batman. Las compañías argumentan que la herramienta de Midjourney permite la copia, distribución y exhibición pública de imágenes derivadas de sus producciones, sin autorización.

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La defensa de Midjourney sostiene que entrenar IA con imágenes públicas es una práctica habitual en el sector. (Europa Press)

El abogado principal de los estudios, David Singer, declaró que el objetivo de la demanda no es eliminar la tecnología de IA ni cerrar a la empresa demandada, sino evitar que continúe “copiando películas y programas de televisión y creando obras derivadas que incluyan copias de personajes famosos sin autorización”.

La defensa de Midjourney: el uso legítimo y la costumbre de la industria

Midjourney sostiene que el entrenamiento de sus modelos de IA, basado en imágenes de personajes disponibles en internet, se ampara en el principio de “uso legítimo” (fair use) del derecho estadounidense. La defensa agrega que los estudios demandantes también emplean técnicas similares para desarrollar sus propios sistemas de IA, lo que, de comprobarse, podría debilitar la acusación y reforzar la posición de la startup.

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En documentos presentados ante la corte, Midjourney solicita que los estudios entreguen información sobre sus planes de negocio con IA, informes de investigación, conjuntos de datos usados para entrenar modelos, pesos de esos modelos y presentaciones internas sobre IA. Además, pide acceso a todos los comandos (“prompts”) utilizados en la plataforma, junto con las imágenes generadas, no solo aquellos relacionados con la supuesta infracción.

Disney, Universal y Warner Bros. enfrentan una demanda vinculada a la creación de imágenes con IA. (Europa Press)

Según registros judiciales citados por Variety, la empresa argumenta que “los documentos que los estudios retienen son precisamente los que podrían revelar si, a puerta cerrada, están haciendo lo mismo que alegan en la demanda”.

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Limitaciones en la entrega de información

En junio de 2026, un juez federal determinó que los estudios solo están obligados a compartir información sobre el uso de IA que haya derivado en productos o imágenes orientados al consumidor (“consumer-facing”), permitiendo que retuvieran la mayoría de los datos internos sobre su utilización de IA. Midjourney busca ahora que la corte revierta esa limitación, al considerar que le impide acceder a pruebas que podrían ser decisivas para su defensa.

“Si los demandantes realizan la misma práctica que buscan sancionar, esa evidencia es central para la defensa de uso legítimo y de ‘manos no limpias’”, escribió el abogado de la empresa, Bobby Ghajar, en documentos recogidos por publicación jurídica Mealey’s.

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La decisión judicial determinará qué información sobre inteligencia artificial pueden exigir los tribunales en casos futuros. (Reuters)

La startup argumenta que si Disney, Universal o Warner Bros. desarrollan modelos generativos de imágenes para tareas internas, como guion gráfico o conceptualización de contenidos, ese hecho demostraría que la descarga y entrenamiento de IA con material protegido sin licencia es una práctica común en la industria.

El posible impacto del fallo judicial

La decisión del tribunal sobre el acceso a esta documentación podría influir en futuras demandas sobre IA y derechos de autor en Estados Unidos. El fallo establecerá qué tipo de información sobre el uso de IA pueden exigir los tribunales y las partes involucradas en litigios similares.

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Asimismo, el caso pone en el centro del debate la transparencia de las grandes productoras en el desarrollo y adopción de tecnologías de inteligencia artificial, un asunto que gana relevancia a medida que la industria audiovisual incorpora herramientas automatizadas en la producción de contenidos.

El proceso judicial entre Midjourney y los estudios de Hollywood continúa abierto y su desenlace podría modificar la manera en que las empresas del sector abordan la integración y supervisión de la inteligencia artificial en la creación de películas y series.

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