Una niña muere en un deslizamiento mientras las lluvias golpean a Bocas del Toro y otras regiones de Panamá

Equipos de rescate localizaron el cuerpo de la menor de 12 años en Finca 4, Changuinola, tras reanudar las labores de búsqueda la mañana de este sábado. Tomada de Instagram

La búsqueda de una menor de 12 años desaparecida tras un deslizamiento de tierra en la barriada El Bambú, en Finca 4, distrito de Changuinola, terminó este sábado con un desenlace fatal.

Equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y rescatistas del municipio localizaron el cuerpo de la niña, luego de reanudar las labores que habían sido suspendidas durante la noche por las condiciones climáticas y el riesgo de nuevos derrumbes.

La víctima quedó sepultada junto a su perro cuando un deslizamiento impactó una vivienda la tarde del viernes. Dos personas lograron ser rescatadas con vida, mientras que la menor permaneció desaparecida durante varias horas hasta que fue ubicada sin signos vitales.

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El hecho ocurrió en medio de un episodio de lluvias intensas que mantiene bajo presión a los organismos de emergencia en varias regiones del país.

Desde el viernes, el Sinaproc mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas hasta el próximo 6 de julio, tras los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que advirtió sobre la influencia de sistemas atmosféricos y el ingreso de la onda tropical número 9, condiciones que favorecen precipitaciones de moderadas a fuertes, actividad eléctrica y acumulados significativos de lluvia.

Bocas del Toro concentra la mayor parte de las afectaciones provocadas por las lluvias, con decenas de viviendas impactadas y comunidades parcialmente incomunicadas. Tomada de Instagram

Las autoridades han reiterado que estas condiciones incrementan el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y afectaciones a la infraestructura, por lo que recomendaron evitar cruzar ríos o calles inundadas, mantenerse alejados de laderas inestables y seguir únicamente la información emitida por los organismos oficiales.

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Bocas del Toro concentra las mayores afectaciones

De acuerdo con el balance preliminar divulgado por el Sinaproc, Bocas del Toro continúa siendo la provincia con el mayor impacto de las lluvias.

Hasta la mañana de este sábado se habían contabilizado un deslizamiento de roca, cinco deslizamientos de tierra, siete árboles caídos, 57 viviendas afectadas y 253 personas perjudicadas por las condiciones meteorológicas.

Como parte de la respuesta humanitaria, las autoridades habilitaron seis albergues temporales, cinco de ellos en centros educativos y uno en una casa comunal, para atender a las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas.

Entre los puntos más comprometidos se encuentran Finca 4, Loma Bonita, Bonyik, Punta Peña, La Gloria, San Juan y sectores de la comarca Naso Tjër Di, donde varios deslizamientos han obstaculizado las vías de acceso y dificultado la movilidad de los residentes.

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El Sinaproc mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas para todo el territorio nacional hasta el 6 de julio. Tomada de Instagram

Aunque Bocas del Toro concentra la situación más crítica, las lluvias también provocaron incidentes en distintos sectores de la provincia de Panamá.

San Miguelito registró la mayor cantidad de emergencias, principalmente en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, donde se reportaron colapsos parciales de estructuras, árboles caídos sobre viviendas, afectaciones en quebradas, daños en cercas y desprendimientos de techos en Nueva Libia.

En Belisario Frías también se registraron árboles caídos sobre viviendas y tendido eléctrico, mientras que en Arnulfo Arias Madrid se atendieron desprendimientos de techo y árboles sobre líneas eléctricas. En Belisario Porras, específicamente en Torrijos Carter, otro techo resultó afectado por los fuertes vientos.

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Las emergencias alcanzaron igualmente al corregimiento de Juan Díaz. En San Joaquín, Villa Isabela, un árbol cayó sobre una vivienda, mientras que en Alcalde Díaz, sector de Santa Librada, se produjo un deslizamiento de tierra que obligó a la intervención de los equipos de emergencia.

Los organismos de emergencia recomendaron evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y mantenerse alejados de zonas con riesgo de deslizamientos. Tomada de Instagram

Ante el pronóstico de continuidad de las lluvias durante los próximos días, el Sinaproc insistió en que la prevención será determinante para evitar nuevas tragedias.

La institución recordó a la población que no debe intentar cruzar ríos o quebradas crecidas, caminar por las orillas de los cauces ni permanecer en zonas propensas a deslizamientos. También recomendó mantener bajo vigilancia a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, asegurar techos y objetos que puedan desprenderse con el viento y permanecer atentos a los boletines oficiales del IMHPA y del Sinaproc.

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Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y no descartan que el número de afectaciones aumente si continúan registrándose las lluvias previstas durante el fin de semana.