Guatemala

El Ministerio de Comunicaciones impulsa tres obras viales en Jalapa, Escuintla y Huehuetenango, Guatemala

La estrategia del Civ y la Dirección General de Caminos busca reducir los tiempos de traslado, elevar la seguridad en carretera y mejorar el acceso a servicios y actividades productivas para más de 558 mil personas

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Tres imágenes muestran obras viales con maquinaria pesada, trabajadores, concreto y terreno en construcción. Logotipo del Gobierno de Guatemala y Ministerio de Comunicaciones.
Trabajadores y maquinaria pesada ejecutan obras viales en Jalapa, Escuintla y Huehuetenango, impulsadas por el Ministerio de Comunicaciones de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Comunicaciones, Guatemala y su plan de infraestructura vial avanzan en tres frentes que buscan reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad en carretera y facilitar el acceso a servicios y actividades productivas para más de 558 mil personas de Jalapa, Escuintla y Huehuetenango.

De acuerdo con la información compartida por el mismo ministerio, el proyecto de mayor alcance está en Escuintla y municipios cercanos: la ampliación a cuatro carriles de las rutas RD-GUA-09 y RD-ESC-09, correspondientes al Tramo VII del Anillo Regional C-50, beneficiará a más de 348 mil habitantes en el sector El Obrajuelo, Villa Canales–Guanagazapa. La obra comenzó con el movimiento de tierras para preparar el terreno de una intervención que se extenderá a lo largo de 18,7 kilómetros.

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En Jalapa, los avances en el libramiento de la cabecera departamental alcanzarán a más de 195.000 habitantes. En Huehuetenango, los trabajos de mantenimiento en la ruta CR-HUE-12, entre Los Alisos, El Manzanillo y Ojo de Agua, están dirigidos a mejorar la movilidad de más de 15 mil vecinos de Aguacatán y Chiantla.

Trabajador opera compactador JCB amarillo en obra vial con zanja. Se observa hormigón fresco en encofrado de madera, barreras de tráfico naranjas y vehículos en carretera
Un trabajador opera un compactador amarillo JCB en una obra vial donde se construye un sistema de drenaje con hormigón. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El libramiento de Jalapa se apoya en un puente de 40 metros y una bóveda de 44 metros

En la cabecera departamental de Jalapa, la construcción del libramiento continúa con el armado y la fundición de diafragmas y de la losa principal del puente. La estructura tiene 12 metros de ancho y 40 metros de largo, y está planteada como una pieza central para ordenar la circulación en el sector.

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De manera paralela, las cuadrillas trabajan en una caja tipo bóveda de 44 metros, en la instalación de tuberías transversales y en el control de compactación del relleno de tubería. También avanzan los rellenos en los dos aproches del puente, necesarios para asegurar la conexión entre la vía y la nueva estructura.

La obra apunta a una movilidad más segura y ordenada para quienes transitan todos los días por la zona. Para la población, el efecto esperado es directo: menos tiempo en carretera, mejores condiciones de traslado y una ruta que facilite el acceso a comercios, servicios y actividades productivas.

Excavadora amarilla, camioneta roja, camino de tierra. Obras de construcción vial con terraplenes y bosque. Cartel de madera con texto Anillo Regional C-50.
La construcción del Anillo Regional C-50 avanza con maquinaria pesada, un tramo de 18,7 kilómetros se amplía entre áreas boscosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Anillo Regional C-50 ampliará capacidad vial en un tramo de 18,7 kilómetros

En Escuintla, la ampliación a cuatro carriles de las rutas RD-GUA-09 y RD-ESC-09 forma parte del Tramo VII del Anillo Regional C-50. La fase inicial de movimiento de tierras es la base para una ruta con mayor capacidad y mejores condiciones de circulación en un corredor considerado estratégico para el desarrollo económico del área sur del país.

El alcance del proyecto incluye beneficios para familias, comerciantes, transportistas y productores de la región. La obra busca acortar tiempos de viaje, facilitar la llegada a servicios básicos y mejorar la movilización de productos, trabajo y comercio local.

La intervención también está orientada a fortalecer la conectividad entre comunidades. Ese objetivo vial se concentra en un sector que articula desplazamientos cotidianos y flujos económicos en municipios cercanos.

En Huehuetenango, la ruta CR-HUE-12 recibe mantenimiento para mejorar seguridad y tránsito rural

En Huehuetenango, la ruta CR-HUE-12, en el tramo Los Alisos–El Manzanillo–Ojo de Agua, recibe trabajos de mantenimiento para beneficiar a más de 15 mil habitantes de Aguacatán y Chiantla. La vía sostiene la movilidad diaria de familias, comerciantes, agricultores, estudiantes y vecinos de la región.

Las labores incluyen la reconformación de la terracería para nivelar y mejorar la superficie del camino y facilitar el paso de vehículos. También se realiza regado de agua para controlar el polvo durante los trabajos y mejorar la compactación del material utilizado en el mantenimiento.

La intervención suma la extracción de materiales para reforzar la ruta y atender los puntos con mayor desgaste, además de trabajos de bacheo para corregir daños en la superficie. El objetivo es ofrecer más seguridad a pilotos, pasajeros y peatones, además de mejorar el acceso a servicios básicos y las condiciones para la actividad económica local.

Los trabajos en Huehuetenango son ejecutados por la Zona Vial No. 6. Los tres proyectos forman parte de la estrategia nacional impulsada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Caminos, para ampliar una red vial más segura y funcional.

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