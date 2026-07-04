El Ministerio de Comunicaciones impulsa tres obras viales en Jalapa, Escuintla y Huehuetenango, Guatemala

Trabajadores y maquinaria pesada ejecutan obras viales en Jalapa, Escuintla y Huehuetenango, impulsadas por el Ministerio de Comunicaciones de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Comunicaciones, Guatemala y su plan de infraestructura vial avanzan en tres frentes que buscan reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad en carretera y facilitar el acceso a servicios y actividades productivas para más de 558 mil personas de Jalapa, Escuintla y Huehuetenango.

De acuerdo con la información compartida por el mismo ministerio, el proyecto de mayor alcance está en Escuintla y municipios cercanos: la ampliación a cuatro carriles de las rutas RD-GUA-09 y RD-ESC-09, correspondientes al Tramo VII del Anillo Regional C-50, beneficiará a más de 348 mil habitantes en el sector El Obrajuelo, Villa Canales–Guanagazapa. La obra comenzó con el movimiento de tierras para preparar el terreno de una intervención que se extenderá a lo largo de 18,7 kilómetros.

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En Jalapa, los avances en el libramiento de la cabecera departamental alcanzarán a más de 195.000 habitantes. En Huehuetenango, los trabajos de mantenimiento en la ruta CR-HUE-12, entre Los Alisos, El Manzanillo y Ojo de Agua, están dirigidos a mejorar la movilidad de más de 15 mil vecinos de Aguacatán y Chiantla.

Un trabajador opera un compactador amarillo JCB en una obra vial donde se construye un sistema de drenaje con hormigón. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El libramiento de Jalapa se apoya en un puente de 40 metros y una bóveda de 44 metros

En la cabecera departamental de Jalapa, la construcción del libramiento continúa con el armado y la fundición de diafragmas y de la losa principal del puente. La estructura tiene 12 metros de ancho y 40 metros de largo, y está planteada como una pieza central para ordenar la circulación en el sector.

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De manera paralela, las cuadrillas trabajan en una caja tipo bóveda de 44 metros, en la instalación de tuberías transversales y en el control de compactación del relleno de tubería. También avanzan los rellenos en los dos aproches del puente, necesarios para asegurar la conexión entre la vía y la nueva estructura.

La obra apunta a una movilidad más segura y ordenada para quienes transitan todos los días por la zona. Para la población, el efecto esperado es directo: menos tiempo en carretera, mejores condiciones de traslado y una ruta que facilite el acceso a comercios, servicios y actividades productivas.

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La construcción del Anillo Regional C-50 avanza con maquinaria pesada, un tramo de 18,7 kilómetros se amplía entre áreas boscosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Anillo Regional C-50 ampliará capacidad vial en un tramo de 18,7 kilómetros

En Escuintla, la ampliación a cuatro carriles de las rutas RD-GUA-09 y RD-ESC-09 forma parte del Tramo VII del Anillo Regional C-50. La fase inicial de movimiento de tierras es la base para una ruta con mayor capacidad y mejores condiciones de circulación en un corredor considerado estratégico para el desarrollo económico del área sur del país.

El alcance del proyecto incluye beneficios para familias, comerciantes, transportistas y productores de la región. La obra busca acortar tiempos de viaje, facilitar la llegada a servicios básicos y mejorar la movilización de productos, trabajo y comercio local.

La intervención también está orientada a fortalecer la conectividad entre comunidades. Ese objetivo vial se concentra en un sector que articula desplazamientos cotidianos y flujos económicos en municipios cercanos.

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En Huehuetenango, la ruta CR-HUE-12 recibe mantenimiento para mejorar seguridad y tránsito rural

En Huehuetenango, la ruta CR-HUE-12, en el tramo Los Alisos–El Manzanillo–Ojo de Agua, recibe trabajos de mantenimiento para beneficiar a más de 15 mil habitantes de Aguacatán y Chiantla. La vía sostiene la movilidad diaria de familias, comerciantes, agricultores, estudiantes y vecinos de la región.

Las labores incluyen la reconformación de la terracería para nivelar y mejorar la superficie del camino y facilitar el paso de vehículos. También se realiza regado de agua para controlar el polvo durante los trabajos y mejorar la compactación del material utilizado en el mantenimiento.

La intervención suma la extracción de materiales para reforzar la ruta y atender los puntos con mayor desgaste, además de trabajos de bacheo para corregir daños en la superficie. El objetivo es ofrecer más seguridad a pilotos, pasajeros y peatones, además de mejorar el acceso a servicios básicos y las condiciones para la actividad económica local.

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Los trabajos en Huehuetenango son ejecutados por la Zona Vial No. 6. Los tres proyectos forman parte de la estrategia nacional impulsada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Caminos, para ampliar una red vial más segura y funcional.